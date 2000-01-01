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Tabulka vybrané fotbalové společnosti se zase rozrostla. Na čtvrté místo nejdražších českých hráčů historie po pondělku vyšplhal brankář Lukáš Horníček s cenovkou třicet milionů eur, čímž se zároveň stal nejdražším tuzemským gólmanem. Za jaké další reprezentanty vysázely kluby tučné sumy? V následujícím přehledu je řadíme podle cenovky v eurech bez započtení inflace.
Autor: Reuters
PAVEL NEDVĚD (Lazio Řím - Juventus Turín), 45 milionů eur (2001). Cenovka vzhledem k roku trochu zkresluje, vždyť po započtení inflace a tehdejšího kurzu přestupoval současný generální manažer reprezentací za víc než 1,6 miliardy! To by i dnes atakovalo nejdražší přestupy v rámci jednoho období, přitom jde o pětadvacet let starou záležitost. Nedvěd tehdy patřil k tomu nejlepšímu v Evropě a dva roky nato získal prestižní Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety.
Autor: Profimedia.cz
PATRIK SCHICK (Sampdoria Janov - AS Řím), 42 milionů eur (2017). Byl to tehdy pořádný šok. Jedenadvacet let a už přestup za víc než miliardu? Šílenství! Schick se tehdy v italské lize ukázal v Sampdorii, do které šel po hostování v Bohemians. Sparta ho neudržela a rázem byl Schick druhým českým nejdražším fotbalistou historie a zároveň vůbec největším přestupem AS Řím. Byla to velká sága, kolem českého reprezentanta kroužily největší kluby Evropy a velmi blízko byl Juventus, který však Schicka nepustil přes zdravotní prohlídku. A tak zvítězilo italské hlavní město.
Autor: AP
LADISLAV KREJČÍ (Girona - Wolverhampton), 30 milionů eur (2026). Po nejdražším záložníkovi a útočníkovi přichází obránce. Gólového stopera si před rokem vyhlédl anglický Wolverhampton, který Krejčího ze Girony nejdříve přivedl na roční hostování (za 22,5 milionu eur) s pozdějším odkupem za 7,5 milionu, což dohromady dělá 736 milionů korun. Některé bonusy měly částku ještě o dalších 125 milionů korun navýšit. Krejčí se ukázal coby kapitán ve Spartě, se kterou vyhrál dva tituly a přestoupil do Španělska. Tam se ukázal celé Evropě a nevydržel ani rok. Po sestupu z Premier League se spekuluje o dalším přestupu.
Autor: Reuters
LUKÁŠ HORNÍČEK (Braga - Newcastle), 30 milionů eur (2026). S Krejčím se dělí o třetí místo a jde o prvního brankáře v žebříčku. Horníček je zároveň nejdražším gólmanem letního přestupního období. Není divu. V portugalské Braze předváděl konzistentně kvalitní výkony, sbíral čistá konta nejen v lize, ale i v evropských pohárech. I proto ty tři čtvrtě miliardy korun. Odchovanec Pardubic přestoupil do ciziny už v sedmnácti, od té doby chytal za jedenadvacítku a nominaci si vysloužil i na mistrovství světa, kde se však za Matějem Kovářem neprosadil.
Autor: AP
PATRIK SCHICK (AS Řím - Leverkusen), 26,5 milionu eur (2020). Do nejlepší pětky se vešel dvakrát. Nejlepší český útočník současnosti působí v Leverkusenu už šest let. Tehdy přicházel po ročním hostování v Lipsku a německý klub vyšel na víc než 600 milionů korun. A vyplatil se. Leverkusen se Schickem poprvé v historii ovládl německý titul, získal double a zbavil se nepříjemné přezdívky Neverkusen. Během minulé sezony překročil Schick hranici sta soutěžních gólů v dresu klubu.
Autor: AP
ADAM HLOŽEK (Leverkusen - Hoffenheim), 18 milionů eur (2024). Vyhrál německý titul i pohár, ale po sezoně přesto odešel, aby dostal víc prostoru. Reprezentační útočník pookřál a v Hoffenheimu se mu začalo dařit, jenže ho opět skolila zranění. Po účasti na mistrovství světa však doufá, že se opět dostane do formy. Německý klub ho v létě 2024 vykupoval za asi 450 milionů korun, čímž z Hložka učinil svou nejdražší akvizici.
Autor: AP
ANTONÍN KINSKÝ (Slavia - Tottenham), 16,5 milionu eur (2025). Tenkrát v zimě to přišlo velmi nečekaně. A také rychle. Během pár dnů bylo hotovo. Z Londýna se do Prahy dokonce vydal sám někdejší šéf klubu Daniel Levy, aby transfer dohodnul. A Kinský? Ten byl nadšený! Tottenham za talentovaného brankáře, který za Slavii odchytal jediný pořádný půlrok jako záskok za zraněného Jindřicha Staňka, poslal do klubu přes 400 milionů korun bez bonusů. Sám potřeboval náhradu za Guglielma Vicaria, který se však rychle uzdravil a Kinského odstavil na lavičku. V minulé sezoně ho nezlomil ani hrůzný zážitek na Atlétiku Madrid, kde ho trenér po třech inkasovaných gólech vystřídal po 20 minutách, a letos s ním dost možná v týmu počítají na pozici číslo jedna.
Autor: Reuters
TOMÁŠ SOUČEK (Slavia - West Ham), 16,2 milionu eur (2020). Jeho přesun byl trochu komplikovanější, nejdřív v zimě zamířil do Anglie na hostování a čekalo se, jestli West Ham zvládne záchranu v Premier League. To se stalo, a tak poslal za Součka do Slavie všehovšudy kolem čtyř set milionů bez započítaných bonusů. Bývalý reprezentační kapitán se během šesti let stal ikonou klubu, který v létě sestoupil do druhé ligy. Zůstane v něm i záložník Souček?
Autor: TONY O BRIEN, Reuters
JAKUB JANKTO (Udinese - Sampdoria Janov), 14,5 milionu eur (2018). V Itálii byl od osmnácti a během čtyř let v Udinese postupně vyzrál. Nastupoval v základu, dostal se do reprezentace. A tak si Jankta v roce 2018 vyhlédla Sampdoria, do které zamířil za zhruba 400 milionů korun. Zájem měly tehdy i Turín, Lazio Řím či francouzské Monako. Nakonec Jankto kariéru postupně dokončil skrz Getafe, Spartu a Cagliari.
Autor: AP
TOMÁŠ ROSICKÝ (Sparta - Dortmund), 14,5 milionu eur (2001). Podle tehdejších cen přesáhl jeho přestup půl miliardy korun, což je stále nejdražší odchod z pražské Sparty. Nabídek měl tehdy víc, přesto si tehdy v zimě vybral Německo a dres s číslem 10. Dvakrát získal ocenění nejlepšího fotbalisty sezony a v roce 2002 získal německý titul. V klubu vydržel pět let.
Autor: MAFRA
DAVID JURÁSEK (Slavia - Benfica), 14 milionů eur (2023). Tehdy to byl jeden z největších odchodů z české ligy. O kvalitách levého obránce Juráska se vědělo dlouho, nakonec závod za přibližně 330 milionů korun vyhrála portugalská Benfica. Jurásek vylétl během dvou let. Nejprve ho z druhé ligy mezi elitu v létě 2021 uvedla Mladá Boleslav. Po půl roce za něj Slavia zaplatila přes dvacet milionů korun. A po roce a půl už odcházel do největšího portugalského klubu za stovky milionů. Nicméně se neprosadil a přes hostování v Hoffenheimu a Besiktasi se vrátil zpět do Slavie, se kterou hned získal mistrovský titul.
Autor: Reuters
PETR ČECH (Chelsea - Arsenal), 14 milionů eur (2015). V Chelsea postupně ztratil roli jedničky, a tak se spekulovalo, co dál. Na přestup čekal od května, než se koncem června odchod k rivalovi do Arsenalu stvrdil. V tehdejším přepočtu stál až 420 milionů korun. S Arsenalem si zahrál například finále Evropské ligy, vyhrál Anglický pohár a dvakrát tamní Superpohár. S kariérou se rozloučil v roce 2019.
Autor: Reuters
ADAM HLOŽEK (Sparta - Leverkusen, 13 milionů eur (2022). Sparta o něm tehdy natočila film, který pojmenovala Zrozen k úspěchu. Za čtyři roky nasázel v klubu 40 gólů a přidal 36 asistencí, a to mu ještě nebylo dvacet. K narozeninám si pak nadělil přestup do Leverkusenu za víc než 300 milionů korun, přestože klubové zdroje hovořily i o částce přesahující 400 milionů. V Leverkusenu vyhrál Hložek německou ligu i tamní pohár a následně se stal rekordní posilou Hoffenheimu.
Autor: Reuters
PETR ČECH (Rennes - Chelsea), 13 milionů eur (2004). O tomhle transferu se jednalo skoro celý měsíc leden. Nakonec finance do Londýna doputovaly a Čech se za tehdejších 400 milionů korun mohl stěhovat vstříc svému snu. Tehdy se v jedenadvaceti letech stal třetím nejdražším Čechem historie. Měl už za sebou vítězství na Euru do 21 let ve Švýcarsku. Do Rennes přišel v létě 2002 ze Sparty po ročním letenském angažmá, do ligy nahlédl poprvé jako sedmnáctiletý v Blšanech.
Autor: AP
MATĚJ VYDRA (Derby - Burnley), 12,2 milionu eur (2018). Vrátil se do nejslavnější soutěže světa. Tehdy byl nejlepším střelcem druhé anglické ligy s jedenadvaceti góly, a tak si ho vyhlédlo Burnley, které tehdy skončilo sedmé. Pro Vydru to byl už pátý anglický klub, vyzkoušel si i Watford, West Brom či Reading. V Burnley vydržel čtyři sezony, než se vrátil do Česka, kde podepsal v Plzni.
Autor: AP
ALEX KRÁL (Slavia - Spartak Moskva), 12 milionů eur (2019). Se Slavií ještě vybojoval postup do základní skupiny Ligy mistrů, ale po odvetě s rumunskou Kluží už přestupoval. Moskevský Spartak za něj nabídl přes 300 milionů korun, což byla tehdy pořádná nabídka. Víc stál v té době pouze Tomáš Rosický. Král přitom tehdy odehrál za Slavii jen pár měsíců na jaře, zaujal ve vyřazovací fázi Evropské ligy. A pak si v jedenadvaceti odškrtl vysněný přestup.
Autor: Profimedia.cz
LADISLAV KREJČÍ (Sparta - Girona), 12 milionů eur (2024). Přestup se vydal dokončit během mistrovství Evropy v Německu. Po dvou titulech a vítězství v domácím poháru se Spartou se dočkal vysněného angažmá. Sparta tehdy ztratila kapitána a vůdce, získala za něj však kolem 300 milionů korun. Krejčí se ve Španělsku ukázal a během roku se stěhoval do anglické Premier League.
Autor: Profimedia.cz
MARTIN VITÍK (Sparta - Boloňa), 11 milionů eur (2025). Neodešel ve chvíli, kdy klub vybojoval postup do základní fáze Ligy mistrů, a tak ho Sparta pustila až o rok později. V tu dobu už částka nebyla tak vysoká, za Vitíka dostala Sparta v základu kolem 270 milionů korun, přestože s bonusy se částka mohla vyšplhat ještě o sto milionů výš. Vitík odcházel v dvaadvaceti jako jeden z nejlepších ligových stoperů, nastupoval tehdy i v reprezentaci. V Boloni odehrál za rok třicet zápasů, ale nominaci na mistrovství světa si nevysloužil.
Autor: Profimedia.cz
TOMÁŠ ČVANČARA (Sparta - Mönchengladbach), 10,5 milionu eur (2023). Odcestoval ze soustředění a rovnou jel vyjednávat o přestupu za víc než čtvrt miliardy korun. Ve Spartě za 49 zápasů nasázel 24 gólů a získal mistrovský titul. V Německu poté odehrál dokonce ještě víc, ale prosadil se jen osmkrát, a tak ho klub poslal na hostování do Celtiku Glasgow. V současnosti o své budoucnosti jedná.
Autor: AP
JAN KOLLER (Anderlecht - Dortmund), 10,5 milionu eur (2001). O vytáhlého útočníka belgického Anderlechtu tehdy usiloval i anglický Fulham, ale nakonec ho získal německý Dortmund, který Kollera přivedl čtyři měsíce po Tomáši Rosickém. Spolu v klubu v následující sezoně vyhráli německý titul. Tehdy stál jeho přestup o něco méně než Rosický, tedy v dnešním přepočtu něco přes 400 milionů korun. Koller v Dortmundu nasázel 79 gólů a po pěti letech odešel do Monaka.
Autor: Profimedia.cz
TOMÁŠ ROSICKÝ (Dortmund - Arsenal), 10 milionů eur (2006). Málem závod o českého záložníka vyhrálo Atlético Madrid, nakonec všechno během pár dnů vyřešil Arsenal. Za Rosického zaplatil v tehdejším přepočtu kolem 300 milionů korun. Rosický během pěti a půl let v Německu získal mistrovský titul, svůj jediný zahraniční. V Arsenalu hrál deset let, než se v létě 2016 vrátil do Sparty, kde po roce a půl ukončil kariéru a usedl do křesla sportovního ředitele, kde je dodnes.
Autor: AP