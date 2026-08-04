Nejdražší přestupy Čechů v historii: třetí je Horníček, kdo stál přes miliardu a půl?

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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
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Milán se loučil s Baresim. Sbohem kapitánovi dali Baggio, Maldini či Seedorf
Řada fanoušků, fotbalové hvězdy i další osobnosti se v pondělí dorazily do milánské baziliky Svatého Ambrože naposledy rozloučit se zesnulým Francem Baresim. Italská fotbalová legenda zemřela v pátek...
Sparta - Lyon 2:1, vzrušující obrat v boji o Ligu mistrů, po hodině rozhodl Mercado
Zápas plný příběhů, zvratů i vzrušujících okamžiků. Sparťanští fotbalisté v boji o Ligu mistrů nadchli, ale zatím udělali první ze čtyř složitých kroků. Na cestě do Champions League musí zvládnout...
UEFA se bouří proti Infantinově ultimátu. Zvažuje i bojkot mistrovství světa
Byl by to bezprecedentní krok. Evropská fotbalová unie UEFA hrozí bojkotem mistrovství světa poté, co mezinárodní fotbalová federace FIFA přišla s plánem rozprodat soukromým investorům část...
České fotbalisty poprvé povede cizinec. Vedení představilo Španěla Deniu
Fotbalovou reprezentaci poprvé povede cizinec. Novým trenérem byl jmenován dvaapadesátiletý španělský kouč Santi Denia. Jeho působení schválil výkonný výbor asociace takřka jednohlasně. Denia dostal...
Hradec - Tromsö 3:1, domácí otáčeli, třikrát udeřili ze vzduchu. Příště je čeká Besiktas
Vyřadit už jen jednoho protivníka a fotbalový Hradec Králové se stane účastníkem základní fáze pohárů. Norského favorita z Tromsö porazil i v odvetě a postoupil do 3. předkola Evropské ligy. Na...
Z nouze trefa? Mackovi radil Pogba, obědval s Buffonem. Teď osvěžil Spartu
Když se na něj jako na patnáctiletého kluka jezdili do Zlína vyptávat skauti z mnichovského Bayernu a následně si ho vyhlédli kolegové z Juventusu, nejspíš by nevěřil, že svůj první zápas pod...
Jihočeský kraj nabídl 32,5 milionu korun za Dynamo. Nechceme ztrácet čas, řekl Kuba
Jihočeský kraj předložil Dorothy Nneke Ede, majitelce českobudějovického fotbalového Dynama, nabídku na odkoupení klubu za 32,5 milionu korun. Požaduje za to také převod mládežnické akademie....
OBRAZEM: Obratu s Lyonem přihlížel i Nedvěd. Jaký byl velký večer na Letné?
Byl to zápas plný příběhů. Sparťanští fotbalisté nakonec úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu zvrátili a zvítězili 2:1. Náskok do francouzské odvety se ale nerodil vůbec lehce a...
Požár opět v Brně, Zbrojovka mu svěřila skauting. Část fanoušků nesouhlasí
Byl symbolem nevydařené éry Václava Bartoňka coby majitele Zbrojovky Brno, teď se po třech letech vrací. Bývalý sportovní ředitel Tomáš Požár už v klubu působil mezi lety 2018 až 2023, nově dostal na...
Evropský specialista Ryneš zajistil další výhru. V odvetě budeme hrát stejně, hlásí
Je to pohárový střelec, muž velkých evropských večerů. Vždyť v rudém dresu skóroval naposledy loni v Konferenční lize v Craiově, předtím proti Aktobe a dvě sezony nazpět v památném duelu o Ligu...
Hradec - Besiktas: Kde naladíte Evropskou ligu v TV, statistiky a informace
Fotbalisty Hradce Králové čeká další těžká zkouška. Po vyřazení norského Tromsö vyzvou ve 3. předkole Evropské ligy turecký Besiktas. Kde můžete první utkání sledovat, jaké jsou poslední výsledky...
ODPÍSKÁNO: Penalta proti Spartě? Pro sudího viditelné držení, říká expert
Drželi se navzájem a pak uklouzli? Došlo k přestupku ještě před pokutovým územím? Nebo šlo o neoddiskutovatelný faul sparťanského obránce Adama Ševínského na Loïse Opendu z Lyonu? Jeden z...
Ještě další rok bez fotbalu. Šigut zná trest za korupci, na hřiště nesmí i další hráči
Mohl nastupovat za Slavii, karvinský hříšník Samuel Šigut si ale fotbal nezahraje další rok vůbec nikde. Asi nejznámější prvoligové jméno v současné korupční kauze zná trest od etické komise....
Po Slavii nedal penaltu ani Spartě. Kouč Lyonu pak přemítal: Zřejmě to bylo klíčové
Vystřelil prudce, nejspíš i do míst, kam by sparťanský brankář Jakub Surovčík nedosáhl. Jenže balon se zvedl až moc, což domácí tribuny oslavily možná víc než vstřelené góly. Corentin Tolisso,...
Vítek přestoupí z United do druhé ligy. Manchester si ale pojistil zpětný odkup
Český fotbalový brankář Radek Vítek podle Sky Sports přestoupí z Manchesteru United do druholigového Middlesbrough. Přestupová částka se může s bonusy vyšplhat až na 14 milionu liber (395 milionů...
Lyon byl bezradný, Sparta se musela divit. Francouzský tisk cupuje Olympique
Francouzská média se shodla, že fotbalisté Lyonu v úterním úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů na hřišti Sparty zcela zaslouženě prohráli 1:2. Zkritizovala trenéra Paula Fonsecu a jeho zvolený...
Fotbalové přestupy ONLINE: Vítek končí v United, Salah je na testech v Turecku
Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.