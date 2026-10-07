Nedvěd po Anglii: Krok zpátky, ale pravda se ukáže později. Trenéři potřebují čas

Anglie - Česko 3:0.
Zcela jednoznačně a bez debat.
Jako by fotbalistům po třech slibných výkonech už na hřišti bronzových medailistů z posledního mistrovství světa došla šťáva. Vyčerpávající program čtyř zápasů během jedenácti dnů na ně dolehl. Santimu Deniovi, novému španělskému trenérovi, navíc pro utkání v Londýně z různých důvod zbylo pouze čtrnáct mužů z prapůvodní nominace.
Část se ze zdravotních důvodů omluvila ještě před začátkem srazu, další fotbalisté popadali v jeho průběhu. Ve Wembley nemohl naskočit ani kapitán Krejčí, který pykal za červenou kartu ze Španělska.
|
Denia: Zatím nejtěžší chvíle, ale nemáme pochybnosti. I já se potřebuju zlepšit
„Přesto si myslím, že celkově můžeme tohle soustředění hodnotit pozitivně. Hráli jsme čtyři velice těžké zápasy, třikrát jsme to ustáli, ale počtvrté už to nešlo,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi manažer Nedvěd. „Na hlubší hodnocení je důležité si nechat odstup, vzít si trochu víc času. Potkali jsme nejvyšší level fotbalu, a ještě jsme cestou ztratili plno hráčů,“ mluvil o zraněných.
Vždyť z mužstva, které Denia před třemi týdny ve čtyřiadvacátém patře pražského hotelu na Vyšehradě, obhajoval, postupně odpadli Zima, Provod, Chorý, Višinský, Vlček, Jurásek, Ryneš, Karabec, Chaloupek a Červ. I tak Češi v prvních třech zápasech, nebo minimálně v jejich částech, nezanechali úplně zlý dojem.
S Chorvatskem (1:2) odehráli slušný druhý poločas a od remízy je dělily centimetry.
Sympaticky rozehráli i druhé domácí utkání proti Anglii (0:2), ve kterém je však zlomila zbytečná červená karta pro záložníka Šulce.
A překvapili také ve Španělsku proti mistrům světa (1:3). Nezachytili sice úvod, ovšem po přestávce favorita trápili a nebyli daleko od vyrovnání.
V Anglii už to bylo herně i výsledkově horší. A po čtyřech zápasech v elitní skupině Ligy národů má tým kouče Denii nulu.
„S trenérem jsem ještě podrobně nehovořil, nebylo zatím tolik času,“ vysvětloval Nedvěd. „Chtěl mluvit s týmem. A chtěl s ním mluvit sám, což je v pořádku. Určitě si společně sedneme a s odstupem všechno probereme. Bylo to nesmírně náročných šestnáct dnů, kdy celé mužstvo jelo na maximum, na limit svých možností. Znovu opakuju, že tenhle sraz hodnotím pozitivně,“ pokračoval manažer týmu.
|
Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane
„Kluci odevzdali všechno, snažili se dělat věci, které po nich trenér chtěl. Nebylo to jednoduché i vzhledem k soupeřům, kteří proti nám stáli. Pořád si ale myslím, že skutečná pravda se ukáže až později. Trenéři potřebují čas na práci, zatím neměli takový prostor se s hráči sblížit, bylo to všechno poprvé,“ připomněl Nedvěd.
Teď nastane krátký oddych.
A za šestatřicet dnů to vypukne zas: na Letnou dorazí Španělsko.