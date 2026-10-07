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Nedvěd po Anglii: Krok zpátky, ale pravda se ukáže později. Trenéři potřebují čas

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  9:48
Generální manažer české fotbalové reprezentace přihlíží zápasu s Chorvatskem.

Generální manažer české fotbalové reprezentace přihlíží zápasu s Chorvatskem. | foto: Anna Kristová, Anna Kristová,  MAFRA

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I jemu porážka, a hlavně výkon českých fotbalistů na konci dlouhého podzimního reprezentačního bloku lehce poupravily celkový dojem. „V Anglii jsme prohráli nula tři, fyzicky ani mentálně jsme na tom nebyli dobře, což bylo na hřišti vidět,“ mračil se přímo ve Wembley manažer národního týmu Pavel Nedvěd. „Jestli jsme v předchozích zápasech udělali tři kroky dopředu, tak tentokrát to byl zase krok zpátky.“

Anglie - Česko 3:0.

Zcela jednoznačně a bez debat.

Jako by fotbalistům po třech slibných výkonech už na hřišti bronzových medailistů z posledního mistrovství světa došla šťáva. Vyčerpávající program čtyř zápasů během jedenácti dnů na ně dolehl. Santimu Deniovi, novému španělskému trenérovi, navíc pro utkání v Londýně z různých důvod zbylo pouze čtrnáct mužů z prapůvodní nominace.

Část se ze zdravotních důvodů omluvila ještě před začátkem srazu, další fotbalisté popadali v jeho průběhu. Ve Wembley nemohl naskočit ani kapitán Krejčí, který pykal za červenou kartu ze Španělska.

Denia: Zatím nejtěžší chvíle, ale nemáme pochybnosti. I já se potřebuju zlepšit

„Přesto si myslím, že celkově můžeme tohle soustředění hodnotit pozitivně. Hráli jsme čtyři velice těžké zápasy, třikrát jsme to ustáli, ale počtvrté už to nešlo,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi manažer Nedvěd. „Na hlubší hodnocení je důležité si nechat odstup, vzít si trochu víc času. Potkali jsme nejvyšší level fotbalu, a ještě jsme cestou ztratili plno hráčů,“ mluvil o zraněných.

Vždyť z mužstva, které Denia před třemi týdny ve čtyřiadvacátém patře pražského hotelu na Vyšehradě, obhajoval, postupně odpadli Zima, Provod, Chorý, Višinský, Vlček, Jurásek, Ryneš, Karabec, Chaloupek a Červ. I tak Češi v prvních třech zápasech, nebo minimálně v jejich částech, nezanechali úplně zlý dojem.

Santi Denia po prohře s Anglií.

S Chorvatskem (1:2) odehráli slušný druhý poločas a od remízy je dělily centimetry.

Sympaticky rozehráli i druhé domácí utkání proti Anglii (0:2), ve kterém je však zlomila zbytečná červená karta pro záložníka Šulce.

A překvapili také ve Španělsku proti mistrům světa (1:3). Nezachytili sice úvod, ovšem po přestávce favorita trápili a nebyli daleko od vyrovnání.

V Anglii už to bylo herně i výsledkově horší. A po čtyřech zápasech v elitní skupině Ligy národů má tým kouče Denii nulu.

„S trenérem jsem ještě podrobně nehovořil, nebylo zatím tolik času,“ vysvětloval Nedvěd. „Chtěl mluvit s týmem. A chtěl s ním mluvit sám, což je v pořádku. Určitě si společně sedneme a s odstupem všechno probereme. Bylo to nesmírně náročných šestnáct dnů, kdy celé mužstvo jelo na maximum, na limit svých možností. Znovu opakuju, že tenhle sraz hodnotím pozitivně,“ pokračoval manažer týmu.

Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane

„Kluci odevzdali všechno, snažili se dělat věci, které po nich trenér chtěl. Nebylo to jednoduché i vzhledem k soupeřům, kteří proti nám stáli. Pořád si ale myslím, že skutečná pravda se ukáže až později. Trenéři potřebují čas na práci, zatím neměli takový prostor se s hráči sblížit, bylo to všechno poprvé,“ připomněl Nedvěd.

Teď nastane krátký oddych.

A za šestatřicet dnů to vypukne zas: na Letnou dorazí Španělsko.

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