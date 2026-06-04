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Něco takového jsem nezažil. STES podá na Fouska trestní oznámení, říká Tvrdík

Autor: ,
  15:14
Šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík rezignuje na pozici v představenstvu marketingové společnosti STES a přesune se do dozorčí rady. Svou práci ve vedení dceřiné společnosti Fotbalové asociace ČR ukončí plánovaně, podle něj je „krizový“ rok po loňských volbách ve FAČR už zažehnaný.
Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík hovoří s novináři před mimořádným zasedáním...

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík hovoří s novináři před mimořádným zasedáním disciplinární komise. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jaroslav Tvrdík společně s majitelem klubu Pavlem Tykačem sledují utkání Slavie...
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, hovoří k fanouškům...
David Trunda a Jaroslav Tvrdík slaví postup českých fotbalistů na MS.
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie, na předsezonní...
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Na čtvrteční valné hromadě FAČR v Olomouci zároveň uvedl, že současné představenstvo STES kvůli neprůhledné smlouvě se společností Ecology services podalo trestní oznámení na bývalé vedení STES, v němž byl někdejší předseda FAČR Petr Fousek a místopředsedové Jiří Šidliák s Janem Richterem.

STES zajišťuje fotbalové asociaci sponzorské, marketingové a mediální aktivity. Stav společnosti po loňském vítězství ve volbách opakovaně kritizoval současný předseda asociace David Trunda. Tvrdík se k němu v proslovu delegátům připojil, podle něj bývalé vedení v čele s Fouskem, Šidliákem a Richterem uzavíralo neprůhledné a nevýhodné smlouvy s partnery, kvůli kterým se musí FAČR dodnes soudit.

„Mám život bohatý, zažil jsem spoustu věcí, ale tohle ne. Noční můra, nebyl k dispozici ani finanční plán na další rok, nebyl projednán ani schválen. V organizaci nefungovalo vůbec nic,“ uvedl Tvrdík, který po změnách na FAČR tvoří představenstvo STES společně s Trundou a Michalem Šemberou. „Organizace se koncentrovala jenom na to, aby si hledala partnery cestou provizních smluv a vyplácela provize partnerům nebo svým zaměstnancům,“ podotkl.

FAČR hlásí zisky, už pátý rok za sebou. Český fotbal loni vydělal téměř pět milionů

Tvrdík ve své prezentaci uvedl několik případů, v nichž podle něj STES uzavřela smlouvy nestandardním způsobem. „V srpnu 2024 byl představen nový partner ženské ligy. Ale ono to má jeden problém, smlouva byla podepsána až o devět měsíců později po valné hromadě. Když bývalé vedení prohrálo volby, tak se jim přinesl balík smluv z FAČR a ze STES a podepisovaly se smlouvy. A logicky: když podepisujete smlouvy zpětně a nejsou známy těm, kteří je mají plnit, tedy vedení úseku ženského fotbalu nebo klubům, tak se smlouvy samozřejmě neplnily,“ popisoval Tvrdík.

„Ještě více varující je případ společnosti Ecology services, to absolutně nechápu. V tuto chvíli je to pro nás škoda 1,452 milionu korun. Transakce, kterou byste snad nikdo z vás nedokázali uzavřít. Ve chvíli, kdy smlouva probíhá připomínkovým řízením, tak ve smluvním vztahu chybí splátkový kalendář. Právní oddělení upozorňuje vedení STES, že tato věc je zásadní. Manažeři to ignorují a odbydou to tím, že ke smlouvě bude uzavřen dodatek a v něm ten splátkový kalendář bude. Do dneška není, logicky,“ kritizoval Tvrdík bývalé vedení v čele s Fouskem.

„Ta organizace (Ecology services) zkrachovala a nástupnická organizace tvrdí, že plnění nedostali a podpis jejich zástupce na smlouvě je falešný. Nejsem zastánce trestních oznámení, ale v tomto případě jsme se ho jako představenstvo STES rozhodli podat na bývalé představenstvo STES i na toho partnera,“ přidal.

David Trunda a Jaroslav Tvrdík slaví postup českých fotbalistů na MS.

Šéf Slavie označil STES pod bývalým vedením za „popelnici“. Společnost byla v minulých letech ve ztrátě, podle Trundy s Tvrdíkem se ji ale podařilo oživit. Loňskou ztrátu 11 milionů korun by se mělo letos podařit vyvážit, podle současných odhadů by mohl být zisk kolem 25 milionů korun.

„Angažoval jsem se osobně v představenstvu, abychom se tomu snažili poslední rok pomoct. Byl to pro mě velmi tvrdý rok. Všichni, kdo mě znají, tak vědí, že jsem byl na FAČR skoro víc než na Slavii. Myslím si, že rok krize pominul. Já tedy tímto rezignuji na post člena představenstva STES a přemístím se do dozorčí rady. Management STES už je plně profesionální, zvládne tu práci a bude ji dělat dobře,“ uvedl Tvrdík.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Slovinsko vs. KyprFotbal - - 4. 6. 2026:Slovinsko vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
4. 6. 18:00
  • 1.39
  • 4.36
  • 8.58
Sev. Irsko vs. GuineaFotbal - - 4. 6. 2026:Sev. Irsko vs. Guinea //www.idnes.cz/sport
4. 6. 18:00
  • 2.27
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  • 3.67
Hlučín vs. VsetínFotbal - 31. kolo - 4. 6. 2026:Hlučín vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
4. 6. 18:30
  • 1.80
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Švédsko vs. ŘeckoFotbal - - 4. 6. 2026:Švédsko vs. Řecko //www.idnes.cz/sport
4. 6. 19:00
  • 1.97
  • 3.40
  • 3.81
Španělsko vs. IrákFotbal - - 4. 6. 2026:Španělsko vs. Irák //www.idnes.cz/sport
4. 6. 21:00
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