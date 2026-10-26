Chorý si za reprezentaci nezahraje. Musí se uklidnit a najít svou cestu, řekl Nedvěd

Chorý dostal červenou kartu poté, co ukázal sudímu Všetečkovi prostředníček v utkání s Hradcem Králové.
„S Tomášem jsem hovořil nesčetněkrát a nejenom já po těch všech jeho průšvizích. Se Zdeňkem Grygerou jsme to projednávali, bránili jsme ho, protože si myslíme, že kolikrát do toho spadne moc v emocích. Ale teď už je to těžké,“ přidal Nedvěd v premiérovém dílu nového podcastu SportBar.
Chorého ještě předtím, než si od disciplinární komise vyslechl maximální šestizápasový trest, vyřadila Slavia z kádru a v zimě ho bude chtít prodat. A všichni byli zvědaví, jak zareaguje také reprezentace, v jejímž dresu byl mimochodem vyloučen vůbec poprvé ve své kariéře – na Euru 2024 proti Turecku. Pak následovaly červené v domácí soutěži.
Podcast SportBar
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„On se bude muset uklidnit a najít si svou cestu. Nevím, jestli ta cesta bude v Čechách nebo někde jinde, ale nebude to mít určitě jednoduché. Musí se opravdu uklidnit a zapřemýšlet kam dál, protože to není starý hráč a může někomu přinést dobré výsledky,“ doplnil Nedvěd. „Ale momentálně mu pozvánka do reprezentace nepřiletí.“
Chorého pozice v národním týmu se řešila už v souvislosti s jeho květnovým vyloučením v derby, po němž slávistický šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že už vytáhlý útočník za vršovický celek nikdy nenastoupí.
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POHLED: Chorý jako ztracený případ. Škodí Slavii, lize i náhledu na fotbalisty
Tehdejší reprezentační kouč Miroslav Koubek ho však navzdory tomu vzal na mistrovství světa. Před posledním srazem figuroval Chorý také v nominaci nového trenéra Santiho Denii, ale kvůli zranění se od národního týmu v první den srazu odpojil.
A vypadá to, že další minuty nepřidá ani v budoucnu.