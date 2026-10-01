Jorginho Italské bingo a poklad všech trenérů
Když Italům před pěti lety pomohl k titulu evropských šampionů, známý deník La Gazzetta dello Sport ho dokonce zařadil do okruhu favoritů na Zlatý míč.
Troufalost? Zbožné přání?
Pro někoho nenápadný, pro jiné jeden z nejinteligentnějších fotbalistů vůbec. Poklad pro každého trenéra. A také mistr penalt, které vždy zahrával dost svérázným způsobem: krátký rozběh a těsně před kopem do balonu poskok, kterým mátl každého brankáře.
Jorginho securing Italy's place in the EURO 2020 final 🇮🇹👊#EURO2024 pic.twitter.com/m2Iz0NfeDi— UEFA EURO (@UEFAEURO) December 20, 2023
V kariéře jich proměnil už víc než padesát, s Chelsea ovládl Ligu mistrů, působil v Neapoli i v Arsenalu a dnes, v necelých pětatřiceti letech, kope v brazilském Flamengu, kde to pro něj kdysi všechno začalo.
Jorge Luiz Frello Filho, ve fotbalovém světě známý jako Jorginho, se totiž v Brazílii narodil, ale už v patnácti se vydal za fotbalem do Itálie.
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Učil se českou hymnu, k babičce se chystá na vepřo knedlo zelo. Miluju to, líčí Naderi
Po dědečkovi z Benátska měl italské předky, získal občanství a začal nastupovat v mládežnických reprezentacích: „O Brazílii jsem snil, ale Itálie mi otevřela dveře.“
Trochu jako Česko Naderimu?