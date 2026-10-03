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Reprezentace už zase jen v televizi. Pere se to ve mně, připouští Holeš po rozlučce

Jan Daněk

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Slávista Tomáš Holeš si kryje míč před Princem Aduem z Plzně. | foto:  Petr Topič, MAFRA

S manželkou a dcerami vyrazil na pár dní do Vratislavi. Dohnal resty, než zazimuje zahradu. I víkend bude mít Tomáš Holeš docela odlišný. Místo toho, aby v sobotu večer v Oviedu krotil zázračného Yamala a další fotbalové šampiony ze Španělska, zaběhne si v neděli ráno s dalšími hobíky pětikilometrový Slavia Run. A po něm si po více než týdenním oddechu při slávistickém tréninku pořádně kopne do balonu.

„Je to najednou obrovský rozdíl,“ uvažuje třiatřicetiletý Holeš. „Odpočinu si, ale někdy se to ve mně pere. Je jasné, že by si člověk ještě rád zahrál takhle velké zápasy jako se Španělskem nebo Anglií.“

Chápete správně.

Kapitán Slavie patří do skupiny zavedených jmen, která se v létě po zpackaném mistrovství světa rozloučila s národním týmem. A nyní jen sleduje, jak si jeho bývalí kolegové vedou v Lize národů proti absolutní elitě.

Co s vámi teď dělají reprezentační zápasy?
Jsem rád, že si můžu pořádně odpočinout. Když se dohrál poslední ligový zápas před pauzou, do hlavy vám skočilo, že hned za pár dní vás čeká těžký reprezentační zápas. To mě teď ani žádný tlak nečekal. Taky si ale říkám, že bych na srazu rád poznal změny a zahraničního trenéra.

Naše liga je fyzicky náročná. Troufnu si říct, že tělo je daleko víc opotřebované, než zažívají hráči jinde v zahraničí.

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3. 10. 10:15
  • 1.46
  • 3.95
  • 4.54
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3. 10. 11:30
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Vsetín vs. Slovácko BFotbal - 10. kolo - 3. 10. 2026:Vsetín vs. Slovácko B //www.idnes.cz/sport
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Frýdek-Místek vs. VrchovinaFotbal - 10. kolo - 3. 10. 2026:Frýdek-Místek vs. Vrchovina //www.idnes.cz/sport
3. 10. 15:00
  • 1.51
  • 3.95
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Uh. Brod vs. HavířovFotbal - 10. kolo - 3. 10. 2026:Uh. Brod vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
3. 10. 15:00
  • 1.60
  • 3.79
  • 3.63
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