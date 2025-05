Může se stát fotbal podnětem k míru? Trump netušil, že Rusko nesmí hrát na MS Při dotazu reportérky, která zmínila, že Rusko nesmí hrát na příštím mistrovství světa ve fotbale, se americký prezident Donald Trump zarazil a obrátil zrak na vedle sedícího Gianniho Infantina, šéfa... 7. května 2025 17:59

Hansi Flick. Němec, co oživil Barcelonu. O treble přišel, ale věří: Příští rok jsme zpět Jako by si v takových nervácích snad i liboval. Není to poprvé, co si fotbalisté Barcelony pod trenérem Hansem Flickem užívali takovou přestřelku. Po šesti gólech ve dvojzápase s Interem, který... 7. května 2025 16:51

Fotbalové přestupy ONLINE: Bayern má na seznamu Schicka, chce střelce ke Kaneovi Sledujeme online Pomalu se chýlí ke konci sezony ve fotbalových ligách a týmy se pomalu připravují na letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude... 7. května 2025 15:14

Sudí Marciniak zase středem pozornosti. Nespravedlnost, křičí Barcelona Bez dvou dnů přesně po roce a opět po semifinálové odvetě fotbalové Ligy mistrů se zase mluví o Szymonu Marciniakovi. Na polského sudího si stěžuje poražená Barcelona, která byla vteřiny od postupu,... 7. května 2025 14:47

Vzpoura proti Čvančarovi, v týmu nechtějí, aby hrál. Odejít plánuju od zimy, reaguje Spojení mezi českým útočníkem Tomášem Čvančarou a bundesligovým Mönchengladbachem dostalo další trhlinu. Poté, co klub nezvládl dva důležité zápasy v boji o evropské poháry, přišla německá média s... 7. května 2025 13:27

Agent potvrdil zájem Slavie o Javorčeka. Slovenský bek hraje bundesligu v Kielu Fotbalisty Slavie by mohl posílit také slovenský levý obránce Dominik Javorček, který patří Žilině, ale v aktuální sezoně hostuje v bundesligovém klubu Holstein Kiel. Zájem čerstvého českého šampiona... 7. května 2025

Střelci málem pukla hlava, trenér Inzaghi řádil u laviček. Jak se rodí fotbalová show? Kdyby ho sudí Szymon Marciniak neodvolal zpátky do hřiště, možná by Davide Frattesi, šťastný střelec fotbalového Interu Milán, na žlutém plotě, který odděluje na stadionu San Siro hřiště od nabitého... 7. května 2025 10:29

Další bizár Viagemu. Klub si sám vybral šéfa ultras, nasadil mu korunu Připomíná to reality show. Mohla by se jmenovat třeba: Vytvoř si svého šéfa ultras. Ústecký fotbalový Viagem to udělal a způsobil tím znovu poprask. Vedení třetiligového klubu jej navíc korunovalo... 7. května 2025 7:57

Inter - Barcelona 4:3P, epická přestřelka, díl druhý. Finále Ligy mistrů slaví domácí Po dvou letech si fotbalisté Interu Milán znovu zahrají finále Ligy mistrů. Na domácím hřišti přestříleli Barcelonu 4:3. Protože první semifinále před týdnem skončilo 3:3, druhý duel nemohl skončit... 6. května 2025 20:30, aktualizováno 7.5

Pařížský unikát, stadiony od sebe dělí 15 metrů. Město se těší na derby po 35 letech Dlouhých pětatřicet let nebyla Paříž svědkem fotbalového derby. V příští sezoně se ho dočká, a rovnou z toho bude světový unikát. Stadiony FC Paříž, která si pod taktovkou nových majitelů minulý... 6. května 2025 18:22

Xavi mi vůbec nevěřil, kritizoval Raphinha bývalého kouče. Pod Flickem září Před semifinálovou odvetou Ligy mistrů v Miláně proti Interu si brazilský útočník Raphinha z Barcelony tak trochu vyřídil účty s bývalým trenérem Xavim Hernándezem. „Měl jsem pocit, že mi on a jeho... 6. května 2025 17:30