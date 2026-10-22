Mundial středoškoláků: tisíce Číňanů v hledišti, Ústí na hřišti. Bojují i Pardubice

„Nastoupit před tolika fanoušky pro ně bude zážitek na celý život. Neskutečné,“ žasl Zdeněk Bechyně, manažer mládeže ústeckého Viagemu, který má ve výběru 16 hráčů současných, či bývalých.
Na šampionát se kvalifikovaly dva týmy z Česka. „Už to, že se kluci na mistrovství dostali, je obrovský úspěch. Museli projít okresní, krajské, národní a celostátní kolo,“ přiblížil Jaroslav Mareš, ředitel Střední průmyslové školy Ústí nad Labem.
Prestižní středoškolský mundial pořádá Mezinárodní federace školního sportu (ISF), tentokrát se koná v devítimilionovém Su-Čou.
Jak ústecký tým, tak mistrovská EDUCA Pardubice – Střední odborná škola musely sehnat peníze na účast. Pardubickou výpravu pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje Dušana Salfického podpořil kraj.
„My potřebovali zajistit bezmála 900 tisíc korun. Ústecký kraj přispěl zhruba čtvrt milionem, dvě tři velké firmy poskytly po 50 tisících. A velkou iniciativu projevili rodiče, kteří se na tom spolupodílejí,“ chválil Mareš. „Bylo to docela na knop, ale prostředky se sehnaly.“
Přípravu ústecké mužstvo nepodcenilo. „Oni se znají z Viagemu, klub taky pomohl, že měli několik společných tréninků. A apelovali jsme na ně, ať se na zápasech před odletem nezraní, protože letenky jsou na jména,“ upozornil ředitel.
Ústecký klub uzpůsobil program svých týmů. „Ve výběru je průřez dorosteneckých kategorií. Jsme na kluky pyšní, udělali jsme všechno, aby mohli odcestovat. Přeložili jsme spoustu mistrovských zápasů,“ prozradil Bechyně.
Ústecká průmyslovka dokonce otevřela gólový účet turnaje, proti Číně skóroval Jiří Petružálek, ale domácí nakonec vyhráli 4:1. Do ochozů třicetitisícové arény si našlo cestu 18 826 diváků. Ve druhém utkání Ústí porazilo Belgii 6:0, ve třetím padlo 1:4 s druhým čínským týmem.
Pardubice rozstřílely Bangladéš 27:0, prohrály 1:3 s Marokem a 0:11 s Německem. Ani jeden celek ze srdce Evropy nepostoupil do play off, oba skončily ve svých skupinách třetí a hrají o umístění. Zatím úspěšně, oba si poradily s indickými vrstevníky: Ústí vyhrálo 9:0, Pardubice 3:0.
„Klidný a kontrolovaný výkon, další důležitý krok je za námi, jedeme dál,“ stojí na instagramu pardubického týmu, který úspěch věnoval spoluhráči. „Kuba Husička se zranil a musel být převezen do nemocnice. Dnešní vítězství patří tobě, Huso! Celý tým stojí za tebou a držíme ti palce, ať je všechno v pořádku a co nejdříve se uzdravíš.“
Jaké je složení týmů? „Od nás jsou tam jak kluci, kteří studují maturitní obory, tak učni. Jsou z obou středisek, tedy z Resslovky i Stříbrníků, dělají IT, elektro, strojařinu nebo jsou to mechanici,“ informoval Mareš. Výpravu vede jako trenér Václav Šonka s asistentkou Blankou Studihradovou, oba jsou tělocvikáři, navíc Studihradová i angličtinářka.
„Když kluci nehrají, mají pro ně pořadatelé připravený program,“ dozvěděl se Mareš. „Navštívili kulturní památky, ale i čínské školy.“
Někteří z účastníků se možná prosadí i v profesionálním fotbale na nejvyšší úrovni. „Ze zkušeností víme, že jsou to jednotky kluků,“ tvrdí Bechyně. Životní zážitek však teď mají všichni.