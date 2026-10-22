Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Mundial středoškoláků: tisíce Číňanů v hledišti, Ústí na hřišti. Bojují i Pardubice

Petr Bílek
  13:17
Zápas ústecké Střední průmyslové školy s domácí Čínou na fotbalovém mistrovství...

Zápas ústecké Střední průmyslové školy s domácí Čínou na fotbalovém mistrovství světa středoškoláků. Kapitán Dominik Adámek. | foto: suzhou2026.com

Mistrovství světa středních škol ve fotbale, slavnostní zahájení v čínském...
Světový šampionátu středoškoláků v Číně.
Tým EDUCA Pardubice – Střední odborná škola na fotbalovém mistrovství světa...
Zápas ústecké Střední průmyslové školy s domácí Čínou na fotbalovém mistrovství...
16 fotografií
S plyšovým Krtečkem jako talismanem, světoznámým symbolem Česka, vyrazili studenti ústecké průmyslovky přes půl světa na fotbalové mistrovství světa středních škol. A odvezou si vzpomínku jako hrom: hráli před 19 tisíci diváky proti domácí Číně. Šampionátu se účastní i středoškoláci z Pardubic, čeští šampioni.

„Nastoupit před tolika fanoušky pro ně bude zážitek na celý život. Neskutečné,“ žasl Zdeněk Bechyně, manažer mládeže ústeckého Viagemu, který má ve výběru 16 hráčů současných, či bývalých.

Na šampionát se kvalifikovaly dva týmy z Česka. „Už to, že se kluci na mistrovství dostali, je obrovský úspěch. Museli projít okresní, krajské, národní a celostátní kolo,“ přiblížil Jaroslav Mareš, ředitel Střední průmyslové školy Ústí nad Labem.

Prestižní středoškolský mundial pořádá Mezinárodní federace školního sportu (ISF), tentokrát se koná v devítimilionovém Su-Čou.

skoky31

ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL ️

Zahajovací ceremoniál Mistrovství světa je za námi!

Byla to pro nás obrovská čest nést českou vlajku a reprezentovat naši zemi na světové scéně.

Teď už se ale naplno soustředíme na to nejdůležitější – zápasy, ve kterých chceme ukázat, co v nás je, a udělat maximum pro Českou republiku! ⚽

Držte nám palce!

#dreams #soccer #ms #suzhóu #zacesko

18. října 2026 v 13:29, příspěvek archivován: 22. října 2026 v 9:10
oblíbit odpovědět uložit

Jak ústecký tým, tak mistrovská EDUCA Pardubice – Střední odborná škola musely sehnat peníze na účast. Pardubickou výpravu pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje Dušana Salfického podpořil kraj.

„My potřebovali zajistit bezmála 900 tisíc korun. Ústecký kraj přispěl zhruba čtvrt milionem, dvě tři velké firmy poskytly po 50 tisících. A velkou iniciativu projevili rodiče, kteří se na tom spolupodílejí,“ chválil Mareš. „Bylo to docela na knop, ale prostředky se sehnaly.“

Přípravu ústecké mužstvo nepodcenilo. „Oni se znají z Viagemu, klub taky pomohl, že měli několik společných tréninků. A apelovali jsme na ně, ať se na zápasech před odletem nezraní, protože letenky jsou na jména,“ upozornil ředitel.

Ústecký klub uzpůsobil program svých týmů. „Ve výběru je průřez dorosteneckých kategorií. Jsme na kluky pyšní, udělali jsme všechno, aby mohli odcestovat. Přeložili jsme spoustu mistrovských zápasů,“ prozradil Bechyně.

Mistrovství světa středních škol ve fotbale, slavnostní zahájení v čínském Su-čou.
Světový šampionátu středoškoláků v Číně.
Tým EDUCA Pardubice – Střední odborná škola na fotbalovém mistrovství světa středních škol v Číně.
Zápas ústecké Střední průmyslové školy s domácí Čínou na fotbalovém mistrovství světa středoškoláků.
16 fotografií

Ústecká průmyslovka dokonce otevřela gólový účet turnaje, proti Číně skóroval Jiří Petružálek, ale domácí nakonec vyhráli 4:1. Do ochozů třicetitisícové arény si našlo cestu 18 826 diváků. Ve druhém utkání Ústí porazilo Belgii 6:0, ve třetím padlo 1:4 s druhým čínským týmem.

Pardubice rozstřílely Bangladéš 27:0, prohrály 1:3 s Marokem a 0:11 s Německem. Ani jeden celek ze srdce Evropy nepostoupil do play off, oba skončily ve svých skupinách třetí a hrají o umístění. Zatím úspěšně, oba si poradily s indickými vrstevníky: Ústí vyhrálo 9:0, Pardubice 3:0.

„Klidný a kontrolovaný výkon, další důležitý krok je za námi, jedeme dál,“ stojí na instagramu pardubického týmu, který úspěch věnoval spoluhráči. „Kuba Husička se zranil a musel být převezen do nemocnice. Dnešní vítězství patří tobě, Huso! Celý tým stojí za tebou a držíme ti palce, ať je všechno v pořádku a co nejdříve se uzdravíš.“

educa_na_ms

CHINA HIGH SCHOOL ❤️

V rámci ISF Mistrovství světa v Číně jsme navštívili také místní střední školu a měli možnost poznat, jak vypadá školní život na druhé straně světa.

Nové zážitky, nová kultura a další zkušenosti, které nám tohle mistrovství přináší. A to zdaleka není všechno…

MY TADY JEŠTĚ NEKONČÍME!

#china #worldcup #czech #educanams #school

20. října 2026 v 16:12, příspěvek archivován: 22. října 2026 v 9:08
oblíbit odpovědět uložit

Jaké je složení týmů? „Od nás jsou tam jak kluci, kteří studují maturitní obory, tak učni. Jsou z obou středisek, tedy z Resslovky i Stříbrníků, dělají IT, elektro, strojařinu nebo jsou to mechanici,“ informoval Mareš. Výpravu vede jako trenér Václav Šonka s asistentkou Blankou Studihradovou, oba jsou tělocvikáři, navíc Studihradová i angličtinářka.

„Když kluci nehrají, mají pro ně pořadatelé připravený program,“ dozvěděl se Mareš. „Navštívili kulturní památky, ale i čínské školy.“

Někteří z účastníků se možná prosadí i v profesionálním fotbale na nejvyšší úrovni. „Ze zkušeností víme, že jsou to jednotky kluků,“ tvrdí Bechyně. Životní zážitek však teď mají všichni.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Kajrat vs. PanathinaikosFotbal - 2. kolo - 22. 10. 2026:Kajrat vs. Panathinaikos //www.idnes.cz/sport
22. 10. 16:30
  • 5.49
  • 4.17
  • 1.60
Jablonec vs. BrightonFotbal - 2. kolo - 22. 10. 2026:Jablonec vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:45
  • 15.30
  • 8.02
  • 1.17
Sturm Graz vs. MarseilleFotbal - 3. kolo - 22. 10. 2026:Sturm Graz vs. Marseille //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:45
  • 4.02
  • 3.85
  • 1.87
Saint-Gilloise vs. Beer ŠevaFotbal - 3. kolo - 22. 10. 2026:Saint-Gilloise vs. Beer Ševa //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:45
  • 1.36
  • 5.36
  • 7.86
OFI Kréta vs. LeverkusenFotbal - 3. kolo - 22. 10. 2026:OFI Kréta vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:45
  • 12.10
  • 7.52
  • 1.20
Lech Poznaň vs. SunderlandFotbal - 3. kolo - 22. 10. 2026:Lech Poznaň vs. Sunderland //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:45
  • 4.55
  • 4.04
  • 1.74
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Slávisté slaví gól Pavla Kačora do sítě Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Vzhledem k průběhu zápasu je to zlatý bod. Slávističtí fotbalisté sice prodloužili sérii bez vítězství v Lize mistrů na dvaadvacet zápasů, slaví však první zisk v této sezoně. V úterý večer v...

Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Vizualizace nového Ďolíčku.

Bohemians Praha 1905 dostal stavební povolení na vybudování jižní tribuny fotbalového stadionu Ďolíček. Rozhodnutí obdržel od stavebního odboru Úřadu městské části Praha 10. Práce na základových...

Slavia - Hradec 0:0, málo šancí i střel, pak domácí potopil Chorý, jenž byl vyloučen

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Zase ten Hradec. Slávističtí fotbalisté neoblíbeného protivníka neporazili počtvrté za sebou. V 11. kole Chance Ligy doma jen remizovali 0:0, což jejich suverénní postavení v čele tabulky neohrožuje....

Titul, gastronomie, pláže, ale i podivný odchod. Vaclík o angažmá v Olympiakosu

Premium
Český brankář Tomáš Vaclík v dresu Olympiakosu, kde působil od léta 2021 do...

Je jediným Čechem, který v Řecku vyhrál fotbalovou ligu. A také jen on oblékl dres tamního největšího klubu. „Mám titul, potkal jsem tam zajímavé hráče, ale pak bylo zvláštní, jak jsem odcházel,“...

22. října 2026

Carrick se po fiasku omlouval, pak odrážel kritiku kapitána: Kdo neběhá, nevyhraje

Michael Carrick, trenér Manchesteru United, se po porážce s Comem omlouvá...

Nemusíte být experty na nonverbální komunikaci, abyste porozuměli jeho řeči těla. Z energického chlapíka, který do zvadlého týmu Manchesteru United na jaře konečně napumpoval trochu energie i...

22. října 2026  11:55

Hrozba insolvence nad Dynamem: soud stopnul řízení, jenže se hlásí nový věřitel

Areál fotbalového stadionu SK Dynamo České Budějovice.

Jedna dobrá a jedna horší zpráva pro fotbalové Dynamo České Budějovice. Krajský soud zastavil insolvenční řízení s klubem. Věřiteli, který návrh na insolvenci podal, totiž byla dlužná částka 241 000...

22. října 2026  11:41

Zvykl si, že jsou hráči starší než on. Mladý kouč Brightonu: Model i prodejce umění

Trenér fotbalového Brightonu Fabian Hürzeler.

Učil se na piano, rytmus piloval při hře na bicí a v šestnácti nafotil knížku, s níž chtěl v Německu prorazit jako model. Taky v akademii Bayernu snil o velké kariéře, v mládežnických reprezentacích...

22. října 2026  11:11

OBRAZEM: Známí fotbaloví potížisté. Česko má Chorého či Řepku, co ostatní země?

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví gól z pokutového kopu.

Pokud opravdu Tomáš Chorý odejde do zahraničí, česká liga přijde o jednoho z nejproblémovějších hráčů minimálně v rámci své moderní historie. A kdo řádil jinde? Podívejte se na výběr těch...

22. října 2026  9:20

Plzeň - Levski Sofia v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě, kurzy

Plzeňský obránce Denis Vavro marně stíhá v 17. minutě osamoceného Relebohilea...

Fotbalisté Plzně přivítají ve čtvrtek 22. října od 21:00 ve třetím kole Evropské ligy bulharský Levski Sofia. Viktoria zatím v soutěži prohrála oba zápasy, hosté získali jeden bod. Kde utkání...

22. října 2026  8:27

Olympiakos – Sparta v TV: Kde sledovat Evropskou ligu, kurzy

Fotbalisté Sparty před utkáním druhého kola Evropské ligy.

Fotbalisté Sparty se ve třetím kole ligové fáze Evropské ligy představí na hřišti řeckého Olympiakosu Pireus. Pražany čeká náročný souboj s favorizovaným soupeřem, který se může opřít o výbornou...

22. října 2026  8:26

Zklamalo mě, jak jsme odehráli závěr, vrací se Guddal k Lilleströmu. Co Olympiakos?

Tobias Guddal ze Sparty po zápase Evropské ligy s Lilleströmem.

Od našeho zpravodaje v Řecku Když v září v Jerevanu (4:1) dvěma góly zásadně pomohl k vítězství, přehnaně to neprožíval. Stejně tak sparťanského fotbalistu Tobiase Guddala nesložilo, když se minulý týden proti Lilleströmu (1:1)...

22. října 2026  7:07

Volal jsem do Chelsea, jak na to, žertoval Kozel. Zápas s Brightonem má za svátek

Trenér Jablonce Luboš Kozel byl před zápasem s Brightonem v dobré náladě.

Z těch statistik jde respekt: výhry v posledních šesti soutěžních zápasech, aktuálně nejlepší útok a společně s Arsenalem také nejpevnější obrana v anglické Premier League. I proto trenér...

22. října 2026  6:16

Daněk se poprvé trefil v LM. Como zničilo United, Arsenal remizoval s Bayernem

Kryštof Daněk z LASK Linec (vpravo) během zápasu Ligy mistrů se Sportingem...

Na tuhle noc jen tak nezapomene. Český záložník Kryštof Daněk z LASK Linec vstřelil svůj první gól v Lize mistrů a rozhodl o výhře 3:2 nad Sportingem Lisabon. Šlágr třetího kola mezi Bayernem a...

21. října 2026  18:35,  aktualizováno  23:45

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Priske: Trénovat taktiku na soupeřově stadionu nejde. Změny určitě budou

Brian Priske, trenér Sparty

Od našeho zpravodaje v Řecku Když autobus brzdil u stadionu, musel si i on všimnout vánoční výzdoby. Na konci října! Zářící hvězdy, světýlka, dokonce i betlém přímo u vjezdu do garáže. Ale žádné dárečky se tu rozdávat nebudou:...

21. října 2026  20:35

Karvinská spolupráce před gólem Slavie? Ayaosi s Kačorem si spolu libovali už dřív

Slávistický záložník Pavel Kačor slaví gól do sítě Fenerbahce.

Devadesátá minuta na Fenerbahce po křídle peláší Emmanuel Ayaosi, do vápna posílá střílený centr, na jehož konci nastavuje akrobatickým způsobem kopačku Pavel Kačor a trefuje se tak prudce, že ani...

21. října 2026  20:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×