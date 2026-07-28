„Žlutá karta, pokud se nejednalo o druhou žlutou kartu, může být přezkoumána pouze k určení identity hráče, který tento zákrok spáchal. Samotný zákrok být zkoumán nemůže a verdikt změnit nelze,“ cituje její vyjádření server The Athletic.
Na šampionátu byli takto potrestáni dva hráči.
Hned na startu turnaje Paraguayec Miguel Almirón a poté ve čtvrtfinále Švýcar Breel Embolo, pro něhož to byl proti Argentině dokonce druhý žlutý trest a zápas nedohrál.
„Nechápu, jak VAR může takhle rozhodnout. FIFA nám to musí vysvětlit,“ čertil se tehdy švýcarský záložník Remo Freuler.
Na výkladu pravidla nepanovala shoda.
FIFA před startem šampionátu oznámila několik novinek, z nichž jedna videu umožňovala zkoumat chybně udělené žluté karty. Mělo se to však týkat pouze situací, kdy dojde k záměně identity.
A právě termín „záměna identity“ vyvolal diskuse, jelikož si ho sudí Makkelie a Pinheiro ve zmíněných situacích vyložili tak, že mohou verdikt otočit.
„Už jenom fakt, že by to šlo udělat pouze při udělení žluté karty ukazuje, že pro trestání simulací tahle novinka zavedena nebyla,“ zamýšlel se například pravidlový expert BBC Dale Johnsson.
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Švýcar Embolo simuloval a dostal druhou žlutou. Bylo to ale pravidlově správně?
„Pokud sudí potrestá nedovolený zákrok, ale očividně nesprávně identifikoval hráče, který zákrok spáchal, může přezkoumat pouze identitu faulujícího,“ píše se na webu IFAB.
Výklad nyní pravidlová komise potvrdila.
„Případy, kdy tímto způsobem rozhodčí potrestali simulace, byly fanoušky dobře přijaty a budou součástí vyhodnocení fungování protokolu videa. Ale do té doby pravidlo tímto způsobem využívat nelze,“ doplnila komise.
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Není tedy vyloučené, že výhledově bude možné simulanty na základě kontroly u videa trestat. Minimálně v soutěžích UEFA se to ale s velkou pravděpodobností v nejbližší době nestane.
„UEFA řekla rozhodčím, že nemají potenciální simulaci považovat za záměnu identity, jak se to dělo na mistrovství světa,“ informovala před několika dny britská BBC.
„Panovaly značné obavy ohledně možného dopadu na klubového úrovni. Zejména jedna ze soutěží se bála chaosu, který by nastal, kdyby se každá žlutá karta mohla zkoumat kvůli potenciální simulaci,“ doplnila.
Už žádné taktické ošetřování brankářů
V anglickém fotbale budou testovat pravidlo, jež má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Fotbalová asociace (FA) oznámila, že pravidlo zavedou nejvyšší anglické soutěže v nové sezoně, což jim schválila mezinárodní pravidlová komise IFAB.
Pravidlo bude testovat pět nejvyšších mužských soutěží včetně Premier League i ženská superliga.
Podle současných regulí musí na minutu opustit hřiště po ošetření hráč z pole. V případě brankářů by měl nyní trenér 10 sekund na to, aby určil hráče, jenž půjde do zámezí místo brankáře. Pokud to neudělá, ze hřiště půjde na minutu kapitán.
Výjimkou budou situace, kdy bude gólman potřebovat zjevné ošetření, po kolizi s protihráčem, v případě podezření na otřes mozku či při krvácení.
ČTK