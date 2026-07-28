Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Žlutá za simulaci po zásahu videa? Chyba, říká komise. Zváží ale úpravu protokolu

Autor:
  13:15
Nizozemský sudí Danny Makkelie uděluje paraguayskému útočníkovi Miguelu...

Nizozemský sudí Danny Makkelie uděluje paraguayskému útočníkovi Miguelu Almirónovi (vpravo) žlutou kartu za simulování. | foto: AP

Breel Embolo filmoval, dostal druhou žlutou kartu, což znamená červená a konec.
Sudí Joao Pinheiro udělil Breelu Embolovi červenou kartu.
Denis Zakaria utěšuje brečícího Breela Embola.
Breel Embolo se chytá za hlavu poté, co dostal červenou kartu.
13 fotografií
Fanoušci si tuhle „novinku“ na fotbalovém šampionátu pochvalovali, experti se ale o výklad přeli. Zachovali se rozhodčí správně, když na základě kontroly u videa zrušili žlutou kartu za faul a místo toho potrestali simulujícího hráče? Teď je jasné, že nezachovali. Potvrdila to Mezinárodní pravidlová komise IFAB.

„Žlutá karta, pokud se nejednalo o druhou žlutou kartu, může být přezkoumána pouze k určení identity hráče, který tento zákrok spáchal. Samotný zákrok být zkoumán nemůže a verdikt změnit nelze,“ cituje její vyjádření server The Athletic.

Na šampionátu byli takto potrestáni dva hráči.

Hned na startu turnaje Paraguayec Miguel Almirón a poté ve čtvrtfinále Švýcar Breel Embolo, pro něhož to byl proti Argentině dokonce druhý žlutý trest a zápas nedohrál.

„Nechápu, jak VAR může takhle rozhodnout. FIFA nám to musí vysvětlit,“ čertil se tehdy švýcarský záložník Remo Freuler.

Breel Embolo filmoval, dostal druhou žlutou kartu, což znamená červená a konec.
Nizozemský sudí Danny Makkelie vysvětluje americkému obránci Timu Reamovi a...

Na výkladu pravidla nepanovala shoda.

FIFA před startem šampionátu oznámila několik novinek, z nichž jedna videu umožňovala zkoumat chybně udělené žluté karty. Mělo se to však týkat pouze situací, kdy dojde k záměně identity.

A právě termín „záměna identity“ vyvolal diskuse, jelikož si ho sudí Makkelie a Pinheiro ve zmíněných situacích vyložili tak, že mohou verdikt otočit.

„Už jenom fakt, že by to šlo udělat pouze při udělení žluté karty ukazuje, že pro trestání simulací tahle novinka zavedena nebyla,“ zamýšlel se například pravidlový expert BBC Dale Johnsson.

Švýcar Embolo simuloval a dostal druhou žlutou. Bylo to ale pravidlově správně?

„Pokud sudí potrestá nedovolený zákrok, ale očividně nesprávně identifikoval hráče, který zákrok spáchal, může přezkoumat pouze identitu faulujícího,“ píše se na webu IFAB.

Výklad nyní pravidlová komise potvrdila.

„Případy, kdy tímto způsobem rozhodčí potrestali simulace, byly fanoušky dobře přijaty a budou součástí vyhodnocení fungování protokolu videa. Ale do té doby pravidlo tímto způsobem využívat nelze,“ doplnila komise.

Pravidlové novinky z mistrovství světa v české lize. Video zkontroluje i špatné rohy

Není tedy vyloučené, že výhledově bude možné simulanty na základě kontroly u videa trestat. Minimálně v soutěžích UEFA se to ale s velkou pravděpodobností v nejbližší době nestane.

„UEFA řekla rozhodčím, že nemají potenciální simulaci považovat za záměnu identity, jak se to dělo na mistrovství světa,“ informovala před několika dny britská BBC.

„Panovaly značné obavy ohledně možného dopadu na klubového úrovni. Zejména jedna ze soutěží se bála chaosu, který by nastal, kdyby se každá žlutá karta mohla zkoumat kvůli potenciální simulaci,“ doplnila.

Už žádné taktické ošetřování brankářů

V anglickém fotbale budou testovat pravidlo, jež má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Fotbalová asociace (FA) oznámila, že pravidlo zavedou nejvyšší anglické soutěže v nové sezoně, což jim schválila mezinárodní pravidlová komise IFAB.

Pravidlo bude testovat pět nejvyšších mužských soutěží včetně Premier League i ženská superliga.

Podle současných regulí musí na minutu opustit hřiště po ošetření hráč z pole. V případě brankářů by měl nyní trenér 10 sekund na to, aby určil hráče, jenž půjde do zámezí místo brankáře. Pokud to neudělá, ze hřiště půjde na minutu kapitán.

Výjimkou budou situace, kdy bude gólman potřebovat zjevné ošetření, po kolizi s protihráčem, v případě podezření na otřes mozku či při krvácení.

ČTK

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Témata: komise, FIFA, UEFA

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Kuopio vs. SabahFotbal - 2. předkolo - 28. 7. 2026:Kuopio vs. Sabah //www.idnes.cz/sport
28. 7. 17:00
  • 2.76
  • 3.58
  • 2.47
Lincoln vs. MjällbyFotbal - 2. předkolo - 28. 7. 2026:Lincoln vs. Mjällby //www.idnes.cz/sport
28. 7. 18:00
  • 6.08
  • 4.69
  • 1.50
Riga FC vs. VardarFotbal - - 28. 7. 2026:Riga FC vs. Vardar //www.idnes.cz/sport
28. 7. 19:00
  • 1.38
  • 5.03
  • 7.07
Apollon Limassol vs. Dila GoriFotbal - - 28. 7. 2026:Apollon Limassol vs. Dila Gori //www.idnes.cz/sport
28. 7. 19:00
  • 1.33
  • 5.17
  • 8.40
CSKA 1948 vs. TrnavaFotbal - - 28. 7. 2026:CSKA 1948 vs. Trnava //www.idnes.cz/sport
28. 7. 19:30
  • 1.89
  • 3.41
  • 4.16
Dinamo Záhřeb vs. ThunFotbal - 2. předkolo - 28. 7. 2026:Dinamo Záhřeb vs. Thun //www.idnes.cz/sport
28. 7. 20:00
  • 1.36
  • 5.14
  • 8.51
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Zařizoval ho na dálku. Fotbalista ukázal svůj luxusní byt s terasou ve Zlíně

Velký jídelní stůl navazuje na kuchyňský ostrůvek.

Řešit bydlení na dálku je pro většinu lidí náročné a často stresující, obzvlášť pokud jde o zásadní rozhodnutí, jakým je vlastní domov. Právě zde se ukázala důležitost vzájemné důvěry a komunikace,...

Španělské oslavy v Madridu, přišly skoro dva miliony lidí. Fotbalisty přijal i král

Oslavy španělského titulu fotbalových mistrů světa v ulicích Madridu.

Vítězství španělských fotbalistů na mistrovství světa slavily v Madridu podle vládních úřadů skoro dva miliony lidí. Fotbalisté projížděli ulicemi na dvoupatrových autobusech a po 22:00 předstoupili...

Sestava MS 2026: hned pět Španělů, Vozinha i Haaland. A kdo zůstal v autu?

Dani Olmo zvedá trofej pro fotbalové mistry světa.

Spousta výjimečných výkonů a silných příběhů, ale také pouze jedenáct míst v sestavě. Redakce iDNES.cz vybrala ideální jedenáctku fotbalového mistrovství světa, což není snadný úkol. Některá políčka...

Zbrojovka - Sparta 3:1, nováček vyškolil favorita. Zazářil domácí Vachoušek

Sestřih zápasu
Lucky Ezeh slaví gól proti pražské Spartě.

Povedená dvacetiminutovka, během které sparťanští fotbalisté srovnali, nestačila. V prvním ligovém kole místo bodů dostali od nováčka pořádnou facku. S brněnskou Zbrojovkou padli na jižní Moravě 1:3...

Historické odkazy, odvážné designy i sázka na jistotu. Prohlédněte si ligové dresy

Nové fotbalové dresy pro sezonu 2026/2027.

Další ročník fotbalové Chance Ligy odstartoval v sobotu. Kromě řady posil představily ligové týmy také nové dresy. Některé vsadily na osvědčenou klasiku, část se však vydala odvážnější cestou. Které...

Žlutá za simulaci po zásahu videa? Chyba, říká komise. Zváží ale úpravu protokolu

Nizozemský sudí Danny Makkelie uděluje paraguayskému útočníkovi Miguelu...

Fanoušci si tuhle „novinku“ na fotbalovém šampionátu pochvalovali, experti se ale o výklad přeli. Zachovali se rozhodčí správně, když na základě kontroly u videa zrušili žlutou kartu za faul a místo...

28. července 2026  13:15

Nejen Vozinha. Kapverdy mají další hvězdu, Cabral dal nejhezčí gól šampionátu

Emiliano Martínez nedosáhl na úžasnou ránu Sidnyho Lopese Cabrala.

Sidney Lopes Cabral z Kapverdských ostrovů nejdřív ladně obešel Alexise Mac Allistera a z levé strany pokutového území kolem dalšího argentinského protivníka Nahuela Moliny zakroutil míč do...

28. července 2026  12:45

Sparta v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Sparťanští fotbalisté slaví gól v přípravném zápase s Opavou.

Fotbalisté Sparty se pokusí probojovat do ligové fáze Ligy mistrů. Začínají ve 3. předkole a jejich soupeřem je francouzský Lyon. V našem přehledu najdete informace o termínech zápasů, televizním...

28. července 2026  12:40

Tooor! Ústecký Messi baví Rakousko, gólem po výkopu rozesmál tribunu

Ústecký Richard Veverka (vlevo) se raduje ze svého gólu v severočeském derby

Přezdívce ústecký Messi se tvrdošíjně bránil, ale teď ji fotbalový hračička Richard Veverka zase oprášil. V rakouském zemském poháru zaskočil hrající trenér Altmünsteru brankáře soupeře v závěru...

28. července 2026  12:21

Francouze dle očekávání převzal Zidane. U reprezentace má být minimálně čtyři roky

Zinédine Zidane byl představen jako nový trenér francouzské reprezentace.

Zinédine Zidane převzal po Didieru Deschampsovi francouzskou fotbalovou reprezentaci. Trenérem týmu bude minimálně do mistrovství světa v roce 2030. Čtyřiapadesátiletého rodáka z Marseille jako...

28. července 2026  11:15,  aktualizováno  11:47

Z Ústí odešel a hned čelil Viagemu. Strhli jsme to jako náplast, říká kladenský Čítek

Antonín Fantiš z Ústí nad Labem v souboji s Vojtěchem Čítkem z Kladna.

Scénář, jaký nevymyslíte. Stanete se nepotřebným a v novém týmu debutuje zrovna na trávníku svého bývalého. Fotbalový obránce Vojtěch Čítek to zažil v kladenském dresu na hřišti ústeckého Viagemu.

28. července 2026  11:30

Fotbalové přestupy ONLINE: Zidane povede Francii, do Dortmundu míří řecký talent

Sledujeme online
Trenér Realu Madrid Zinedine Zidane povzbuzuje svůj tým v utkání s Valencií.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

28. července 2026  11:08

Velká mužstva vyhrávají 1:0, radoval se ve Zlíně. Teď chce dát Jurečka gól Slavii

Václav Jurečka z Baníku Ostrava během utkání se Zlínem.

Trvalo třináct zápasů v lize, v domácím poháru a baráži, než se útočník fotbalistů ostravského Baníku Václav Jurečka opět radoval z gólu. Právě jeho trefa však v úvodním kole nejvyšší domácí soutěže...

28. července 2026  10:55

Přilákal mě fenomén Zbrojovky, tvrdí útočník Vašulín. V Plzni zažil těžký půlrok

Daniel Vašulín slaví se spoluhráči ze Zbrojovky Brno úvodní gól proti Spartě.

Toho kluka si na jihu Moravy zamilují. Šest měsíců čekal v Plzni na šanci, která nepřicházela. V Brně mu v sobotu stačilo 34 minut na to, aby si získal narvané ochozy a fotbalovou Zbrojovku nakopl k...

28. července 2026  8:42

Historické odkazy, odvážné designy i sázka na jistotu. Prohlédněte si ligové dresy

Nové fotbalové dresy pro sezonu 2026/2027.

Další ročník fotbalové Chance Ligy odstartoval v sobotu. Kromě řady posil představily ligové týmy také nové dresy. Některé vsadily na osvědčenou klasiku, část se však vydala odvážnější cestou. Které...

28. července 2026  6:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ubíjející. Artis dal dva góly, přesto v premiéře doplatil na nesehranost obrany

Quadri Adediran (vlevo) z Artisu Brno slaví svůj gól, blahopřát jsou David...

Jako dva protipóly působily v prvoligové premiéře řady brněnského fotbalového Artisu. Zatímco v ofenzivě řádila trojice Papalelé, Alégué a hlavně Quadri Adediran, defenziva jako by neexistovala....

27. července 2026  22:11

Sestřihy 1. kola Chance Ligy. Sparta s Plzní nečekaně padly, Slavia dala pět gólů

Sestřih zápasu
Slávistická radost po gólu do sítě Slovácka.

V Česku začala nejvyšší fotbalová soutěž - a svým úvodem rozhodně nenudila. Přinesla překvapivé porážky Sparty a Plzně i pět gólů omlazeného týmu Slavie. Na iDNES.cz pro vás máme nově sestřihy ze...

27. července 2026  21:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.