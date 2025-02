MS 2034 bude suché. Fanoušci si v Saúdské Arábii nekoupí alkohol včetně piva

19:33

Žádný alkohol se na fotbalovém mistrovství světa 2034 v Saúdské Arábii prodávat nebude. Listu The Times to řekl Bandar bin Sultán Saúd, velvyslanec arabské země ve Velké Británii. „Ne, ne. Nebude tam vůbec žádný alkohol. Jako naše počasí, je to suchá země,“ uvedl.