Infantino jednal se šéfem CONMEBOL o rozšíření fotbalového MS na 64 týmů

  12:15
Předseda jihoamerické fotbalové konfederace CONMEBOL Alejandro Domínguez jednal se šéfem FIFA Giannim Infantinem o rozšíření mistrovství světa na 64 účastníků. Domínguez to po setkání v New Yorku uvedl na instagramu.

Gianni Infantino, prezident FIFA, během mistrovství světa fotbalových klubů v USA. | foto: ČTK

Podle argentinského listu La Nación schůzku inicioval sám Infantino a rozšíření šampionátu podpořil. Setkání se také zúčastnili prezidenti Paraguaye a Uruguaye, které budou turnaj spolupořádat.

Mistrovství světa v roce 2030 se uskuteční v Maroku, Portugalsku a Španělsku. Úvodní tři zápasy turnaje se odehrají v Argentině, Paraguayi a Uruguayi, kde se v roce 1930 konal první šampionát v historii.

Jihoamerická konfederace s návrhem na rozšíření mistrovství světa přišla letos v březnu. Nadcházející šampionát v roce 2026 v Kanadě, Mexiku a USA bude hrát poprvé 48 týmů místo dosavadních 32.

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Životní styl nebyl dobrý. Takhle pokračovat nemůžu, říká Rosický o svém zdraví

Před více než třemi měsíci ležel v nemocnici a přemýšlel, jak dál. „Když se vám něco takového stane, když vás to dožene až sem, tak o životě přemýšlíte. Proč se to stalo, co udělat jinak. Situace mě...

Přispěl ke gólu a zajistil čisté konto. Krejčího po první výhře obdivují fanoušci

Gólovou akci rozjel tak, že vyvezl balon vysoko před soupeřovo vápno. Našteloval levačku a odcentroval. Míč se po zákroku brankáře odrazil na zadní tyč, kde ho zasadil do sítě přibíhající Munetsi....

24. září 2025  12:50

Připomeňte si stříbrné hrdiny z Chile, znáte je? Po Lálovi zůstali už jen dva

Loni v prosinci Josef Jelínek, v sobotu Jan Lála. Je to smutné loučení s legendárními Chilany, fotbalisty Československa, kteří před třiašedesáti lety málem vyhráli mistrovství světa. V kádru jich...

24. září 2025  11:18

Jak neslavit gól do prázdné. Ekitiké svlékl dres a viděl červenou. Kouč zuřil: Hloupost

Když na něj rozzuřený obránce Jeremie Frimpong vytřeštil oči s výrazem: Co to ksakru děláš?! široký úsměv ho okamžitě přešel. Hugo Ekitiké, autor vítězného gólu Liverpoolu v Ligovém poháru se...

24. září 2025  9:35

Odešel Lála. Obránce elegán, který předběhl dobu. A Chilané už jsou jen dva

Každý den mu začínal stejně. Nemohl dospat, takže už před osmou štrádoval na metro. Ze Spořilova dojel pár zastávek do centra Prahy a procházel se uličkami kolem Václavského náměstí, kde to zamlada...

24. září 2025  8:14

Fandím Baníku! popíchl brozanský brankář kotel Slavie. A rozpoutal peklo

Brozanský brankář Daniel Páleník vypálil: Komu fandím? Baníku přece! A kotel fotbalové Slavie tím dopálil. Rozpoutal peklo. Páleník, ty jsi hovado! skandovali pak fanoušci sešívaných v úterním...

24. září 2025  7:30

Veselý má v Bohemians novou smlouvu, měl by je trénovat až do léta 2028

Jaroslav Veselý prodloužil s fotbalovými Bohemians 1905 smlouvu o další dva roky do 30. června 2028. Původní kontrakt v pražskému klubu měl osmačtyřicetiletému kouči vypršet po této sezoně. Klokani o...

23. září 2025  22:45

Kabiny fotbalových Pokratic pohltily plameny, lidé už poslali čtvrt milionu

O víkendu pohltily plameny kabiny a zázemí fotbalového Sokola Pokratice, teď funkcionáře postiženého oddílu dojímá solidarita, která se po zkáze vzedmula. Dárci přispívají na veřejnou sbírku, pomohl...

23. září 2025  11:51,  aktualizováno  20:45

Dembélého cesta: z floutka králem světového fotbalu. I díky ženě

Bylo jasné, že to video někdo vyštrachá. Jeden z jeho prvních rozhovorů vůbec. Ještě v dresu francouzského Rennes, v němž Ousmane Dembélé premiérově prorazil mezi dospěláky. V obličeji byl pořád...

23. září 2025  19:43

Řehák po poháru Slavie: Chorý je lehce zraněný, šest hráčů skolila chřipka

Splněná pohárová povinnost, ale taky vrásky ve fotbalové Slavii. Půltucet hráčů českého mistra odpadl kvůli chřipce, navíc v úterním zápase 3. kola MOL Cupu v Brozanech nenastoupil ani útočník Tomáš...

23. září 2025  19:30

Slavia uspěla v MOL Cupu v Brozanech, postup pojistila až v nastavení

Slávističtí fotbalisté vstoupili do domácího poháru MOL Cup výhrou 2:0 na stadionu třetiligových Brozan. Pražané dlouho vedli po brance Ondřeje Zmrzlého pouze 1:0, pojistku přidal až v nastavení...

23. září 2025  15:55,  aktualizováno  18:42

Fanouška napálili podvodníci. Na zápas letěl přes půl světa, měl ale falešný lístek

Roky si šetřil na cestu a minulý týden se konečně dočkal. Korejský fotbalový fanoušek jménem James se vydal přes půl světa ze Soulu do Anglie, aby viděl zápas milovaného Tottenhamu. Jenže když v...

23. září 2025  17:28

