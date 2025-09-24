Podle argentinského listu La Nación schůzku inicioval sám Infantino a rozšíření šampionátu podpořil. Setkání se také zúčastnili prezidenti Paraguaye a Uruguaye, které budou turnaj spolupořádat.
Mistrovství světa v roce 2030 se uskuteční v Maroku, Portugalsku a Španělsku. Úvodní tři zápasy turnaje se odehrají v Argentině, Paraguayi a Uruguayi, kde se v roce 1930 konal první šampionát v historii.
Jihoamerická konfederace s návrhem na rozšíření mistrovství světa přišla letos v březnu. Nadcházející šampionát v roce 2026 v Kanadě, Mexiku a USA bude hrát poprvé 48 týmů místo dosavadních 32.