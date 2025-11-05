Škrkoň nasázel tři góly mezi 12. a 19. minutou, ve všech případech si poradil sám před bránou po ideální přihrávce od spoluhráčů. Útočník druholigové rezervy Baníku Ostrava se nejprve prosadil hlavou a další trefy přidal zblízka levačkou.
V nastavení první půle zvýšil po nedorozumění v obraně Potměšil. Tádžikistán skóroval v 65. minutě zásluhou Nazrijeva, závěr ale opět patřil českému týmu. V 90. minutě natřikrát dostal míč do sítě Zajac a v nastavení uzavřel skóre opět Potměšil.
Světového šampionátu fotbalistů do 17 let se poprvé účastní 48 mužstev. Do play off projdou z každé čtyřčlenné skupiny dva týmy a osm nejlepších celků ze třetích míst, důležité je tedy i skóre. Posledním soupeřem českého výběru ve skupině I jsou Spojené státy americké.
Mistrovství světa fotbalistů do 17 let v Kataru
skupina I
Česko - Tádžikistán 6:1 (4:0)
Sestava ČR: Paar - Hendericks, Jadrníček (61. Hruška), Pech, Topič (46. Kovář) - Vaněk, Janega, Sochůrek (76. Palaščák) - Škrkoň (61. Tomek), Novák (61. Zajac), Potměšil. Trenér: Drsek
16:15 USA - Burkina Faso