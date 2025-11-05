Hattrick za sedm minut. Češi na MS do 17 let porazili Tadžíkistán, hvězdou Škrkoň

Autor: ,
  15:53
Česká fotbalová reprezentace do 17 let v úvodním utkání mistrovství světa v Kataru porazila 6:1 Tádžikistán. Hattrickem rozhodl už v úvodu útočník Vít Škrkoň. Druhý zápas ve skupině I čeká svěřence kouče Pavla Drska v sobotu, kdy změří síly s Burkinou Faso.

Vít Škrkoň slaví branku na Euru U17. | foto: Profimedia.cz

Škrkoň nasázel tři góly mezi 12. a 19. minutou, ve všech případech si poradil sám před bránou po ideální přihrávce od spoluhráčů. Útočník druholigové rezervy Baníku Ostrava se nejprve prosadil hlavou a další trefy přidal zblízka levačkou.

V nastavení první půle zvýšil po nedorozumění v obraně Potměšil. Tádžikistán skóroval v 65. minutě zásluhou Nazrijeva, závěr ale opět patřil českému týmu. V 90. minutě natřikrát dostal míč do sítě Zajac a v nastavení uzavřel skóre opět Potměšil.

Světového šampionátu fotbalistů do 17 let se poprvé účastní 48 mužstev. Do play off projdou z každé čtyřčlenné skupiny dva týmy a osm nejlepších celků ze třetích míst, důležité je tedy i skóre. Posledním soupeřem českého výběru ve skupině I jsou Spojené státy americké.

Mistrovství světa fotbalistů do 17 let v Kataru

skupina I

Česko - Tádžikistán 6:1 (4:0)
Branky: 12., 16. a 19. Škrkoň, 45.+1 a 90.+6 Potměšil, 90. Zajac - 65. Nazrijev

Sestava ČR: Paar - Hendericks, Jadrníček (61. Hruška), Pech, Topič (46. Kovář) - Vaněk, Janega, Sochůrek (76. Palaščák) - Škrkoň (61. Tomek), Novák (61. Zajac), Potměšil. Trenér: Drsek

16:15 USA - Burkina Faso

