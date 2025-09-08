Pohotová reakce a pozdrav snoubence. Nenápadný pracant Rigo spasil Slováky

„Mísilo se ve mně hodně emocí a jelikož moje snoubenka seděla v rohu přímo přede mnou, díval jsem se na ní a sdílel s ní svou radost,“ zářil pak třiadvacetiletý fotbalista, jenž se dosud za Slovensko trefil jen před více než rokem v přípravě proti San Marinu.
Gólem završil skvělé období.
Období, které bylo pro jeho kariéru naprosto zlomové.
Po reprezentační přestávce se totiž nebude vracet do Ostravy, nýbrž do Anglie, kde mu naplno odstartuje štace ve Stoke City. Přestoupil tam jen dva dny poté, co se po vyřazení v play off Konferenční ligy s Celje dojemně loučil s fanoušky Baníku.
Potvrzeno: Rigo přestoupil z Baníku do Stoke. Smlouvu má na čtyři roky
Stoke sice hraje „jenom“ druhou ligu, ale odchod hráče z Baníku na Britské ostrovy je velká věc, nemyslíte?
Ale u Riga jako by tomu tak úplně nebylo. Ne snad že by se o něm nepsalo, ale ve veřejném prostoru tahle informace poněkud zapadla ve stínu přestupu Matěje Šína do nizozemského Alkmaaru. Přitom z hlediska prestiže je to víceméně srovnatelná destinace, ne-li dokonce ta o chlup méně atraktivní.
Pro Rigovu štaci v Baníku je to nicméně docela symbolické.
Loučení s Evropou i fanoušky. Po Šínovi odchází také Rigo: Baníku patří velký dík
Zatímco Šín obstarával důležité góly, byl jednou z ofenzivních hvězd a jakožto odchovanec de facto tváří klubu, Rigo měl úplně jinou pozici. Nenápadný pracant a dirigent zálohy, kterým se v očích veřejnosti jen málokdy dostane většího uznání.
K tomu si přidejte, že do Baníku přišel Rigo teprve před dvěma roky ze Slavie, a navíc je rodákem ze slovenského Popradu. Pozici, jaké se těšil Šín, si logicky ani vydobýt nemohl. Rozhodně ne za tak krátkou dobu.
Ale věřte, že jeho odchod pocítí v Ostravě minimálně stejně, možná i více než absenci Šína. A přijít o oba v jednom přestupovém období může být pro Baník smrtící. Nemluvě o dalších odchodech, třeba Ewertona s Prekopem.
Rigo však stejně jako o dva roky mladší Šín zkrátka vycítil, že nastal čas se kariérně posunout, zkusit něco nového.
A zrovna Anglie by mu mohla sednout. Minimálně na papíře je ideálním prototypem: 184 centimetrů vysoký komplexní záložník, jenž maká zápas co zápas dopředu i dozadu, nevypustí jediný souboj, a navíc má výtečnou kopací techniku.
Vždyť právě po jeho centru z přímého kopu vsítil Prekop vítězný a v celkovém součtu postupový gól v bláznivém utkání s Austrií Vídeň (4:3) ve třetím předkole Konferenční ligy. A že umí branky i sám střílet zase potvrdil v neděli, když rozhodl utkání s Lucemburskem, které Slovákům dělalo pořádně problémy.
Ztráta s outsiderem by bolela, notabene pouhé tři dny po senzační výhře nad Německem (2:0).
Jak slovenští Dávidovia skolili Goliáša: Náš nejlepší výkon, zářil Hancko. Soupeř soptil
A nebylo od ní úplně daleko.
Právě Rigo mohl být mimochodem smolařem večera. Jen pár minut poté, co na startu druhé půle naskočil z lavičky do hry, totiž namazal soupeři na rychlý protiútok, po němž Sinani trefil jen tyč.
Nebyla to první velká šance, kterou outsider zahodil. „Ani nevím, jestli musel trenér v kabině o poločase zvyšovat hlas. Já se celou dobu rozcvičoval na hřišti, protože mi řekli, že půjdu hned po změně stran do hry,“ přiznal Rigo.
Neefektivita se Lucembursku nakonec vymstila, jelikož v závěru gólman Moris neudržel prudkou střelu exlibereckého Tupty, na což byl právě Rigo připravený, pokračoval v pohybu k bráně a zblízka pak neměl problém rozvlnit síť.
„Jeho příchod nám dodal velkou sílu,“ pochvaloval si kouč Francesco Calzona.
„Viděl jsem, že se to tam Tuptovi se štěstím poodráželo a pak si to dotykem přichystal na střelu. Věřil jsem, že brankář může mít s jeho střelou problém, což se potvrdilo,“ popsal střelec. „Nakonec to byl vítězný moment zápasu, za což jsem rád, ale nejdůležitější jsou tři body.“
Dva zápasy, celkem šest bodů a průběžné první místo v tabulce skupiny A. Snový vstup do kvalifikace o světový šampionát.
„Je to krásné. Naším cílem je mistrovství světa, takže jsme si ani lepší rozjezd přát nemohli. Teď se však musíme soustředit na další zápasy. Ale mužstvo ukázalo charakter a já se už nemůžu dočkat říjnového srazu,“ pronesl Rigo.
V mezičase ho ale čeká neméně důležitá mise ve Stoke. Zvládne ji?