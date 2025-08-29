Cedidla s Beranem v reprezentaci, Hašek na Černou Horu povolal i Chorého či Vydru

Národní tým se znovu sejde po takřka třech měsících a čeká ho tentokrát pouze jeden ostrý zápas. Po něm si zahraje přípravu proti Saúdské Arábii.
Zářijový program reprezentace
Černá Hora – Česko
Česko – Saúdská Arábie
Trenér Hašek nemusel řešit moc problémů, vypadl mu jen zraněný útočník Adam Hložek a potrestaný krajní obránce Vladimír Coufal, oba z Hoffenheimu.
„Za Coufala je nejlepší náhradou, která přicházela v úvahu, Cedidla,“ řekl trenér Hašek. „Jablonec hraje výborně, šanci si zaslouží on i Beran.“
„Řekli jsme, že budeme zohledňovat momentální formu. Oba ji mají, trenér v Jablonci odvází skvělou práci, hrají výborný fotbal,“ prohlásil reprezentační manažer Pavel Nedvěd. „Nominace obou je logická.“
Kontroverzní je však povolání útočníka Tomáše Chorého, který byl vyloučen 3. srpna. V hektickém závěru ligového utkání na Slovácku dal protihráči pěstí do slabin. Za to dostal trest na šest zápasů.
„Bylo mu líto, co udělal. Na hřišti to neustál. Kdo někdy fotbal hrál, tak ví, že stát se to může. Bylo to v poslední minutě, to ani nevidíte balon. Má naše pochopení, ale nechci to omlouvat, zvlášť když jde o reprezentanta. Stane se,“ vysvětlil Nedvěd.
„Je to atyp, kterého potřebujeme, pro tým je důležitý. V reprezentaci žádný prohřešek neměl,“ podotkl kouč Hašek.
Po čtyřech letech se do národního mužstva vrací Matěj Vydra, plzeňský útočník už v uplynulé sezoně patřil k tahounům, což mu vydrželo i do další sezony. Naposled hrál na podzim 2021 kvalifikaci o mistrovství světa.
Nyní se hraje kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2026. Češi aktuálně kvalifikační skupinu vedou, je to však tím, že mají odehráno o dva zápasy více než druzí Chorvaté, s nimiž v červnu prohráli vysoko 1:5.
Teď je čeká utkání s Černou Horou. Ta je v tabulce třetí, ale dělá si ambice na druhou příčku, která znamená účast v baráži. Tu mají Češi v případě kvalifikačního neúspěchu jistou.
První utkání zvládli lépe Haškovi svěřenci, kteří doma zvítězili 2:0. Obecně se jim v kvalifikaci až do zmíněného debaklu v Chorvatsku dařilo, byť proti Faerským Ostrovům (2:1) a Gibraltaru (4:0) výhrou pouze splnili povinnost.
Po zápase v Černé Hože vyzvou Češi v Hradci Králové v přípravě Saúdskou Arábii.
|BRANKÁŘI
|JMÉNO
|MUŽSTVO
|NAROZEN
|Z
|G
|Vítězslav Jaroš
|Ajax
|23. července 2001
|1
|0
|Matěj Kovář
|PSV Eindhoven
|17. května 2001
|13
|0
|Jindřich Staněk
|Slavia
|27. dubna 1996
|13
|0
|OBRÁNCI
|Martin Cedidla
|Jablonec
|22. listopadu 2001
|0
|0
|David Douděra
|Slavia
|31. května 1998
|12
|1
|Tomáš Holeš
|Slavia
|31. března 1993
|37
|2
|Václav Jemelka
|Plzeň
|23. června 1995
|10
|0
|Ladislav Krejčí
|Wolverhampton
|20. dubna 1999
|20
|3
|David Jurásek
|Besiktas
|7. srpna 2000
|12
|1
|Martin Vitík
|Boloňa
|21. ledna 2003
|5
|0
|Jaroslav Zelený
|Sparta
|20. srpna 1992
|16
|0
|Robin Hranáč
|TSG Hoffenheim
|29. ledna 2000
|7
|0
|ZÁLOŽNÍCI
|Václav Černý
|Wolfsburg
|17. října 1997
|26
|7
|Lukáš Červ
|Plzeň
|10. dubna 2001
|9
|1
|Alex Král
|Espaňol
|19. května 1998
|47
|2
|Lukáš Provod
|Slavia
|23. říjen 1996
|32
|3
|Michal Sadílek
|Twente
|31. května 1999
|27
|1
|Tomáš Souček
|West Ham
|27. února 1995
|81
|15
|Michal Beran
|Jablonec
|22. srpna 2000
|0
|0
|Pavel Šulc
|Olympique Lyon
|29. prosince 2000
|14
|4
|ÚTOČNÍCI
|Matěj Vydra
|Plzeň
|1. května 1992
|46
|7
|Tomáš Chorý
|Slavia
|26. ledna 1995
|14
|4
|Vasil Kušej
|Slavia
|24. května 2000
|4
|0
|Jan Kuchta
|Sparta
|8. ledna 1997
|28
|3
|Patrick Schick
|Leverkusen
|24. ledna 1996
|46
|24