Cedidla s Beranem v reprezentaci, Hašek na Černou Horu povolal i Chorého či Vydru

Dva nováčky Martina Cedidlu a Michala Berana, spoluhráče z Jablonce, nominoval trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek na nadcházejícího kvalifikační souboj v Černé Hoře a přípravu proti Saúdské Arábii. Po čtyřech letech se vrací Matěj Vydra z Plzně, v kádru je překvapivě slávista Tomáš Chorý přestože čtyři týdny nenastupuje kvůli vyloučení za podlý zákrok na Milana Heču ze Slovácka. Ze stabilních hráčů chybí Vladimír Coufal, který má trest za žluté karty.

Trenér Ivan Hašek při kvalifikačním utkání proti Chorvatsku. | foto: Reuters

Národní tým se znovu sejde po takřka třech měsících a čeká ho tentokrát pouze jeden ostrý zápas. Po něm si zahraje přípravu proti Saúdské Arábii.

Zářijový program reprezentace

Černá Hora – Česko
V pátek 5. září od 20.45 v Podgorici

Česko – Saúdská Arábie
V pondělí 8. září od 19.15 v Hradci Králové

Trenér Hašek nemusel řešit moc problémů, vypadl mu jen zraněný útočník Adam Hložek a potrestaný krajní obránce Vladimír Coufal, oba z Hoffenheimu.

„Za Coufala je nejlepší náhradou, která přicházela v úvahu, Cedidla,“ řekl trenér Hašek. „Jablonec hraje výborně, šanci si zaslouží on i Beran.“

„Řekli jsme, že budeme zohledňovat momentální formu. Oba ji mají, trenér v Jablonci odvází skvělou práci, hrají výborný fotbal,“ prohlásil reprezentační manažer Pavel Nedvěd. „Nominace obou je logická.“

Kontroverzní je však povolání útočníka Tomáše Chorého, který byl vyloučen 3. srpna. V hektickém závěru ligového utkání na Slovácku dal protihráči pěstí do slabin. Za to dostal trest na šest zápasů.

„Bylo mu líto, co udělal. Na hřišti to neustál. Kdo někdy fotbal hrál, tak ví, že stát se to může. Bylo to v poslední minutě, to ani nevidíte balon. Má naše pochopení, ale nechci to omlouvat, zvlášť když jde o reprezentanta. Stane se,“ vysvětlil Nedvěd.

„Je to atyp, kterého potřebujeme, pro tým je důležitý. V reprezentaci žádný prohřešek neměl,“ podotkl kouč Hašek.

Po čtyřech letech se do národního mužstva vrací Matěj Vydra, plzeňský útočník už v uplynulé sezoně patřil k tahounům, což mu vydrželo i do další sezony. Naposled hrál na podzim 2021 kvalifikaci o mistrovství světa.

Nyní se hraje kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2026. Češi aktuálně kvalifikační skupinu vedou, je to však tím, že mají odehráno o dva zápasy více než druzí Chorvaté, s nimiž v červnu prohráli vysoko 1:5.

Teď je čeká utkání s Černou Horou. Ta je v tabulce třetí, ale dělá si ambice na druhou příčku, která znamená účast v baráži. Tu mají Češi v případě kvalifikačního neúspěchu jistou.

První utkání zvládli lépe Haškovi svěřenci, kteří doma zvítězili 2:0. Obecně se jim v kvalifikaci až do zmíněného debaklu v Chorvatsku dařilo, byť proti Faerským Ostrovům (2:1) a Gibraltaru (4:0) výhrou pouze splnili povinnost.

Po zápase v Černé Hože vyzvou Češi v Hradci Králové v přípravě Saúdskou Arábii.

Nominace fotbalové reprezentace na zářijové zápasy v Černé Hoře a se Saúdskou Arábií
BRANKÁŘI
JMÉNOMUŽSTVONAROZENZG
Vítězslav JarošAjax23. července 200110
Matěj KovářPSV Eindhoven17. května 2001130
Jindřich StaněkSlavia27. dubna 1996130
OBRÁNCI
Martin CedidlaJablonec22. listopadu 200100
David DouděraSlavia31. května 1998121
Tomáš HolešSlavia31. března 1993372
Václav JemelkaPlzeň23. června 1995100
Ladislav KrejčíWolverhampton20. dubna 1999203
David JurásekBesiktas7. srpna 2000121
Martin VitíkBoloňa21. ledna 200350
Jaroslav ZelenýSparta20. srpna 1992160
Robin HranáčTSG Hoffenheim29. ledna 200070
ZÁLOŽNÍCI
Václav ČernýWolfsburg17. října 1997267
Lukáš ČervPlzeň10. dubna 200191
Alex KrálEspaňol19. května 1998472
Lukáš ProvodSlavia23. říjen 1996323
Michal SadílekTwente31. května 1999271
Tomáš SoučekWest Ham27. února 19958115
Michal BeranJablonec22. srpna 200000
Pavel ŠulcOlympique Lyon29. prosince 2000144
ÚTOČNÍCI
Matěj VydraPlzeň1. května 1992467
Tomáš ChorýSlavia26. ledna 1995144
Vasil KušejSlavia24. května 200040
Jan KuchtaSparta8. ledna 1997283
Patrick SchickLeverkusen24. ledna 19964624
