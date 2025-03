Od schválení onoho rozšíření se řešilo hned několik zajímavých možností:

Zcela reálně byla původně ve hře varianta tříčlenných skupin, což by pro některé týmy znamenalo, že by si v případě následného vypadnutí letěly do Ameriky zahrát jen dva zápasy.

A skutečně se k tomu plánovalo, že by jednotlivé zápasy doplňoval vždy ještě penaltový rozstřel, který by vítězi přidal další bonusový bod.

Takový velmi revoluční krok nakonec neprošel.

Argumenty pro ono skupinové zeštíhlení byly jasné: přílišná velikost šampionátu a obavy o životní prostředí. Vždyť odhady hovořily dokonce o čtvrtinové redukci uhlíkové stopy.

Jsme v Americe, bude half-time show! Po vzoru amerických sportovních eventů se i z finále fotbalového mistrovství světa 2026 stane jedna velká blikající show. Podobně ikonická, jakou znají diváci populárního Super Bowlu, což je finálový zápas NFL v americkém fotbale. Na stadionu New York-New Jersey v East Rutherfordu uvidí o poločase tzv. half-time show, jak potvrdil šéf FIFA Gianni Infantino. O představení inspirované nejsledovanější sportovní událostí ve Spojených státech by se na finále 19. července měla postarat kapela Coldplay.

Jenže kvůli strachu z manipulací a nespravedlnosti tohoto řešení se nakonec zachoval skupinový model čtyřčlenný. „A ten vedení světového fotbalu schválilo jednomyslně,“ vyslala do světa federace FIFA před dvěma lety.

Z dvanácti skupin tedy dva týmy postoupí přímo do play off a k nim přibude ještě osm nejlepších ze třetích míst. Dohromady se tedy o trofej ve vyřazovací fázi popere 32 mužstev, což je například počet účastníků posledního šampionátu v Kataru nebo taky o osm zemí víc, než kolik postupuje na Euro.

Před osmifinále se tak uskuteční ještě jedno kolo navíc. Pozdější vítěz musí během měsíce, od poloviny června do poloviny července, zvládnout osm zápasů.

Dohromady se jich ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku odehraje 104.

Tedy o 40 (!) víc než v Kataru.

Výkop bude 11. června v Mexiko City, finiš pak 19. července v East Rutherfordu v New Jersey, kde si vítěz převezme zlatavou trofej. Průměrně si diváci užijí 2,66 zápasu denně.

Kde všude se bude hrát?

Mexické stadiony v Mexiko City (vlevo) a Monterrey, kde stánek vybudovali na úpatí nedalekého pohoří. Díky tomu je z tribun famózní výhled nejen na hřiště.

FIFA vybrala šestnáct hostitelských měst rozesetých od západu na východ vesměs v blízkosti pobřeží nebo hranic s USA. Nejsou mezi nimi třeba hlavní města Ottawa v Kanadě a Washington D.C. v USA, naopak Mexiko City hostí celkem pět střetnutí.

Skupiny se vždy hrají na třech až čtyřech stadionech, které jsou poblíž sebe. Kvůli dopředu danému párování do play off se ale může stát, že některé týmy budou muset po skupinách na první zápas vyřazovací fáze cestovat i přes dva tisíce kilometrů.

Teoreticky nejdelší variantu spočítal účet Trevor Batson na sociální síti Reddit. V případě, že jeden z postupujících týmů ve skupině D zakončí skupinu na třetím místě utkáním v San Francisku, půjde tak na vítěze skupiny E do Bostonu. Užije si tedy cestu 4325 kilometrů vzdušnou čarou.

Finálový stadion v East Rutherfordu (vlevo) a jeho nedaleký kolega ve Foxborough, kde v klubu New England Revolution působil také český brankář Tomáš Vaclík.

Jistou účast na šampionátu mají pochopitelně hostitelské země. Mexiko začne ve skupině A a představí se kromě hlavního města ještě v Zapopanu. Kanadu umístili organizátoři do skupiny B a zahraje si v obou svých městech Torontu a ve Vancouveru. Američané budou ve skupině D a domácí fanoušci je uvidí v Inglewoodu poblíž Los Angeles a v Seattlu.

Ostatní musejí bojovat v kvalifikacích, stejně jako Češi, kteří mají téměř jistou účast v baráži. Pokud ovládnou svou skupinu, kterou načnou 22. března 2025 s Faerskými ostrovy, postoupí na šampionát přímo.

První postupující zemí z kvalifikace se už ve čtvrtek stalo Japonsko. To bude obhajovat osmifinálovou účast z Kataru, kde nečekaně vyhrálo skupinu před Španělskem i Německem.