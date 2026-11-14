Zrezivělý vrak koupil ze zvědavosti a věřil, že ho sám zrenovuje: „Ale zjistil jsem, že jsem strašně levej, i když jsem si to nechtěl přiznat. Pak přišel přestup do Dánska a nebyla jiná možnost než to někomu předat. Tak jsme si plácli s jedním šikovným pánem.“
Po třech letech je Gabriel zpátky v reprezentaci, kterou v neděli čeká v Chorvatsku zápas o udržení v áčkové Lize národů. Ale Moskvič si na návrat na silnice musí počkat.
Ještě dolaďujete?
Během minulé reprepauzy jsem chtěl vyjet na Křivoklátsko, ale kouknu pod auto a vidím vyteklou brzdovou kapalinu a něco z převodovky. Pan renovátor to dal víceméně dohromady, jen potřebuju doladit pár detailů. Když už jsem do toho nastrkal tolik peněz, chci, aby bylo auto úplně top.
Před třemi měsíci jsem byl mrtvý hráč.