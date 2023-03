Situace umožňuje přistání fotbalistů v Kišiněvě. Odhalí se pamětní deska

V Moldavsku už několik týdnů panuje politické napětí. V Kišiněvě se konaly demonstrace, na kterých proruské síly požadovaly demisi prozápadní vlády a prezidentky Maii Sanduové. Hlava státu v únoru obvinila Rusko, že chce v zemi provést převrat s využitím opozice. Moskva to popřela.

Český celek po úvodním domácím duelu s Polskem odcestuje k druhému utkání evropské kvalifikace do Moldavska v sobotu 25. března odpoledne, zápas v Kišiněvě odehraje v pondělí 27. března večer. Pokud by se situace zhoršila, není vyloučeno, že národní tým přistane v sousedním Rumunsku a do dějiště duelu se přepraví po zemi.

„Mezinárodní letiště v Kišiněvě dnes a denně přijímá lety,“ uvedl Kázecký. Domnívá se tedy, že bezpečnostní situace umožňuje, aby tam přistála i česká reprezentace.

Po loňské ruské invazi na Ukrajinu bylo po několik měsíců kišiněvské letiště úplně zavřené, bylo možné létat pouze z rumunského města Jasy. Nyní už je letiště v Kišiněvu v provozu i vzhledem k úpravám provozu. „Letadla mohou stoupat z Moldavska jenom směrem na Rumunsko. Moldavsko je relativně malá země. Než nastoupají do nějaké letové výšky směrem na Ukrajinu, tak by se (letadla) dostala do ukrajinského prostoru,“ poznamenal Kázecký.

V Kišiněvě žil na začátku 20. století český sokol a později legionář Josef Seidl. V roce 1911 zorganizoval podle Kázeckého první fotbalové utkání ve městě, střetli se kišiněvští fotbalisté s oděskými. Den před zápasem Česko -Moldavsko bude odhalena Seidlova pamětní deska. „Těšíme se, že někteří zástupci českého fotbalového svazu budou mít příležitost se tohoto odhalení zúčastnit,“ uvedl velvyslanec. Jde podle něj o hezký příspěvek Čechů k historii Moldavska a ukazuje to, že Česko má o rozvoj vztahů se zemí dlouhodobý zájem.