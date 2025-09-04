Moje kariéra se láme. Jaroš ví, že potřebuje chytat, na spoluhráče mluví pomalu

Český brankář Ajaxu Amsterdam Vítězslav Jaroš | foto: CTK / imago sportfotodienst / Box to Box Pictures/Raymond Smit ČTK

Jan Palička
  20:00
Když se v létě přestěhoval do Amsterdamu, v novém domově si na poličku s úctou položil barevnou mičudu, jež mu připomíná loňskou premiéru v anglické lize. Na balonu svítí zlatavá medaile, kterou dostal za titul s Liverpoolem. Byť v minulé sezoně všehovšudy odchytal jen dvanáct minut. „Plus nastavení,“ prohodí Vítězslav Jaroš s úsměvem.

Na toho chlapíka pozor. Zatím třetí brankář fotbalové reprezentace. Lehce zarostlá tvář, jasné názory. Ač vyrůstal ve vesničce Podlesí u Příbrami, po rodičích má moravský akcent.

Když mu při rozhovoru ujede slovíčko v angličtině, nedivte se. Do Liverpoolu odešel ze Slavie v patnácti. Teď je mu o devět let víc. „Jsem ve věku, když už bych se neměl zastavit,“ řekne upřímně.

V Ajaxu jste na hostování. Chytáte a sezona je stále bez porážky. Chtěl byste se v létě vrátit do Liverpoolu?
Zaprvé neznám plány Liverpoolu a zadruhé žiju realitou. Soustředím se na teď a tady. Později, pokud se sezona povede, se můžeme bavit o další. Ale není mi jedno, co bude dál. Chci chytat. Potřebuju chytat.

Všechno jde podle plánu. Když to bude pokračovat podobně vzestupně, zlobit se nebudu. Každopádně už nejsem žádný jelimánek a vnímám, že se kariéra láme.

Moje kariéra se láme. Jaroš ví, že potřebuje chytat, na spoluhráče mluví pomalu

Když se v létě přestěhoval do Amsterdamu, v novém domově si na poličku s úctou položil barevnou mičudu, jež mu připomíná loňskou premiéru v anglické lize. Na balonu svítí zlatavá medaile, kterou...

4. září 2025

