Moje kariéra se láme. Jaroš ví, že potřebuje chytat, na spoluhráče mluví pomalu

Na toho chlapíka pozor. Zatím třetí brankář fotbalové reprezentace. Lehce zarostlá tvář, jasné názory. Ač vyrůstal ve vesničce Podlesí u Příbrami, po rodičích má moravský akcent.
Když mu při rozhovoru ujede slovíčko v angličtině, nedivte se. Do Liverpoolu odešel ze Slavie v patnácti. Teď je mu o devět let víc. „Jsem ve věku, když už bych se neměl zastavit,“ řekne upřímně.
V Ajaxu jste na hostování. Chytáte a sezona je stále bez porážky. Chtěl byste se v létě vrátit do Liverpoolu?
Zaprvé neznám plány Liverpoolu a zadruhé žiju realitou. Soustředím se na teď a tady. Později, pokud se sezona povede, se můžeme bavit o další. Ale není mi jedno, co bude dál. Chci chytat. Potřebuju chytat.
Všechno jde podle plánu. Když to bude pokračovat podobně vzestupně, zlobit se nebudu. Každopádně už nejsem žádný jelimánek a vnímám, že se kariéra láme.