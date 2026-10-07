Chorvaté po nejvyšší porážce ve své historii s Anglií (0:7) vstoupili do zápasu aktivně a po 17 minutách se ujali vedení díky trefě Perišiče, který do odkryté branky dorazil hlavou střelu útočníka Matanoviče.
Úřadující mistři světa inkasovali jako první poprvé od června 2024, ale po změně stran jim pomohl k obratu Merino, který do hry vstoupil na druhý poločas.
Po hodině zápasu nejprve domácího gólmana Livakoviče překonal umístěnou přízemní střelou a dvě minuty před koncem překonal chorvatského brankáře ranou na bližší tyč ve chvíli, kdy domácí dohrávali bez vyloučeného střelce vedoucího gólu Perišiče.
Španělé uspěli v Chorvatsku poprvé: doposud tam odehráli dvě utkání, v nichž prohráli a remizovali. V současné Lize národů mají plný počet bodů jako jediní s Portugalci.
Švýcarsko si vítězstvím 3:0 nad Severní Makedonií zajistilo návrat do Ligy A a neprohrálo ve třináctém zápase v základní hrací době za sebou. Výhru semifinalistů mistrovství světa zajistili brankami Rieder, Manzambi a Ndoye.
Severní Makedonie nezvítězila ve dvanácti duelech po sobě a na vstřelený gól čeká od listopadu loňského roku už osm utkání. Po čtvrté porážce v Lize B sestoupí do Ligy C.
Švýcarský obránce Ricardo Rodriguez (vlevo) stíhaný Elminem Rastoderem ze Severní Makedonie v utkání Ligy národů.
Skotsko na domácím hřišti v Hampden Parku promarnilo poločasové vedení a prohrálo 1:2 se Slovinskem. Vítěznou branku vstřelil v 71. minutě křídelník Šturm z pražské Slavie, který ke gólu přidal ještě asistenci na vyrovnávající trefu Matka.
Šturm necelých 20 minut před koncem završil rychlý protiútok. Po prvním vítězství nad Skotskem v historii se Slovinci dostali na druhé místo tabulky za Švýcary.
Slovenští fotbalisté zvítězili 4:0 v Moldavsku a upevnili si vedoucí pozici v Lize C3. Třetí výhru ve čtvrtém zápase zajistili mužstvu kouče Vladimíra Weisse staršího vstřelenými góly Strelec, Suslov, Hancko a Haraslín.
Slováci mají díky tomu na dosah premiérový postup do Ligy B.
17. Perišić
61. Merino
88. Merino
Livaković – Stanišić, Šutalo, Vušković, Gvardiol – Modrić (C) (65. P. Sučić), Jakić – Vlašić (71. Baturina), Kovačić (87. Mario Pašalić), Perišić – Matanović (65. Beljo).
Simón – Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri (C) (71. Zubimendi), Pedri (87. Pino) – Yamal (78. Muñoz), Olmo (71. López), Baena (46. Merino) – Oyarzabal.
Pandur, Kotarski – Pongračić, Kramarić, Budimir, Marco Pašalić, L. Sučić, Mišić.
Raya, Martínez – Huijsen, Le Normand, Fresneda, Fernández, F. García.
14. Bilić - trenér, 22. Perišić, 65. Modrić
66. Rodri, 90+2. Muñoz
79. Perišić
Rozhodčí: Lambrechts (BEL) – de Weirdt (BEL), Monteny (BEL)
Počet diváků: 32690
|1.
|Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2.
|Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3.
|Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4.
|Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
31. Christie
56. Matko
71. Šturm
Gunn – Welsh (66. Hickey), Hendry, Binks – Gannon-Doak (72. Curtis), McGinn (87. Ure), L. Ferguson, Gilmour, Robertson (C) – Christie (72. McPake) – McBurnie (66. Bowie).
Oblak (C) – Brekalo, Bijol, Zec, Janža – Karničnik, Gnezda Čerin, Zabukovnik, Šturm – Matko (89. Kuzmić), Vipotnik (79. Celar).
L. Kelly, Bain – Doig, Miller, L. Graham, Patterson, Montgomery.
Vidovšek, Vekič – Balkovec, Urbančič, Lovrić, Begić, Elšnik, Svetlin, Horvat, Drkusić.
44. McGinn, 68. Binks
30. Janža, 54. Zec, 85. Zabukovnik, 90+2. Celar
Rozhodčí: J. Sánchez – Cabañero, Prieto (ESP).
43. Rieder
73. Manzambi
81. Ndoye
Mvogo – Britschgi, Elvedi, Akanji (C), Rodríguez (70. Athekame) – Freuler, Sierro (46. A. Jashari), Sow (46. Manzambi) – Rieder, Amdouni (70. Boteli), Ndoye (86. Sanches).
Dimitrievski – Stojčevski, Zajkov, Musliu, Alioski – Elezi (70. Kostadinov), Elmas – Mitrovski (82. Miovski), Bardhi (C) (82. Stankovski), Doriev (59. Gaštarov) – Rastoder (59. Omeragić).
Keller, Racioppi – Aebischer, Bajrami, Cömert, Itten, Monteiro.
Šiškovski, Taleski – Alomerović, Djekov, Ilievski, Meliqi.
37. Elezi
Rozhodčí: E. Malcevs – M. Svipsts, D. Ševcenko (všichni LVA)
|1.
|Švýcarsko
|4
|4
|0
|0
|11:1
|12
|2.
|Slovinsko
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|3.
|Skotsko
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|4.
|Severní Makedonie
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
11. Asllani
90+3. Asllani
66. Lazzari
Dajsinani – Hysaj, Ismajli, Djimsiti /C/, Mitaj (71. Ramadani) – Shehu (71. Daku), Asllani, Pilios – Muçi (46. Mehmeti), Manaj, Hoxha (56. Uzuni).
Colombo – Fabbri /C/, Rossi (64. Pasolini), Giocondi, Cevoli (58. Benvenuti) – Zannoni, Meloni (58. Lazzari), L. Capicchioni (85. Bugli) – Salicioni (58. Pancotti), Giacopetti, Della Balda.
Simoni, Taho – Cake, Hasa, Aliji, Shpendi, Kumbulla, Sulejmanov.
Hoël, De Angelis – G. Capicchioni, Protti, Tosi, Golinucci, Mularoni.
90+2. Ismajli
38. Fabbri, 51. Cevoli, 76. Giocondi, 84. Giacopetti
Rozhodčí: Türkmen – Uyarcan, Usta (TUR)
Počet diváků: 12375
1. Šumanskij
Lapouchov – Kalinin, Volkov (C), Gomanov, Pečenin – Lukašov, Seljava (84. Jablonskij), Bočerov (46. Lisakovič), Ebong – Barkovskij (62. Melničenko), Šumanskij (46. Kovaljov).
Hrádecký (C) – Mahuta (74. Haakans), Tenho, S. Miettinen, Lähteenmäki (67. Källman) – Markhiyev, Peltola (67. Väänänen), Walta – Svanbäck (58. Pohjanpalo), Keskinen, Valakari (58. Jukkola).
Pavljučenko, Kudravec – Tichomirov, Svirepa, Gromyko, Galjata, Malaševič, Koncevoj.
Sinisalo, Bergström – Staahl, T. Miettinen, Arifi, Suhonen, Väisänen.
27. Šumanskij, 28. Barkovskij, 38. Bočerov, 83. Pečenin
76. Källman, 90+3. S. Miettinen
Rozhodčí: Stegemann – Günsch, Achmüller (GER)
|1.
|Albánie
|4
|3
|0
|1
|8:3
|9
|2.
|Finsko
|4
|2
|1
|1
|9:2
|7
|3.
|Bělorusko
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|4.
|San Marino
|4
|0
|0
|4
|1:16
|0
68. Malyj
76. Alip
22. Knudsen
63. Turi
Anarbekov – Žagorov (73. Amir), Malyj, Kasym, Alip – Islamchan (C) (87. Astanov), Kuat, Žukov (73. Bekbolat) – Samorodov, Karimov (46. Šušenačev), Basmanov (46. Vorogovskij).
Lamhauge – Færø (C), Vatnhamar, Vatnsdal (53. Chukwudi) – Danielsen, Turi, Bjartalíd, Agnarsson – Samuelsen (82. Kallsberg), Knudsen (69. Davidsen), Sørensen (82. Hellisdal).
Pokatilov, Šajzada – Aširbek, Kasabulat, Karaman, Širobokov, Tapalov.
Petersen, á Reynatrød – Svensson, Joensen, Nielsen, Dam, A. Benjaminsen, J. Benjaminsen.
38. Samorodov
52. Agnarsson
85. Malyj
65. Agnarsson
Rozhodčí: Tohver – Koiv, Saga (EST)
8. Strelec
44. Suslov
60. Hancko
75. Haraslín
Celeadnic – Revenco (76. Moțpan), Baboglo (C) (65. Ștefan), Iovu, Gherasimencov (58. Dros), Reabciuk – Fratea, Rață (58. Dumbravanu), Perciun – Cleșcenco (65. Stînă), Popescu.
Greif – Mesík, Škriniar (C), Obert (83. Šatka), Hancko – Suslov (83. Pokorny), Lobotka, Duda (67. Rigo) – Schranz (67. M. Sauer), Strelec (83. Prekop), Haraslín.
Cojuhar, Timbur – Cojocari, Cucoș, David, Forov, Bodișteanu.
Dúbravka, Surovčík – Bobček, Boženík, Kaprálik, Valjent, Vavro.
22. Rață, 90. Iovu
Rozhodčí: Frid – Barbiro, Koltunoff
|1.
|Slovensko
|4
|3
|1
|0
|9:2
|10
|2.
|Faerské ostrovy
|4
|0
|4
|0
|5:5
|4
|3.
|Moldavsko
|4
|1
|1
|2
|3:8
|4
|4.
|Kazachstán
|4
|0
|2
|2
|5:7
|2
Igonen – Paskotši (C), Kuusk, Tõugjas – Peetson, Kristal (68. Skvorcov), Poom, Palumets (61. Käit), Saliste (61. Schjønning-Larsen) – Saarma, Männilaan (61. Mustmaa).
Valdimarsson – Pálsson, S. Thórdarson, Magnússon (67. Tómasson), Grétarsson – G. Sigurdsson (67. B. Willumsson), Jóhannesson – Haraldsson, A. Gudjohnsen, Anderson – Óskarsson (C).
Grünvald, Vallner – Soomets, Ainsalu, J. Tamm, Tammik, A. Tamm, Liivak.
Rúnarsson, Einarsson – Thórvaldsson, Baldursson, Thorsteinsson, Sampsted, Gunnarsson, Bjarnason, Helgason, A. Sigurdsson.
84. Schjønning-Larsen
25. Grétarsson
Rozhodčí: Dickinson – McGeachie, Bell (SCO)
19. Balov
34. A. Iliev
Moris (46. Pereira Cardoso) – Bohnert, Selimovic, Carlson, Veiga (79. S. Thill) – Moreira (67. Rupil), Duarte (46. Olesen) – Natami, V. Thill, Kadamani – Videira (46. Dardari).
Naumov – J. Stojanov, Velkov, Cenov, Petrov – Krajev, Grujev, Rusev (50. Panajotov) – Minčev (83. K. Dimitrov), A. Iliev (66. Nikolov), Balov (66. S. Ivanov).
Fox, Kips – Džogović, Gonçalves, Ikene, M. Martins, Qevani.
Božev, Mitov – Čandarov, Conev, Z. Dimitrov, A. Hristov, K. Stojanov, Turicov.
82. Carlson
31. Rusev, 41. Velkov, 51. J. Stojanov
|1.
|Island
|4
|2
|2
|0
|7:1
|8
|2.
|Estonsko
|4
|1
|3
|0
|2:1
|6
|3.
|Bulharsko
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|4.
|Lucembursko
|4
|1
|0
|3
|2:7
|3