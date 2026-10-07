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Mistry světa proti Chorvatsku zachránil žolík Merino. Slováci mají postup na dosah

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Španělský fotbalista Mikel Merino slaví svůj druhý gól v zápase s Chorvatskem...

Španělský fotbalista Mikel Merino slaví svůj druhý gól v zápase s Chorvatskem ve fotbalové Lize národů. | foto: AP

Mikel Merino slaví se španělskými spoluhráči vyrovnávací gól na 1:1 v utkání...
Chorvatský trenér Slaven Bilic před utkáním proti Španělsku v Lize národů ve...
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Fotbalisté Španělska otočili v Lize národů zápas s Chorvatskem a zvítězili 2:1 díky dvěma gólům střídajícího Mikela Merina. Záložník Arsenalu, který občas nastupuje i v útoku, se po zápase proti Česku trefil ve druhém utkání po sobě a potvrdil roli gólového žolíka ze světového šampionátu, na němž rozhodl souboje vyřazovací fáze s Portugalskem a Belgií krátce po příchodu na hřiště. Mistři světa tak prodloužili sérii bez porážky v základní hrací době už na 42 zápasů a zajistili si čtvrtfinále.

Chorvaté po nejvyšší porážce ve své historii s Anglií (0:7) vstoupili do zápasu aktivně a po 17 minutách se ujali vedení díky trefě Perišiče, který do odkryté branky dorazil hlavou střelu útočníka Matanoviče.

Úřadující mistři světa inkasovali jako první poprvé od června 2024, ale po změně stran jim pomohl k obratu Merino, který do hry vstoupil na druhý poločas.

Po hodině zápasu nejprve domácího gólmana Livakoviče překonal umístěnou přízemní střelou a dvě minuty před koncem překonal chorvatského brankáře ranou na bližší tyč ve chvíli, kdy domácí dohrávali bez vyloučeného střelce vedoucího gólu Perišiče.

Ivan Perišič slaví se spoluhráči před chorvatskými fanoušky gól proti Španělsku v Lize národů.

Španělé uspěli v Chorvatsku poprvé: doposud tam odehráli dvě utkání, v nichž prohráli a remizovali. V současné Lize národů mají plný počet bodů jako jediní s Portugalci.

Švýcarsko si vítězstvím 3:0 nad Severní Makedonií zajistilo návrat do Ligy A a neprohrálo ve třináctém zápase v základní hrací době za sebou. Výhru semifinalistů mistrovství světa zajistili brankami Rieder, Manzambi a Ndoye.

Severní Makedonie nezvítězila ve dvanácti duelech po sobě a na vstřelený gól čeká od listopadu loňského roku už osm utkání. Po čtvrté porážce v Lize B sestoupí do Ligy C.

Švýcarský obránce Ricardo Rodriguez (vlevo) stíhaný Elminem Rastoderem ze Severní Makedonie v utkání Ligy národů.

Skotský záložník Ryan Christie slaví se spoluhráči gól do sítě Slovinska v zápase Ligy národů.

Skotsko na domácím hřišti v Hampden Parku promarnilo poločasové vedení a prohrálo 1:2 se Slovinskem. Vítěznou branku vstřelil v 71. minutě křídelník Šturm z pražské Slavie, který ke gólu přidal ještě asistenci na vyrovnávající trefu Matka.

Šturm necelých 20 minut před koncem završil rychlý protiútok. Po prvním vítězství nad Skotskem v historii se Slovinci dostali na druhé místo tabulky za Švýcary.

Slovenští fotbalisté zvítězili 4:0 v Moldavsku a upevnili si vedoucí pozici v Lize C3. Třetí výhru ve čtvrtém zápase zajistili mužstvu kouče Vladimíra Weisse staršího vstřelenými góly Strelec, Suslov, Hancko a Haraslín.

Slováci mají díky tomu na dosah premiérový postup do Ligy B.

Liga národů UEFA - Liga A
Skupina 3 6. 10. 2026 20:45
Chorvatsko Chorvatsko : Španělsko Španělsko 1:2 (1:0)
Góly:
17. Perišić
Góly:
61. Merino
88. Merino
Sestavy:
Livaković – Stanišić, Šutalo, Vušković, Gvardiol – Modrić (C) (65. P. Sučić), Jakić – Vlašić (71. Baturina), Kovačić (87. Mario Pašalić), Perišić – Matanović (65. Beljo).
Sestavy:
Simón – Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri (C) (71. Zubimendi), Pedri (87. Pino) – Yamal (78. Muñoz), Olmo (71. López), Baena (46. Merino) – Oyarzabal.
Náhradníci:
Pandur, Kotarski – Pongračić, Kramarić, Budimir, Marco Pašalić, L. Sučić, Mišić.
Náhradníci:
Raya, Martínez – Huijsen, Le Normand, Fresneda, Fernández, F. García.
Žluté karty:
14. Bilić - trenér, 22. Perišić, 65. Modrić
Žluté karty:
66. Rodri, 90+2. Muñoz
Červené karty:
79. Perišić
Červené karty:

Rozhodčí: Lambrechts (BEL) – de Weirdt (BEL), Monteny (BEL)

Počet diváků: 32690

Liga A – skupina 3
1.Španělsko440012:512
2.Anglie430114:39
3.Chorvatsko41034:143
4.Česko40042:100
Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 1 6. 10. 2026 20:45
Skotsko Skotsko : Slovinsko Slovinsko 1:2 (1:0)
Góly:
31. Christie
Góly:
56. Matko
71. Šturm
Sestavy:
Gunn – Welsh (66. Hickey), Hendry, Binks – Gannon-Doak (72. Curtis), McGinn (87. Ure), L. Ferguson, Gilmour, Robertson (C) – Christie (72. McPake) – McBurnie (66. Bowie).
Sestavy:
Oblak (C) – Brekalo, Bijol, Zec, Janža – Karničnik, Gnezda Čerin, Zabukovnik, Šturm – Matko (89. Kuzmić), Vipotnik (79. Celar).
Náhradníci:
L. Kelly, Bain – Doig, Miller, L. Graham, Patterson, Montgomery.
Náhradníci:
Vidovšek, Vekič – Balkovec, Urbančič, Lovrić, Begić, Elšnik, Svetlin, Horvat, Drkusić.
Žluté karty:
44. McGinn, 68. Binks
Žluté karty:
30. Janža, 54. Zec, 85. Zabukovnik, 90+2. Celar

Rozhodčí: J. Sánchez – Cabañero, Prieto (ESP).

Liga národů UEFA - Liga B
Skupina 1 6. 10. 2026 20:45
Švýcarsko Švýcarsko : Makedonie Makedonie 3:0 (1:0)
Góly:
43. Rieder
73. Manzambi
81. Ndoye
Góly:
Sestavy:
Mvogo – Britschgi, Elvedi, Akanji (C), Rodríguez (70. Athekame) – Freuler, Sierro (46. A. Jashari), Sow (46. Manzambi) – Rieder, Amdouni (70. Boteli), Ndoye (86. Sanches).
Sestavy:
Dimitrievski – Stojčevski, Zajkov, Musliu, Alioski – Elezi (70. Kostadinov), Elmas – Mitrovski (82. Miovski), Bardhi (C) (82. Stankovski), Doriev (59. Gaštarov) – Rastoder (59. Omeragić).
Náhradníci:
Keller, Racioppi – Aebischer, Bajrami, Cömert, Itten, Monteiro.
Náhradníci:
Šiškovski, Taleski – Alomerović, Djekov, Ilievski, Meliqi.
Žluté karty:
Žluté karty:
37. Elezi

Rozhodčí: E. Malcevs – M. Svipsts, D. Ševcenko (všichni LVA)

Liga B – skupina 1
1.Švýcarsko440011:112
2.Slovinsko42115:37
3.Skotsko41123:54
4.Severní Makedonie40042:100
Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 1 6. 10. 2026 20:45
Albánie Albánie : San Marino San Marino 2:1 (1:0)
Góly:
11. Asllani
90+3. Asllani
Góly:
66. Lazzari
Sestavy:
Dajsinani – Hysaj, Ismajli, Djimsiti /C/, Mitaj (71. Ramadani) – Shehu (71. Daku), Asllani, Pilios – Muçi (46. Mehmeti), Manaj, Hoxha (56. Uzuni).
Sestavy:
Colombo – Fabbri /C/, Rossi (64. Pasolini), Giocondi, Cevoli (58. Benvenuti) – Zannoni, Meloni (58. Lazzari), L. Capicchioni (85. Bugli) – Salicioni (58. Pancotti), Giacopetti, Della Balda.
Náhradníci:
Simoni, Taho – Cake, Hasa, Aliji, Shpendi, Kumbulla, Sulejmanov.
Náhradníci:
Hoël, De Angelis – G. Capicchioni, Protti, Tosi, Golinucci, Mularoni.
Žluté karty:
90+2. Ismajli
Žluté karty:
38. Fabbri, 51. Cevoli, 76. Giocondi, 84. Giacopetti

Rozhodčí: Türkmen – Uyarcan, Usta (TUR)

Počet diváků: 12375

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 1 6. 10. 2026 20:45
Bělorusko Bělorusko : Finsko Finsko 1:0 (1:0)
Góly:
1. Šumanskij
Góly:
Sestavy:
Lapouchov – Kalinin, Volkov (C), Gomanov, Pečenin – Lukašov, Seljava (84. Jablonskij), Bočerov (46. Lisakovič), Ebong – Barkovskij (62. Melničenko), Šumanskij (46. Kovaljov).
Sestavy:
Hrádecký (C) – Mahuta (74. Haakans), Tenho, S. Miettinen, Lähteenmäki (67. Källman) – Markhiyev, Peltola (67. Väänänen), Walta – Svanbäck (58. Pohjanpalo), Keskinen, Valakari (58. Jukkola).
Náhradníci:
Pavljučenko, Kudravec – Tichomirov, Svirepa, Gromyko, Galjata, Malaševič, Koncevoj.
Náhradníci:
Sinisalo, Bergström – Staahl, T. Miettinen, Arifi, Suhonen, Väisänen.
Žluté karty:
27. Šumanskij, 28. Barkovskij, 38. Bočerov, 83. Pečenin
Žluté karty:
76. Källman, 90+3. S. Miettinen

Rozhodčí: Stegemann – Günsch, Achmüller (GER)

Liga C – skupina 1
1.Albánie43018:39
2.Finsko42119:27
3.Bělorusko42115:27
4.San Marino40041:160
Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 3 6. 10. 2026 16:00
Kazachstán Kazachstán : Faerské ostrovy Faerské ostrovy 2:2 (0:1)
Góly:
68. Malyj
76. Alip
Góly:
22. Knudsen
63. Turi
Sestavy:
Anarbekov – Žagorov (73. Amir), Malyj, Kasym, Alip – Islamchan (C) (87. Astanov), Kuat, Žukov (73. Bekbolat) – Samorodov, Karimov (46. Šušenačev), Basmanov (46. Vorogovskij).
Sestavy:
Lamhauge – Færø (C), Vatnhamar, Vatnsdal (53. Chukwudi) – Danielsen, Turi, Bjartalíd, Agnarsson – Samuelsen (82. Kallsberg), Knudsen (69. Davidsen), Sørensen (82. Hellisdal).
Náhradníci:
Pokatilov, Šajzada – Aširbek, Kasabulat, Karaman, Širobokov, Tapalov.
Náhradníci:
Petersen, á Reynatrød – Svensson, Joensen, Nielsen, Dam, A. Benjaminsen, J. Benjaminsen.
Žluté karty:
38. Samorodov
Žluté karty:
52. Agnarsson
Červené karty:
85. Malyj
Červené karty:
65. Agnarsson

Rozhodčí: Tohver – Koiv, Saga (EST)

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 3 6. 10. 2026 20:45
Moldavsko Moldavsko : Slovensko Slovensko 0:4 (0:2)
Góly:
Góly:
8. Strelec
44. Suslov
60. Hancko
75. Haraslín
Sestavy:
Celeadnic – Revenco (76. Moțpan), Baboglo (C) (65. Ștefan), Iovu, Gherasimencov (58. Dros), Reabciuk – Fratea, Rață (58. Dumbravanu), Perciun – Cleșcenco (65. Stînă), Popescu.
Sestavy:
Greif – Mesík, Škriniar (C), Obert (83. Šatka), Hancko – Suslov (83. Pokorny), Lobotka, Duda (67. Rigo) – Schranz (67. M. Sauer), Strelec (83. Prekop), Haraslín.
Náhradníci:
Cojuhar, Timbur – Cojocari, Cucoș, David, Forov, Bodișteanu.
Náhradníci:
Dúbravka, Surovčík – Bobček, Boženík, Kaprálik, Valjent, Vavro.
Žluté karty:
22. Rață, 90. Iovu
Žluté karty:

Rozhodčí: Frid – Barbiro, Koltunoff

Liga C – skupina 3
1.Slovensko43109:210
2.Faerské ostrovy40405:54
3.Moldavsko 41123:84
4.Kazachstán40225:72
Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 4 6. 10. 2026 20:45
Estonsko Estonsko : Island Island 0:0 (0:0)
Sestavy:
Igonen – Paskotši (C), Kuusk, Tõugjas – Peetson, Kristal (68. Skvorcov), Poom, Palumets (61. Käit), Saliste (61. Schjønning-Larsen) – Saarma, Männilaan (61. Mustmaa).
Sestavy:
Valdimarsson – Pálsson, S. Thórdarson, Magnússon (67. Tómasson), Grétarsson – G. Sigurdsson (67. B. Willumsson), Jóhannesson – Haraldsson, A. Gudjohnsen, Anderson – Óskarsson (C).
Náhradníci:
Grünvald, Vallner – Soomets, Ainsalu, J. Tamm, Tammik, A. Tamm, Liivak.
Náhradníci:
Rúnarsson, Einarsson – Thórvaldsson, Baldursson, Thorsteinsson, Sampsted, Gunnarsson, Bjarnason, Helgason, A. Sigurdsson.
Žluté karty:
84. Schjønning-Larsen
Žluté karty:
25. Grétarsson

Rozhodčí: Dickinson – McGeachie, Bell (SCO)

Liga národů UEFA - Liga C
Skupina 4 6. 10. 2026 20:45
Lucembursko Lucembursko : Bulharsko Bulharsko 0:2 (0:2)
Góly:
Góly:
19. Balov
34. A. Iliev
Sestavy:
Moris (46. Pereira Cardoso) – Bohnert, Selimovic, Carlson, Veiga (79. S. Thill) – Moreira (67. Rupil), Duarte (46. Olesen) – Natami, V. Thill, Kadamani – Videira (46. Dardari).
Sestavy:
Naumov – J. Stojanov, Velkov, Cenov, Petrov – Krajev, Grujev, Rusev (50. Panajotov) – Minčev (83. K. Dimitrov), A. Iliev (66. Nikolov), Balov (66. S. Ivanov).
Náhradníci:
Fox, Kips – Džogović, Gonçalves, Ikene, M. Martins, Qevani.
Náhradníci:
Božev, Mitov – Čandarov, Conev, Z. Dimitrov, A. Hristov, K. Stojanov, Turicov.
Žluté karty:
82. Carlson
Žluté karty:
31. Rusev, 41. Velkov, 51. J. Stojanov
Liga C – skupina 4
1.Island42207:18
2.Estonsko41302:16
3.Bulharsko41123:54
4.Lucembursko41032:73
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Slavia B vs. VlašimFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Slavia B vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
9. 10. 17:00
  • 2.10
  • 3.73
  • 2.95
Zlín vs. SlaviaFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 9.45
  • 5.91
  • 1.26
Ústí n. L. vs. OpavaFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Ústí n. L. vs. Opava //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 1.94
  • 3.59
  • 3.44
Jihlava vs. ProstějovFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Jihlava vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 1.79
  • 3.56
  • 4.07
Táborsko vs. KarvináFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Táborsko vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 2.87
  • 3.32
  • 2.30
Program a výsledky
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