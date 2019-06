Finále USA - Japonsko do třetice? Dosáhnou Američanky na čtvrtý titul?

„Vyhrát letošní šampionát bude kvůli počtu kvalitních týmů nejtěžší ze všech. Náš sport se vyvíjí. Bude to ohromně náročné mistrovství světa, které přinese spoustu památných chvil,“ řekla pro web fifa.com trenérka Jill Ellisová, která Američanky přivedla k triumfu před čtyřmi lety.

Její svěřenkyně se ve skupině představí proti Thajkám, Chilankám a Švédkám. Do finále se Američanky probojovaly dvakrát po sobě a v obou případech se utkaly s Japonkami, které zvítězily v roce 2011.

V počtu triumfů následují za Spojenými státy americkými se dvěma prvenstvími Němky, které před třemi lety získaly zlato na olympijském turnaji v Riu de Janeiro. Po šesti primátech na Euru však v roce 2017 přenechaly trůn ve finále Nizozemkám.

Francie se pokusí stát druhou pořadatelskou zemí, která šampionát ovládne. Poprvé a zároveň naposledy se to v roce 1999 povedlo Američankám. Francouzky ve skupině kromě Koreje vyzvou Norsko a Nigérii.

„Hrát doma je sen. Bude to výjimečné a mohlo by to být dokonce magické. Za vítězstvím nás požene třicet čtyřicet tisíc lidí,“ prohlásila brankářka Sarah Bouhaddiová. „Především chceme potěšit celou zemi a lidi, které milujeme,“ uvedla záložnice Gaetane Thineyová.

Inspirací je pro Francouzky výhra mužské reprezentace na loňském šampionátu v Rusku. „Úspěch ‚Les Bleus‘ je pro nás inspirací, protože chceme zažít to samé. Nepřestávejte nás podporovat. Budeme se vám to snažit stonásobně oplatit krásnými emocemi,“ vzkázala fanouškům Thineyová.

Francouzkám náleží v žebříčku čtvrté místo. Na světových šampionátech se představily třikrát a jejich nejlepším umístěním je čtvrté místo z roku 2011. Na posledních třech evropských mistrovstvích skončily ve čtvrtfinále.

Zatím není jisté, zda se ve Francii představí šestinásobná nejlepší fotbalistka světa Marta, která si v přípravě poranila zadní stehenní sval. Třiatřicetiletá brazilská útočnice je s 15 góly rekordmankou světových šampionátů, titul jí však stále uniká. V roce 2007 skončila s brazilským výběrem na MS druhá. Velké naděje nevzbuzuje ani současná forma brazilských fotbalistek, které posledních devět zápasů prohrály.

Do osmifinále postoupí první dva týmy a čtyři nejlepší celky z třetích míst. Poprvé bude na světovém šampionátu žen přítomen videorozhodčí.

Mezinárodní fotbalová federace se v minulém roce rozhodla zdvojnásobit pro účastníky mistrovství prémie na 30 milionů dolarů, což stále není ani desetina oproti MS mužů. Poprvé všem celkům zaplatí částečně přípravu, což bude stát dohromady 20 milionů dolarů, a klubům také poskytne kompenzace za účast jejich hráček.