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Mistrovství světa v komplimentech. Infantino je fantastický, prohlásil Trump

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  11:02
Donald Trump ukazuje fotografii s Vladimirem Putinem, vedle něj prezident FIFA...

Donald Trump ukazuje fotografii s Vladimirem Putinem, vedle něj prezident FIFA Gianni Infantino. | foto: AP

Carlos Cordeiro v Oválně pracovně vedle Gianniho Infantina a Donalda Trumpa.
Gianni Infantino a Donald Trump gratulují Lionelu Messimu k druhému místu na...
Americký prezident Donald Trump se šéfem FIFA Giannim Infantinem na vyhlášení...
Americký prezident Donald Trump se šéfem FIFA Giannim Infantinem na vyhlášení...
9 fotografií
Předseda Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino, jenž po krachu kontroverzního plánu na prodej práv na mistrovství světa čelí silné kritice, se dočkal podpory z Bílého domu. Prezident USA Donald Trump napsal v krátkém prohlášení na své platformě TruthSocial, že by FIFA udělala hroznou chybu, kdyby byť jen uvažovala o nahrazení Infantina. Šéf světového fotbalu je podle Trumpa „fantastický“.

„FIFA by udělala hroznou chybu, kdyby z jakéhokoli důvodu vůbec uvažovala o nahrazení prezidenta Gianniho Infantina,“ napsal Trump na podporu šéfa FIFA, s nímž ho pojí blízký vztah a který mu v roce 2025 udělil nově vytvořenou Cenu míru FIFA. „Je fantastický, právě předsedal nejúspěšnějšímu mistrovství světa v historii, a to čtyřnásobně. Pokud odejde, už nikdy nebude tak úspěšné nebo ziskové,“ dodal.

Infantino hledal podle médií podporu od Bílého domu bezprostředně poté, co kvůli ostré kritice musel odvolat ohlášený plán na prodej práv na MS prostřednictvím nově vytvořené dceřiné společnosti soukromým investorům. Klíčovou roli v projektu měla hrát společnost s rodinnými vazbami na amerického prezidenta. FIFA však zprávy o telefonátech Trumpovi nebo jiným zástupcům americké administrativy popřela.

Tlak na Infantina se stupňuje. Fotbal nepatří jednotlivci, vzkázaly UEFA a spol.

Šéf FIFA, jenž se hodlá příští rok ucházet o znovuzvolení do funkce, čelí kvůli aféře silnému tlaku a objevují se hlasy volající po jeho rezignaci. Proti Infantinovi se ostře vymezila evropská unie UEFA s podporou asijské konfederace AFC a severoamerické CONCACAF, podle nichž Infantino svým podvodným jednáním přišel o důvěru. Podporu mu naopak potvrdili zástupci Afriky a několik národních federací jihoamerické CONMEBOL.

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