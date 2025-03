Rusové na fotbalovém MS? Tamní média zmiňují návrat, líbila by se jim divoká karta

Tedy dřív, než začne mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku v létě 2026.

„Věřím, že se každým dnem blíží okamžik našeho návratu,“ citoval šéfa RFU Alexandera Djukova ruský web Sportbox.ru.

Sportovní cestou se Rusové zatím na šampionát nemají jak dostat. Evropské kvalifikace, která odstartovala před týdnem, se účastnit nesmí. Plošný zákaz v soutěžích FIFA i UEFA platí od jara 2022, kdy Ruská federace napadla suverénní Ukrajinu. Týká se jak reprezentačních výběrů, tak všech klubů.

Ruští fotbalisté porazili v listopadovém přípravném utkání v Krasnodaru nebohou Brunej 11:0. Žádné soutěžní zápasy od vypuknutí války na Ukrajině hrát nesmí.

„Rozhodnutí skutečně očekáváme do roka. Nebude to zítra ani pozítří. Ale dávám 50 procent tomu, že se vrátí všechny týmy najednou,“ doplnil Djukov poté, co ruská reprezentace v přátelském utkání porazila Zambii 5:0.

V Rusku se ale nevzdávají ani myšlenky, že by se na turnaj do Ameriky nakonec přece jen podívali. Nejdřív pracovali s teorií, že by se mohli připojit k jedné ze čtyřčlenných kvalifikačních skupin, které své zápasy začínají až v září.

„Ale i kdyby se v nejbližší době rozhodlo o návratu do mezinárodních soutěží, byl by takový proces nesmírně problematický,“ píší v Rusku.

Umožnili byste ruské reprezentaci start na fotbalovém MS 2026? celkem hlasů: 244 Ano 7 %(18 hlasů) Ne 93 %(226 hlasů) Nevím 0 %(0 hlasy)

A tak představují jiný fígl.

„FIFA má možnost napravit nespravedlnost tím, že nám na turnaj udělí divokou kartu. Bylo by hezké, kdyby našemu týmu, který naposledy ztratil možnost bojovat v baráži, takto splatili dluh,“ pokračuje autor článku Denis Petrov.

„Teoreticky je to možné,“ řekl opatrně Djukov, „ale v praxi samozřejmě složitější. Pokud bychom se měli vrátit, doufám, že něco takového prosadíme.“

Optimističtí Rusové a nové pořádky

Přístupnější náladu a ruský optimismus odstartoval hlavně americký prezident Donald Trump. Po únorovém vyhroceném jednání v Bílém domě s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským vystoupil nedlouho poté s mírovou řečí i prezident FIFA Gianni Infantino.

„Všichni doufáme, že jednání o míru budou úspěšná. A pokud může hrát fotbal nějakou roli, hrát ji bude. Těšíme se, až všechny země na světě zase budou součástí fotbalu,“ řekl muž, který po boku ruského prezidenta Vladimira Putina organizoval mistrovství světa 2018.

To poslední v Kataru na podzim 2022 rovněž provázely kontroverze a řada ústupků ze strany FIFA. Není ani tajemstvím, že se Infantino rok před šampionátem do Dauhá přestěhoval a dvě děti tam posílal do školy.

Právě jeho teď v Rusku s oblibou zmiňují. Aby ne, když jim jeho vyjádření jdou na ruku. „Postupně připravuje půdu pro náš návrat,“ napsal Petrov. Spekuluje se o tom, že Infantino tlačí hlavně na federace, které žádají značnou finanční podporu. A pro návrat ruských mužstev potřebuje podporu zase on.

Ve svých názorech zdaleka není sám. Před měsícem v Moskvě na schůzi RFU vystoupil srbský funkcionář Zoran Lakovič, šéf oddělení národních asociací Unie evropských fotbalových asociací (UEFA), a prohlásil: „Doufám, že se ruský sport ještě v roce 2025 vrátím tam, kam patří, tedy do Evropy.“

Svá slova podpořil frází, že by sport měl spojovat, nikoli rozdělovat. „A neměl by být ovlivněn žádnými politickými vlivy, což se ve vztahu k ruským sportovcům bohužel neděje,“ řekl. Pak zdůraznil respekt, který evropští zástupci k ruskému fotbalu chovají, a pochválil pokračující spolupráci mezi UEFA a RFU, která je podle něj na vysoké úrovni navzdory „vnějším těžkostem“.

Pokračující válka, zdá se, už mnohým tolik nevadí.

Sílící názorový proud začíná bujet na všech frontách vedení světového sportu. Do čela Mezinárodního olympijského výboru před týdnem zvolili bývalou plavkyni Kirsty Coventryovou, od níž si Rusové hodně slibují.

S posláním gratulací spěchal i prezident Putin, ministr sportu Michail Děgťarjov se těší na „silnější, nezávislejší a úspěšnější olympijské hnutí pod novým vedením a na ruský návrat na olympijské pódium,“ jak napsal na svůj Telegram.

A tak se nelze divit tomu, že Rusové žádají stále víc. I kdyby jen symbolicky.