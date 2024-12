Tým si sednul. Naší ambicí je postup na MS, vyhlásil asistent Köstl po losu

„Museli bychom přijmout jakoukoli skupinu. Pokusíme se postoupit tam, kde Česko už dvacet let nebylo. Uděláme pro to všechno a doufáme, že se nám tenhle sen splní,“ pokračoval asistent hlavního kouče Ivana Haška v nahrávce pro média.

„Podle toho, jak si tým sednul a jak jsme ho poznali, to je naší ambicí,“ zdůraznil.

Reprezentaci jistě čekají Černá Hora, Faerské ostrovy a Gibraltar. Na odhalení posledního soupeře musejí vydržet do března, kdy vzejde ze čtvrtfinálového klání Ligy národů mezi Francií a Chorvatskem. K Česku se přidá poražený onoho dvojzápasu.

„Budeme v očekávání, abychom se na to dobře připravili. Z prvního koše si ale nejde vybírat, čekali jsme silného soupeře, což v případě obou zemí platí. Věřím ale, že dokážeme sehrát takové zápasy, které nás dovedou k postupu,“ zopakoval Köstl.

S Černou Horou se čeští reprezentanti utkali naposledy v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2021, střetli se s ní také v baráži o Euro 2012, kterou gólem rozhodl záložník Petr Jiráček.

„Tuhle legendární baráž si pamatuju. Budeme na to chtít navázat,“ uvedl pětatřicetiletý bývalý asistent ve Slavii.

„Černé Hoře se nepovedla Liga národů, zvítězili až v posledním utkání s Tureckem, který jsem shodou okolností viděl, protože mě zajímalo, jak probíhal. Útočník Krstovič tam gólově řádil. Je to další soupeř, na kterého se budeme muset připravit, ale našim cílem je ten tým porazit a proklestit si cestu na šampionát.“

S Faerskými ostrovy se Češi potkali v kvalifikaci na Euro 2024, loni tam zvítězili 3:0, doma pak na poslední chvíli vyhráli díky penaltě (1:0).

„Máme ty poslední zápasy v živé paměti, kór ten druhý domácí v Plzni, kdy se rozhodovalo až před koncem. Je to nepříjemný a důrazný tým, ale opět takový, který bychom na cestě měli porazit,“ řekl Köstl.

Zvláštností může být umělá tráva, která je na ostrovech mezi Velkou Británií a Islandem standardem.

Jaroslav Köstl, asistent trenér české reprezentace, během utkání s Gruzií. Trenér národního týmu Ivan Hašek. V pozadí jeho asistenti Jaroslav Veselý a Jaroslav Köstl.

„Je to něco jiného, než na co jsou hráči zvyklí. Může to být hendikep, ale není to nic, s čím bychom si neporadili. Před utkáním uděláme speciální trénink, na kterém co nejvíc přiblížíme podmínky, které nás tam čekají,“ ujistil.

S Gibraltarem, outsiderem skupiny, národní tým ještě nikdy nehrál.

„Povinnost velí zvítězit v obou zápasech. Mám na Gibraltar dobré vzpomínky, hráli jsme tam se Slavií, uvidíme jaký bude povrch. Je to tým, který má hodně naturalizovaných hráčů, takže tam kvalita bude,“ upozornil Köstl.

Los sledoval v sídle fotbalové asociace společně s dalšími kolegy z realizačního týmu. „Trochu mi to ale kazila pravidla, která byla trochu nejasná. I to ztížilo tipovačku, protože po těch procedurálních věcech to bylo náročné odhadovat, odhady mohl vyhrát maximálně absolvent matfyzu. Ale věřím, že po závěru kvalifikační skupiny budeme moct oslavit cíl, za kterým míříme,“ uzavřel asistent.