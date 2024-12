Fotbalisté v boji o MS narazí na Francii, či Chorvaty. Dalším soupeřem je Č. Hora

Pro pardubické angažmá si vedle zřejmých cílů, jako je ligová záchrana, vytkl ještě další: přilákat na tribuny CFIG Areny co nejvíc diváků. I proto trenér David Střihavka před sobotním duelem s...

Fotbalová vášeň v Plzni plála a ďáblové se báli. Pak zasáhl miliardový spasitel

Pořád je to vlastně pohádka, která už se nikdy nemůže opakovat. Nebo si snad vybavíte, co dělala fotbalová Plzeň přesně před dvaceti lety? Plácala se ve druhé lize. Na zápasy jezdila do Prachatic...