Los kvalifikace na MS: na koho můžou Češi narazit? Výběr komplikuje úprava

Už se to bralo jako hotová věc, že čeští fotbalisté půjdou do kvalifikace o nadcházející mistrovství světa v pětičlenné skupině a vyhnou se nejtěžším protivníkům. Jenže poslední úprava z konce listopadu tuhle představu boří. Při pátečním losu, který ve Švýcarsku začíná v poledne, bude národní tým moci narazit třeba i na ty nejsilnější země, které se na jaře porvou o triumf v play off Lize národů. V následujícím článku se dozvíte, jak vše proběhne.