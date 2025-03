Na Gibraltar změny, trenére! Čtenáři radí: útok bez Chorého, do brány ať jde Staněk

Jenže koho za něj?

Ideálně nikoho, přejí si čtenáři.

Podle hlasů mají do útoku tentokrát pouze jediného favorita, a tím je pochopitelně střelec Patrik Schick z Leverkusenu – mimochodem vítěz celé ankety, který obdržel skoro pětkrát víc hlasů než Chorý.

ONLINE: Gibraltar – Česko výkop: úterý 20.45 středoevropského času rozhodčí: Horațiu Fesnic -Valentin Avram, Alexandru Cerei (všichni Rumunsko)

Další čistokrevný útočník se krčí až na třináctém místě, a to olomoucký Jan Kliment, aktuálně nejlepší střelec české nejvyšší soutěže.

To znamená, že by měl kouč Ivan Hašek ustoupit z rozestavení na dva útočníky a přidat jednoho hráče do zálohy. A není to jediná změna, kterou hlasující po trenérovi národního týmu požadují.

Přestože si proti Faerům připsal některé důležité zákroky, měl by brankář Matěj Kovář uvolnit místo Jindřichu Staňkovi, dřívější jedničce reprezentace, kterou na letním Euru vyřadilo zranění ramene.

A šanci si zaslouží! zní od čtenářů. Ostatně, kdy jindy něco zkoušet, než v utkáních proti skupinovým outsiderům.

Obrannou čtveřici by nicméně čtenáři neměnili. Nucené střídání sice v sobotu vyřadilo ze hry stopera Tomáše Holeše, v sestavě by ale i oni rádi viděli jeho zápasového náhradníka Davida Zimu. Kromě něj by v obraně měli hrát ještě Vladimír Coufal, Jaroslav Zelený a Ladislav Krejčí, který získal druhý nejvyšší počet hlasů.

Sestava podle čtenářů pro úterní kvalifikační duel s Gibraltarem Staněk – Coufal, Zima, Krejčí, Zelený – Černý, Souček, Šulc, Červ, Provod – Schick.

Další změna se týká až záložní řady, kde by měl nastoupit od začátku Lukáš Provod. Pravděpodobně na levý kraj, kde v sobotu nezvykle operoval Pavel Šulc. Ten by se musel přesunout na podhrotovou pozici a níže by ho jistila dvojice Tomáš Souček a Lukáš Červ. Na pravo se čtenářům líbil Václav Černý se třetím nejvyšším počtem hlasů v anketě.

Vyplní se jim jejich přání?