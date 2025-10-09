Finští fotbalisté porazili v kvalifikaci na MS Litvu, pomohl i sparťan Kairinen

Autor:
  20:31
Finští fotbalisté v kvalifikaci mistrovství světa porazili Litvu 2:1 a v tabulce skupiny G se s deseti body dotáhli na vedoucí dvojici Nizozemsko - Polsko. K vítězství Finům pomohl sparťan Kaan Kairinen, jenž odehrál celý zápas. Za hosty nastoupil na 60 minut olomoucký záložník Artur Dolžnikov.
Fotogalerie2

Adam Marhiev slaví gól Finska v utkání s Litvou. | foto: Reuters

Poláci mají k dobru jeden a Nizozemci dokonce dva zápasy. Litva je se třemi body za tři remízy bod před poslední Maltou.

Pětadvacetiletý hráč Sigmy Dolžnikov už ve 14. minutě viděl žlutou kartu. O devět minut později jeho sražený přízemní centr našel nohu Sirvyse, jenž otevřel skóre.

Finové po změně stran zvýšili tempo a hned po třech minutách druhého dějství vyrovnal Källman. V 55. minutě se na hranici vápna dostal ke střele domácí záložník Markhiev, jenž zakroucenou ranou k tyči nedal brankáři Švedkauskasovi šanci a rozhodl o vítězství Finska.

Kvalifikace MS
Skupina G 9. 10. 2025 18:00
Finsko Finsko : Litva Litva 2:1 (0:1)
Góly:
48. Källman
55. Markhiyev
Góly:
25. Širvys
Sestavy:
Sinisalo – Alho, Lähteenmäki (82. Staahl), Koski, R. Ivanov, Antman (82. Keskinen) – Markhiyev (61. Lod), Kairinen, Walta (82. Peltola) – Pohjanpalo (C), Källman (65. Terho).
Sestavy:
Švedkauskas – Širvys, Armalas (77. Sirgėdas), Girdvainis, Tutyškinas, Lasickas (C) – Golubickas (60. Slivka), Vorobjovas, Gineitis, Dolžnikov (60. Jankauskas) – G. Paulauskas (77. Petkevičius).
Náhradníci:
Joronen, Bergström – Pukki, Suhonen, Tenho, Svanbäck, Skyttä.
Náhradníci:
Gertmonas, Sarkauskas – Lekiatas, Beneta, Kalinauskas, Černych, Antanavičius, Upstas.
Žluté karty:
72. R. Ivanov, 90+4. Keskinen
Žluté karty:
14. Dolžnikov

Rozhodčí: Frappartová – Drouet, Auger (FRA)

