Právě on byl v celé té akci přimotaný nejvíc.

„A beru to na sebe,“ přesvědčoval.

Tolik ho to mrzet nemusí. Pokud nevíte, Češi totiž v bojích o postup na mistrovství světa nakonec houževnaté Faerské ostrovy zdolali 2:1.

„Ale mohla to být na úvod kvalifikace pořádná komplikace,“ trochu vyčítavě pravil hrdina utkání Patrik Schick, který se prosadil dvakrát hlavou.

A nejen jemu v ní bezpochyby dokola zněla otázka: Tak nač takové drama?

Češi totiž nad jasným outsiderem od pětadvacáté minuty vedli, měli hned několik dalších velkých šancí, aby nepříjemné Faeřany dorazili.

Jenže místo toho časem soupeři dovolili, aby si párkrát pohledně zakombinoval na jejich polovině, získal trochu sebevědomí a povážil: Vždyť ono to možná půjde.

A za chvíli už slavil.

Deset minut před koncem poslal do hry útočníka Adriana Justinussena s dlouhou stříbřitou kšticí a fešným knírkem. Po dalším útočném výpadu se šestadvacetiletý hráč druholigového dánského Hillerodu postavil k rohovému kopu, třetímu faerskému v zápase.

Jeho centr doplachtil přesně na malé vápno, kde spolu vyskočili český kapitán a hostující stoper Gunnar Vatnhamar. A zatímco přetlačený Souček zůstal ležet na zemi, soupeř se běžel bouřlivě radovat, celá lavička s ním.

Gunnar Vatnhamar slaví se spoluhráči z Faerských ostrovů vyrovnávací trefu proti české reprezentaci.

Byl to první faerský gól Čechům v historii vzájemných utkání. Malému padesátitisícovému autonomnímu národu z Dánského království se to povedlo až na osmý pokus, od prvního střetnutí uplynulo skoro osmadvacet let.

Jak se hrálo s Faery Bilance české reprezentace 2025 Česko – Faery 2:1 (kval. MS) 2023 Česko – Faery 1:0 (kval. Euro) 2023 Faery – Česko 0:3 (kval. Euro) 2022 Česko – Faery 5:0 (přípr.) 1999 Česko – Faery 2:0 (kval. Euro) 1998 Faery – Česko 0:1 (kval. Euro) 1997 Faery – Česko 0:2 (kval. MS) 1997 Česko – Faery 2:0 (kval. MS)

„Skvělý centr a skvělý gól,“ chválil Souček, čerstvý vítěz ankety Fotbalista roku 2024. „Radši takové dávám sám. Ale myslím si, že se to bránit líp dalo.“

Není úplně náhoda, že se trefil zrovna devětadvacetiletý Vatnhamar. Urostlý stoper v reprezentaci slavil už potřetí, zařídil třeba remízu 1:1 s Lotyšskem v Lize národů. A dvakrát se prosadil i v aktuální sezoně Konferenční ligy, kterou si zahrál s islandským Vikingurem Rejkjavík.

Tam jeho sílu poznaly Cercle Bruggy nebo andorrská Santa Coloma. A teď česká reprezentace na první zastávce vysněné cesty do Ameriky.

„Nebudu lhát, nebyla to vůbec příjemná situace,“ přiznal kouč Ivan Hašek.

I to dokazuje postupný vzestup, jaký národ z titěrnou fotbalovou základnou poslední roky prožívá. Na podzim se udržel ve Lize národů C, získal tam šest bodů, s čistým kontem například zvítězil 1:0 v Arménii. Když zapátráte ještě dál, najdete třeba i vítězství 2:1 nad Tureckem ze září 2022.

Faeřané navíc nedostávají moc gólů. Víc než dva inkasovali v soutěžním zápase naposledy před dvěma lety od Albánie (1:3).

I Češi mají ostatně s Faery už dost vlastních nepříjemných zkušeností.

Před rokem a půl, v bojích o Euro, se doma v Plzni klepali až do 76. minuty, kdy je vysvobodila až Součkova penalta za ruku ve vápně. Takhle těsně hráli i v roce 1998, na ovčích ostrovech se stříbrní medailisté Eura 96 dočkali až tři minuty před koncem. Skóroval Vladimír Šmicer a Češi dohrávali bez vyloučeného Pavla Nedvěda.

„Každý zápas je těžký. Oni jsou odhodlaní, dávají do toho srdce. A jakmile to není o víc gólů, je nechutné proti nim hrát. Když navíc dostanou balon, hrají jednoduchý fotbal, účinný. A bojují až do konce,“ popisoval Souček.

Čechy tentokrát od blamáže zachránil Schick, který má v posledních měsících skvělou formu. V zápase se ale víc hrálo na jeho kolegu Chorého, jenže ten své šance neproměnil. Když se k hlavičce dostal Schick, dvakrát slavil.

Patrik Schick děkuje českým fanouškům po výhře nad Faerskými ostrovy.

„Musím mu poděkovat,“ řekl Souček. „O to víc jsem pyšný na celý tým, že jsme to nakonec zvládli. Bylo to nepříjemné, ale věřil jsem. Velké týmy zápasy zvládají i v nastavení. A i když jsme to měli zvládnout lépe, jsem rád, že se to vůbec povedlo. Fotbal se hraje na tři body a ty máme. Když se takhle dostaneme do Ameriky, tak to všichni berem.“

Další zastávka: Gibraltar. Respektive portugalské Faro, kde celek z miniaturního cípu na jihu Pyrenejského poloostrova hraje v azylu větší zápasy.

A Češi proti dalšímu outsiderovi věří v menší nervák. „Připravíme se na ně. Doufejme, že to zvládnem. Snad ne zase až v devadesáté minutě,“ pokrčil rameny Souček.