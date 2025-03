Tuchelův vítězný debut. Anglie na úvod kvalifikace MS porazila Albánii

Na Tuchelovu premiéru byla upřena velká pozornost. Jedenapadesátiletý Němec je třetím zahraničním trenérem Anglie po Švédovi Svenu-Göranu Erikssonovi (2001-2006) a Italovi Fabiu Capellovi (2007-2012).

Angličané se ujali vedení v 19. minutě. Bellingham nahrál za obranu a Lewis-Skelly mezi nohama vybíhajícího brankáře Strakoshi otevřel skóre. Záložník Arsenalu překonal rekord svého dnešního spoluhráče Rashforda, jemuž bylo 18 let a 209 dní při premiéře ozdobené gólem proti Austrálii v květnu 2016.

Radost Thomase Tuchela po první trefě Anglie pod jeho vedením.

Za Albánii od začátku nastoupil sparťan Laci, jehož tečovaný centr skončil z boku na tyči. V průběhu druhého poločasu začal letenský záložník kulhat a vystřídal těsně poté, co Kane pojistil vedení domácích druhou brankou. Střelou k tyči si anglický kapitán ve 104. mezistátním zápase připsal jubilejní 70. gól.

„Můžeme být lepší, musíme být lepší. Začali jsme dobře, měli jsme sedm osm minut se stoprocentním držením míče, spoustou přihrávek a množstvím energie. Soupeře je těžké rozebrat, když brání v hlubokém bloku,“ řekl Tuchel televizní stanici ITV. „Lewis-Skelly je úžasný hráč. Úžasná osobnost. Přišel do týmu a hned ukázal, že si ho musíte zamilovat,“ dodal německý kouč.

„Nemám slov. Jsem tak vděčný, že mi trenér dal důvěru. Mám velkou radost. Fanoušci mi pomohli cítit se jako doma, takže jim děkuji,“ řekl Lewis-Skelly.

„Myles se nebojí. Věděl jsem, že dnes večer bude takhle hrát, protože má sebevědomí. Zůstává nohama na zemi a je to pro něj teprve začátek,“ uvedl záložník Declan Rice. „Měli jsme pouze čtyři dny společného tréninku. Musíme dál pracovat a zvykat si na to, co od nás trenér Tuchel chce.“

Polsko vstoupilo do kvalifikace těsnou výhrou 1:0 nad Litvou, kterou mu až v 81. minutě zajistil kanonýr Lewandowski. Pro útočníka Barcelony to byl 85. gól ve 157. mezistátním utkání.

Polský útočník Robert Lewandowski (vlevo) slaví pozdní gól do sítě Litvy v kvalifikaci o mistrovství světa.

Na MS se představí 16 evropských zemí místo dosavadních 13, jelikož se poprvé bude hrát v novém formátu se 48 týmy. Na šampionát v příštím roce, který budou hostit USA, Kanada a Mexiko, přímo postoupí 12 vítězů skupin. Celky na druhých místech bude čekat play off.

Skupinové boje vyvrcholí letos na podzim. V březnu příštího roku vzejdou poslední čtyři evropští účastníci MS z play off.

Anglie Anglie : Albánie Albánie 2:0 (1:0) Góly:

19. Lewis-Skelly

77. Kane Góly:

Sestavy:

Pickford – K. Walker, Konsa, Burn, Lewis-Skelly (90. R. James) – Rice (82. J. Henderson), Jones (74. Rogers) – Foden (74. Bowen), Bellingham, Rashford (74. Gordon) – Kane (C). Sestavy:

Strakosha (82. Kastrati) – Balliu, Ajeti, Djimsiti (C), Aliji – Asllani, Ramadani – Asani (78. Hoxha), Laçi (78. Pajaziti), N. Bajrami (64. Broja) – Uzuni. Náhradníci:

D. Henderson, Trafford – Guéhi, L. Colwill, Eze, Solanke, Livramento. Náhradníci:

Sherri – Shehu, Manaj, Mihaj, Kumbulla, Berisha, Muçi, Ismajli. Žluté karty:

Žluté karty:

33. Djimsiti Rozhodčí: Hernández – Naranjo, Muñiz (ESP)

Polsko Polsko : Litva Litva 1:0 (0:0) Góly:

81. Lewandowski Góly:

Sestavy:

Skorupski – Piątkowski (77. Wieteska), Bednarek, Kiwior – Cash (68. Kamiński), Piotrowski (77. Bogusz), Moder, Frankowski – S. Szymański, Lewandowski (C) (86. Buksa), Świderski (68. Piątek). Sestavy:

Gertmonas – Širvys (74. Milasius), Kažukolovas, Utkus, Tutyškinas – Antanavičius (84. Vareika), Lasickas (C) – Golubickas (61. Matulevičius), Gineitis, Dolžnikov (61. Černych) – Kučys (84. G. Paulauskas). Náhradníci:

Bułka, Drągowski – Skrzypczak, Urbański, Slisz, Bereszyński, Marczuk. Náhradníci:

Adamonis, Bertašius – Girdvainis, Ruzgis, Remeikis, Upstas, Barauskas. Žluté karty:

70. Piątkowski Žluté karty:

55. Utkus Rozhodčí: Sidiropoulos – Kostaras, Dimitriadis (vš. GRE)

Rumunsko Rumunsko : Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 0:1 (0:1) Góly:

Góly:

14. Gigović Sestavy:

Niță – Rațiu, Popescu, Burcă, Bancu – M. Marin (69. Șut), R. Marin (74. Mitriță), Stanciu (C) – Man (80. Moruțan), Tănase (46. Hagi), Drăguş (80. Alibec). Sestavy:

Vasilj – Malič (87. Bičakčić), Radeljić, Barišić, Kolašinac – Tahirović (77. Burnić), Šunjić, Gigović (62. Memić) – Demirović, Džeko (C) (46. Baždar), Dedić (77. Šarić). Náhradníci:

Moldovan, Târnovanu – Rus, Ghiță, Chipciu, Dragomir, Sorescu. Náhradníci:

Hadžikić, Zlomislić – Mujakić, Muharemović, Bašić, Katić, Hajradinovič. Žluté karty:

42. Niță, 55. Stanciu, 69. Bancu, 81. Șut, 90+6. Hagi Žluté karty:

18. Gigović, 63. Malič, 65. Vasilj Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (vš. NED)

Kypr Kypr : San Marino San Marino 2:0 (0:0) Góly:

55. Pittas

86. Kakoullis Góly:

Sestavy:

Mall – Satsias, Sielis, Panagiotou, Correia (74. Malekkidis) – Loizou (88. Gavriel), Kousoulos (74. Kyriakou), Kastanos (C), Tzionis (63. Kosti) – Pittas, P. Sotiriou (63. Kakoullis). Sestavy:

Colombo – Fabbri (84. G. Benvenuti), Cevoli, T. Benvenuti, Tosi – Golinucci (C), Capicchioni (64. Casadei), Zannoni (77. Giacopetti) – Contadini, Nanni, Berardi (64. Sensoli). Náhradníci:

Demetriou, Michail – Antoniou, Artymatas, Charalampous, Kyprianou, Shikkis. Náhradníci:

Amici, Zavoli – Mularoni, Pasolini, Riccardi, Rossi, Valentini, Vitaioli. Žluté karty:

Žluté karty:

76. Casadei, 90. Tosi Rozhodčí: Treimanis – Gudermanis, Spasennikovs (LVA)

Malta Malta : Finsko Finsko 0:1 (0:1) Góly:

Góly:

38. Antman Sestavy:

Bonello – Shaw, Carragher, Z. Muscat (88. Beerman) – J. Mbong (83. Overend), Guillaumier, Satariano, Camenzuli (71. Nwoko), Teuma – P. Mbong (71. Tuma), Chouaref. Sestavy:

Hrádecký – Alho, Tenho, Ivanov, Uronen (63. Ollila) – Jensen, Kairinen, Peltola (46. Lod) – Antman (82. Suhonen), Pohjanpalo (63. Haakans), Källman (71. Pukki). Náhradníci:

Al-Tumi, Sissons – Azzopardi, S. Borg, Buhagiar, Paiber, Pepe, Pisani. Náhradníci:

Joronen, Sinisalo – Kamara, O'Shaughnessy, Schüller, Staahl, Tikkanen. Žluté karty:

75. Shaw Žluté karty:

Červené karty:

78. Shaw Červené karty:

Rozhodčí: Sozza – Baccini, Imperiale