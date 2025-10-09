Alžírsko se Somálskem neklopýtlo. Slaví vítězství i postup na mistrovství světa

Vítězství Alžírsku v Oranu zajistil kapitán Rijád Mahriz, který jeden gól dal a další dva připravil. Výběr trenéra Vladimira Petkovice také má kolo před koncem v čele skupiny nedostižný náskok čtyř bodů před Ugandou.
Před Alžírskem si účast na mistrovství světa zajistily Egypt, Maroko a Tunisko. V africké kvalifikaci je ve hře ještě pět postupových míst. Čtyři celky na druhých místech čeká listopadové play off a jeho vítěz zamíří do interkontinentální baráže.
Alžírsko se na mistrovství světa představí popáté. Zatím jen jednou dokázalo postoupit ze základní skupiny, když v roce 2014 v Brazílii vypadlo v osmifinále s pozdějšími šampiony z Německa.