Fotbalová sedmnáctka postoupila do čtvrtfinále mistrovství Evropy

9. 5. 2019 20:00

9. 5. 2019 23:00

Řecko vs. Česko

fotbal - IRSKO - ME hráčů do 17 let - 9. 5. 2019:Řecko vs. Česko

Carlisle Grounds, Dublin //sport.idnes.cz

Řecko Česko

0 : 2