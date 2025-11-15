Italové byli od úvodu aktivnější a český tým zhruba dvojnásobně přestříleli. Vítězové jedné ze skupin otevřeli skóre v 52. minutě, kdy po chybě brankáře Paara z dorážky dostal míč do sítě Arena.
V 78. minutě přidal zblízka pojistku střídající Maccaroni. Videorozhodčí po delším přezkoumávání usoudil, že se nejednalo o ofsajd.
Drskovi svěřenci se rozloučili s turnajem, kterého se poprvé účastní 48 týmů, mezi nejlepšími 32 celky. Do osmifinále se probojovat nedokázali. Na šampionátu měli Češi bilancí tří porážek a jednoho vítězství na úvod s Tádžikistánem.
Mistrovství světa fotbalistů do 17 let
Play off, 1. kolo
Česko - Itálie 0:2 (0:0)
Sestava Česka: Paar - Topič (82. Jadrníček), Hendericks, Pech, Vaněk - Palaščák (82. Hájek), Sochůrek - Novák (59. Potměšil), Janega (59. Hruška), Tomek (67. Kovář) - Škrkoň. Trenér: Drsek.