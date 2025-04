Historicky prvního fotbalové mistrovství světa v roce 1930 v Uruguayi se zúčastnilo jen třináct zemí. I kvůli tehdy složitému cestování se na poslední chvíli odhlásilo Japonsko s Thajskem a Egypťané zmeškali loď. Z Evropy dorazily jen Belgie, Francie, Rumunsko a Jugoslávie.

O čtyři roky v Itálii už hrálo šestnáct týmů, což vydrželo takřka padesát let. V roce 1982 ve Španělsku se poprvé představilo čtyřiadvacet mužstev. Další rozšíření na dvaatřicet nastalo v roce 1998 ve Francii, což zůstalo do posledního šampionátu v Kataru 2022.

Příští léto už to bude osmačtyřicet týmů, turnaj hostí společně Spojené státy, Kanada a Mexiko.

Jelikož na následující šampionát v roce 2030 připadá stoleté výročí od prvního turnaje, navrhl Alejandro Domínguez, prezident jihoamerické fotbalové asociace CONMEBOL, jednorázové rozšíření na čtyřiašedesát týmů.

„Jde výjimečnou událost. Sto let slavíte jen jednou,“ citovala agentura AP Domíngueze. „Všechny země by tak dostaly šanci si na turnaji zahrát a nikdo by o oslavu nepřišel.“

Mistrovství světa 2030 hostí společně Španělsko, Portugalsko a Maroko, ale úvodní tři utkání se odehrají v Argentině, Paraguayi a Uruguayi.

„Nevěřím, že čtyřiašedesát týmů je správný krok pro samotný turnaj a fotbal celkově od národních týmů po klubové soutěže, ligy a hráče,“ řekl americké stanici ESPN Victor Montagliani, prezident CONCACAF, což je řídící orgán v Severní Americe, Střední Americe a Karibiku.

„Ještě jsme si ani nevyzkoušeli turnaj s osmačtyřiceti týmy, takže osobně si nemyslím, že by další rozšíření mělo být na stole.“

Proti nápadu vystoupil i Alexander Čeferin, prezident vlivné Evropské fotbalové unie (UEFA), která na světové šampionáty vysílá tradičně nejvíc zemí, nově to bude šestnáct. „To opravdu není dobrý nápad,“ nechal se slyšet Čeferin.

O rozšíření na 48 týmů rozhodli delegáti kongresu FIFA jednomyslně v roce 2017. Nejbližší a celkově 75. kongres FIFA se uskuteční 15. května právě v Paraguayi, kdy by se návrh tamní jihoamerické asociace měl projednávat.

Pokud by byl přijat, na turnaji by se muselo odehrát 128 zápasů, což je dvakrát tolik než při dosavadní účasti dvaatřiceti zemí. Příští rok to bude 104 utkání.

„Pokud turnaj znovu rozšíříme, zůstane počet týmů dál otevřený a příště někdo přijde s tím, že chce na mistrovství světa 132 týmů. Kde bychom pak skončili?“ reagoval Salmán Chalífa, šéf Asie. „Vznikl by jen chaos.“