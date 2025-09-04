Proč?
FIFA totiž poprvé v historii plánuje pro světový šampionát zavést dynamické úpravy cen, což je běžné například u letenek. V praxi to znamená, že se částka za lístky bude měnit v závislosti na zájmu o ně.
I proto lze očekávat, že se zejména po losu skupinové fáze, který proběhne 5. prosince ve Washingtonu, budou ceny zvedat.
„Budeme ceny uzpůsobovat poptávce a také tomu, kolik jich ještě bude zbývat,“ vysvětlil ve středu odpoledne jeden z funkcionářů FIFA.
Nejlevnější lístky za nejhorší místa na skupinových zápasech tak ve výsledku klidně můžou být dražší než zmíněných 60 dolarů. Navíc ani není jisté, kolik míst v takzvané čtvrté kategorii bude. „Nejspíš ne mnoho,“ mlží zatím FIFA.
A stejně tak nejlepší místa (neboli místa první kategorie) na finále, které se uskuteční 19. července na stadionu MetLife v New Jersey, může zájemce vyjít na ještě víc než 140 tisíc korun. Stejné lístky na šampionátu v Kataru v roce 2022 stály mimochodem zhruba čtvrtinu.
Bezpečný přeprodej lístků
FIFA stejně jako v minulých spustí oficiální platformu, na níž bude možné lístky přeprodávat.
Bývalo však zvykem, že určila maximální cenovku, což už tentokrát platit nebude. Důvodem je snaha o zvýšení bezpečnosti, aby fanoušci nesháněli lístky na podvodných webech.
Prodej bude probíhat ve třech fázích.
Do té první, která startuje už 10. září, se budou moct zapojit pouze držitelé platebních karet Visa, jež je sponzorem FIFA. Několik tisícovek zájemců bude vylosováno a budou si moct koupit až 40 lístků (z toho maximálně čtyři na jeden zápas) – tímto způsobem jich FIFA plánuje nabídnout milion, což je zhruba šestina celkového počtu.
Obdobně bude probíhat i druhá fáze od konce října do začátku prosince, do ní už se však může zapojit kdokoliv.
Po losu bude následovat třetí fáze, v níž si lidé budou moct zažádat o vstupenky na konkrétní zápasy, byť opět bude záležet na náhodě, zda jim to vyjde. Těsně před turnajem pak FIFA spustí volný prodej jakýchkoli zbývajících lístků – sama proces popisuje slovy „kdo dřív přijde, ten dříve bere.“
Ačkoliv se do prvních fází prodeje nebudou moct zapojit všichni, ceny se klidně měnit mohou. „Dodržíme slovo, že nejlevnější lístky budou zpočátku stát 60 dolarů, ale dynamické změny se budou dít od prvního dne procesu,“ přidal nejmenovaný funkcionář, zároveň však fanoušky uklidnil: „Ale nebojte, ceny se nebudou měnit každých pět minut.“
Stejná praxe mimochodem fungovala už v průběhu letního mistrovství světa klubů, tam však kvůli nízkému zájmu ceny nestoupaly, nýbrž klesaly. Právě možnost organizátorů podobným způsobem reagovat je jednou z největších výhod celého systému.
FIFA však nemá obavy, že by se situace z letošního léta opakovala. Od šampionátu, který se poprvé uskuteční ve třech zemích a se 48 účastníky, si slibuje velké věci.
Fanoušci se mohou těšit na 104 zápasů v 16 městech napříč Spojenými státy americkými, Kanadou a Mexikem. FIFA očekává, že se jí podaří překonat rekord v návštěvnosti, který padl v roce 1994 na šampionátu v USA, jenž navštívilo takřka 3,6 milionu diváků.
Momentálně je v plném proudu kvalifikace – kromě tří hostitelských zemí si účast zajistily Nový Zéland, Argentina, Ekvádor, Brazílie, Austrálie, Írán, Uzbekistán, Jordánsko, Jižní Korea a Japonsko.
O účasti nadále sní i Češi, kteří aktuálně vedou svou kvalifikační skupinu L, mají však odehráno o dva zápasy více než Chorvati, s nimiž v červnu padli vysoko 1:5. I proto se očekává, že budou spoléhat na baráž, jíž se příští rok v březnu účastní 16 evropských týmů.
