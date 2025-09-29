Trump tvrdí: Zápasy fotbalového MS klidně přestěhujeme. Města musejí být bezpečná

  18:14
Zní to jako další z jeho ambiciózních prohlášení, která jsou však v praxi neproveditelná. Nebo ne? „Fotbalový šampionát bude bezpečný. A pokud mi nějaké město nebude připadat bezpečné, přestěhujeme zápasy jinam,“ řekl americký prezident Donald Trump.
Přitom fotbalové MS startuje za necelých devět měsíců, 11. června 2026.

První fáze prodeje lístků už proběhla, zápasy jsou přiřazené k hostitelským městům a začátkem prosince se bude ve Washingtonu losovat skupinová fáze. Konkrétně v USA se v jedenácti městech odehraje 78 z celkových 104 zápasů. Zbytek si rozdělí Kanada s Mexikem.

„Ale opravdu, pokud nám bude připadat, že některé město není pro mistrovství světa bezpečné, nemáme problém ho přesunout,“ zopakoval Trump novinářům v Oválné pracovně. „To stejné platí pro Olympijské hry, které se budou konat v Los Angeles v roce 2028. Ale s fotbalovým šampionátem je to trochu složitější, jelikož se hraje ve více městech.“

Jste vítěz, vy můžete. Trump osahal pohár pro MS ve fotbale a oznámil dějiště losu

A kdyby dotčená města, která se už teď usilovně na velkolepou akci připravují, nesouhlasila s odebráním pořadatelství?

„To je zajímavá otázka. Ale nám jde hlavně o bezpečí a některá města vedou radikální levicoví šílenci, kteří neví, co dělají,“ usmál se v pořadí 47. prezident USA.

Vzhledem k tomu, jak blízko celý šampionát je, to nicméně nezní příliš pravděpodobně – nemluvě o tom, jak by to bylo organizačně náročné. Samotný Trump navíc ani nemá pravomoc, aby podobnou změnu prosadil.

Avšak se může chlubit velmi blízkým vztahem se šéfem FIFA Giannim Infantinem, kterého označuje jako „King of Soccer“ (král fotbalu).

Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií sledují finále fotbalového...
Donald Trump přijal v Bílém domě delegaci hráčů Juventusu a FIFA. Na fotce s...

Oba se podle zahraničních novinářů pravidelně setkávají a opakovaně hovoří například o návratu Rusů do elitních soutěží. Podle Trumpa by jejich účast na chystaném šampionátu dokonce mohla pomoct k mírové dohodě.

„Chceme Rusko zpátky na fotbalové mapě. Znamenalo by to, že je válka u konce,“ pronesl Infantino na jaře během 49. kongresu evropské fotbalové asociace UEFA v Bělehradě.

Samotný Trump tak sice dějiště světového šampionátu změnit nemůže, FIFA ovšem ano.

Podle serveru The Athletic sice asociace nesmí smlouvy podepsané s hostitelskými městy vypovědět bezdůvodně, otázka bezpečnosti by ale možná jako důvod stačila.

Finále MS klubů skončilo hromadnou potyčkou. Trump se bizarně vetřel k trofeji

Kongres Spojených států amerických přitom nedávno přidělil zmíněným městům 625 milionů dolarů (takřka 13 miliard korun), aby si je rozdělily a využily právě na zlepšení zabezpečení.

„A tak doufám, že k žádným přesunům nebude muset dojít,“ uzavřel Trump.

