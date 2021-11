Jak na fotbalový šampionát. Vrcholí evropská kvalifikace, kdo má Katar na dosah

Světového šampionátu v Kataru se příští rok v listopadu a v prosinci zúčastní naposledy dvaatřicet reprezentací.

V roce 2026 Spojené státy s podporou Mexika a Kanady přivítají už osmačtyřicet národních mužstev.

V Kataru se tak naposledy uskuteční turnaj v podobě, kterou nosí od roku 1998.

Evropská baráž o MS 2022 Fakta k dodatečné kvalifikaci Účast: 12 zemí - 10 týmů z druhých míst kvalifikačních skupin, 2 vítězové Ligy národů 2020, které se v kvalifikaci neumístí na prvním či druhém místě skupiny Termíny baráže: semifinále 24. a 25. března 2022, finále 28. a 29. března 2022 Vítězové Ligy národů podle žebříčku: Francie, Belgie, Itálie, Španělsko, Wales, Rakousko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Černá Hora, Albánie, Arménie, Gibraltar, Faerské ostrovy Los baráže, nasazení: nejlepších šest týmů z druhých míst v kvalifikaci; nenasazení: zbývající čtyři týmy z druhých míst v kvalifikaci a vítězové Ligy národů Semifinále baráže: tři skupiny po čtyřech (skupina A, skupina B, skupina C). Semifinále na jedno utkání na stadionu nasazeného týmu. Vítězové postoupí do finále, o místě konání rozhodne los.

Jedno účastnické místo patří Kataru, třináct zástupců vyšle Evropa, pět Afrika, minimálně čtyři Asie a Jižní Amerika, nejméně tři pak Severní a Střední Amerika.

O zbývající dvě volné pozice si v mezikontinentální baráži zahraje vítěz Oceánie, pátý tým Asie a Jižní Ameriky a čtvrtý tým severoamerické kvalifikace.

Nejbližší jistotu budou mít mužstva z Evropy, kde hlavní fáze kvalifikace skončí v úterý 16. listopadu.

K Dánsku a Německu přibude dalších osm vítězů skupin. Mužstva na druhých příčkách půjdou do baráže, které doplní dva nejvýše postavení vítězové z loňské Ligy národů, kteří v kvalifikaci neskončili na prvních dvou příčkách. Baráž se hraje v březnu.



A také právě až příští rok bude jasno o zbylých účastnících. V březnu se dohraje asijská část kvalifikace stejně jako poslední fáze bojů v Africe, Severní i Jižní Americe. Z ní mají blízko na závěrečný turnaj Brazílie i Argentina.

Reprezentačními termíny pro kvalifikaci jsou přelom ledna a února, pak poslední týden v březnu.

Mezikontinentální baráže se uskuteční až v červnu.

Závěrečná dvě kola evropské části kvalifikace se hrají od čtvrtka 11. listopadu až do úterý 16. listopadu. V poslední den se představí také Česko, které čeká duel proti Estonsku.

Jak to v Evropě dopadne?

Nakročeno minimálně do baráže mají všichni favorité a tradiční účastníci jako Itálie, Španělsko, Portugalsko, Francie, Anglie, Belgie či Nizozemsko.

Češi už nemají naději na přímý postup, ale takřka jistě je účast v dodatečné baráži nemine.

Skupina A Srbsko a Portugalsko

Ve hře o šampionát jsou jen Srbsko a Portugalsko, které ztrácí bod, ale má zápas k dobru. Jeden postoupí přímo, druhého čeká baráž.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Srbsko 7 5 2 0 16:8 17 2. Portugalsko 6 5 1 0 16:4 16 3. Lucembursko 6 2 0 4 5:14 6 4. Irsko 6 1 2 3 8:8 5 5. Ázerbájdžán 7 0 1 6 4:15 1

Oba týmy si to o první příčku rozdají v neděli v přímém souboji v Lisabonu. Komu bude stačit k první příčce a přímému postupu remíza, se rozhodne o čtyři dny dříve v Dublinu, kde se Portugalci střetnou s Irskem.



Skupina B Švédsko, Španělsko a co Řecko?

O první místo hraje Švédsko a Španělsko, jejichž vzájemný duel v neděli v Seville bude vyvrcholením. O druhé místo - a tím o baráž - bojuje ještě třetí Řecko.

Všechny tři týmy mají před sebou dvě utkání, Švédové se před soubojem ve Španělsku představí v Gruzii.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Švédsko 6 5 0 1 12:3 15 2. Španělsko 6 4 1 1 13:5 13 3. Řecko 6 2 3 1 7:6 9 4. Gruzie 7 1 1 5 4:12 4 5. Kosovo 7 1 1 5 4:14 4

Řekové hrají dvakrát doma, ale už jejich první duel proti Španělům rozhodne, jestli jejich šance na baráž nezanikne. Musí vyhrát.



Španělé mají jistou baráž, i kdyby obě utkání prohráli a skončili ve skupině třetí. Dostali by se tam jako jeden z vítězů loňské Ligy národů. Ale tím by zavařili Česku, protože to by pak muselo skončit druhé před Walesem.

K přímému postupu potřebují Španělé dvě výhry v případě, že Švédsko zvítězí v Gruzii. Když tam ztratí, bude Španělům stačit jen triumf ve vzájemném duelu.

Skupina C Itálie a Švýcarsko

Itálie, nebo Švýcarsko. Švýcarsko, nebo Itálie. Jeden postoupí přímo, druhého čeká baráž. Oba týmy mají stejně bodů, Italové o dvě branky lepší rozdíl skóre a svého rivala v pátek přivítají v Římě.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Itálie 6 4 2 0 12:1 14 2. Švýcarsko 6 4 2 0 10:1 14 3. Bulharsko 7 2 2 3 6:10 8 4. Severní Irsko 6 1 2 3 5:7 5 5. Litva 7 1 0 6 4:18 3

Definitivně se nerozhodne, ale vítěz už bude mít výrazně nakročeno. V závěrečném kole mu totiž bude stačit bod: Švýcaři v pondělí hostí Bulhary a Italové se představí v Severním Irsku.



Skupina D ve hře jsou čtyři týmy

Zmatek, nejvíc zamotaná skupina. Ještě čtvrtá v pořadí Bosna a Hercegovina je ve hře aspoň o baráž.

Přímý postup má na dosah Francie. Když porazí doma Kazachstán, už by ji nemělo nic ohrozit. Maximálně se na ní dotáhne Ukrajina, ale aby Francouze přeskočila, musela by si v závěrečném duelu na horké půdě v bosenské Zenici notně vylepšit skóre, momentálně ho má o čtyři branky horší.

Druhá Ukrajina, která má ze sedmi zápasů jednu výhru a šest remíz, nemá situaci zcela ve svých rukách. Na Finy má jednobodový náskok, ale čeká ji už jen duel v Bosně. Kdežto Finové hrají právě v Bosně a pak hostí Francii.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Francie 6 3 3 0 8:3 12 2. Ukrajina 7 1 6 0 9:8 9 3. Finsko 6 2 2 2 7:7 8 4. Bosna a Hercegovina 6 1 4 1 8:7 7 5. Kazachstán 7 0 3 4 5:12 3

Ač to nevypadá, tak v boji o druhou příčku je na tom dobře až čtvrtá Bosna. Když doma porazí Finy a Ukrajince, bude druhá. Teoreticky by jí měly stačit i čtyři body: výhra nad Finy a remíza s Ukrajinou.

Skupina E Češi i Velšané do baráže

Když Belgie doma porazí Estonsko, což je proti ní totální outsider, stvrdí první příčku, a tím přímý postup na mistrovství světa, kde bude obhajovat bronzové medaile z předchozího šampionátu 2018 v Rusku.

Belgii by měl stačit proti Estonsku i bod. Druhý Wales se sice na ní může bodově dotáhnout, ale těžko ve zbývajících dvou zápasech zlikviduje šestnáctigólový rozdíl ve skóre, který v případě bodové rovnosti mezi týmy rozhoduje. Wales i Belgii čeká na závěr vzájemný souboj.

Wales tak spíš bojuje s Českem o druhé místo, které jistě zaručí baráž. Oba týmy mají stejně bodů, Wales však odehrál o utkání méně.

Bez ohledu na výsledek závěrečného duelu Čechů s Estonci potřebují Velšané ze zápasů s Běloruskem a Belgií čtyři body. Pokud získají jen tři, tak při předpokládané výhře Čechů nad Estonci by museli výrazně zlepšit skóre, které mají proti českému týmu o dvě branky horší.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Belgie 6 5 1 0 21:4 16 2. ČR 7 3 2 2 12:9 11 3. Wales 6 3 2 1 8:7 11 4. Estonsko 6 1 1 4 8:16 4 5. Bělorusko 7 1 0 6 6:19 3

Je nanejvýš pravděpodobné, že dodatečné play off o závěrečný turnaj se bude týkat Velšanů i Čechů bez ohledu na to, v jakém pořadí skončí za Belgií. Jednomu baráž zajistí druhá příčka, druhému triumf v loňské Lize národů. Ale pozor na selhání Španělska ve skupině B...



Skupina F o baráž Skotsko s Izraelem

Dánsko, semifinalista letošního Eura a čtvrtfinálový přemožitel Čechů, má jako jeden ze dvou evropských týmů před listopadovým závěrem kvalifikace splněno. Z první příčky už ho nikdo nesesadí, dosud neztratilo ani bod.

Do baráže má blízko druhé Skotsko, které před třetím Izraelem drží čtyřbodový náskok. Jasno může být už po pátečních duelech: pokud Izraelci nevyhrají v Rakousku a Skotové udělají v Moldavsku proti nejslabšímu týmu skupiny aspoň bod, je hotovo.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Dánsko 8 8 0 0 27:0 24 2. Skotsko 8 5 2 1 13:7 17 3. Izrael 8 4 1 3 18:15 13 4. Rakousko 8 3 1 4 11:14 10 5. Faerské ostrovy 8 1 1 6 4:17 4 6. Moldavsko 8 0 1 7 4:24 1

Na závěr Skotové hrají se suverénními Dány, Izrael hostí Faerské ostrovy.



Čtvrté Rakousko sice nemůže skončit do druhého místa, ale nemusí být zklamané. Když se nestane nic nepředpokládaného, půjde do baráže jako jeden z vítězů Ligy národů. Rakousko i Česko, pokud skončí třetí, jsou závislé už jen na výsledcích Španělů, kteří by nesměli ve skupině B zaostat za Švédskem i Řeckem. Je to krajně nepravděpodobná varianta.

Skupina G Nizozemsko s Nory o první místo

Nizozemsko, o dva body zpátky Norsko, další dva body ztrácí Turecko.

Nizozemcům k prvnímu místu, a tím pádem přímému postupu do Kataru stačí na závěr v úterý na rotterdamském De Kuip porazit Nory. Předtím nastoupí Nizozemci v Černé Hoře.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Nizozemsko 8 6 1 1 29:6 19 2. Norsko 8 5 2 1 15:6 17 3. Turecko 8 4 3 1 19:15 15 4. Černá Hora 8 3 2 3 11:11 11 5. Lotyšsko 8 1 2 5 8:13 5 6. Gibraltar 8 0 0 8 3:34 0

Norové, aby si pro závěrečný souboj v Nizozemsku zachovali naději na první příčku, potřebují doma v Oslu nejdříve zdolat slabé Lotyšsko.



Turci sice živí teoretickou naději na přímý postup, ale spíš budou rádi za baráž. Musí porazit Gibraltar a pak doufat, že Nizozemci porazí Nory.

Skupina H Rusko a Chorvatsko

Už je to jen mezi Ruskem a Chorvatskem, které ztrácí dva body.

Než se oba soupeři střetnou v neděli ve Splitu o první příčku, potřebují Rusové povinnou výhru proti Kypru a Chorvaté nesmí ztratit na Maltě. Ze hry o baráž jsou Slováci i Slovinci.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Rusko 8 6 1 1 13:5 19 2. Chorvatsko 8 5 2 1 13:3 17 3. Slovensko 8 2 4 2 9:8 10 4. Slovinsko 8 3 1 4 9:9 10 5. Malta 8 1 2 5 8:17 5 6. Kypr 8 1 2 5 3:13 5

Skupina I Anglie, pak Polsko. Překvapí Albánie?

Když vedoucí Anglie zdolá třetí Albánii, vyřadí ji tím z boje o baráž. Polsko totiž hraje v Andoře a má o dva body víc než Albánci.

O konečném pořadí na prvních dvou místech se tak rozhodne na dálku mezi Anglií a Polskem, které ztrácí tři body, až v posledním kole: Anglie hraje v San Marinu a Poláci mají doma Maďary.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Anglie 8 6 2 0 24:3 20 2. Polsko 8 5 2 1 25:8 17 3. Albánie 8 5 0 3 11:7 15 4. Maďarsko 8 3 2 3 13:12 11 5. Andorra 8 2 0 6 7:19 6 6. San Marino 8 0 0 8 1:32 0

Aby Albánci přeskočili Poláky, potřebují jejich kolaps v Andoře a senzační výhru v Anglii. Nebo dvě zakopnutí Poláků a aspoň jednu výhru, na závěr se utkají s Andorrou.



Skupina J o baráž Rumuni, Arméni i Makedonci

Suverénní Německo má kvalifikaci pořešenou. Dosud ztratilo jen tři body, když ho v březnu v Duisburgu nachytala Severní Makedonie.

Ta je díky bodům, se kterými jistě nepočítala, vážným uchazečem o baráž. Bojuje o ní s Rumunskem a Arménií, dalším překvapením. V bláznivou teorii doufá ještě pátý Island.

Druhé Rumunsko, které má jednobodový náskok na Severní Makedonii s Arménií, hraje doma s Islandem a končí v Lichtenštejnsku. Mužstvo kolem sparťanského gólmana Nity a slávistického středopolaře Stancia tak má nejlepší pozici, baráž drží ve vlastních rukách.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Německo 8 7 0 1 23:3 21 2. Rumunsko 8 4 1 3 11:8 13 3. Severní Makedonie 8 3 3 2 15:10 12 4. Arménie 8 3 3 2 8:11 12 5. Island 8 2 2 4 11:15 8 6. Lichtenštejnsko 8 0 1 7 2:23 1

Zvlášť když její soupeři Arménie a Severní Makedonie se srazí ve vzájemném souboji v Jerevanu. Pokud Rumuni zvítězí a duel pronásledovatelů skončí remízou, budou mít baráž na dosah Rumuni.



Vítěz jerevanského duelu bude do posledního dechu bojovat o druhou příčku. Arménie však na závěr hostí Němce, zatímco Severní Makedonie se utká s Islandem.