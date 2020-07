Denně čtyři duely ve skupinách, finále před Vánoci. Šampionát 2022 zná jízdní řád

Na den přesně před dvěma lety, 15. července 2018, Francie porazila Chorvatsko 4:2 a podruhé v historii se stala mistrem světa.

Nového šampiona svět pozná v neděli 18. prosince 2022 kolem osmnácté hodiny středoevropského času. Finále bude hostit největší katarský stadion Lusail pro osmdesát tisíc diváků.

Mistrovství světa se odehraje naposled s dvaatřiceti účastníky (v roce 2026 to bude už 48 týmů), hostit ho bude osm stadionů. Druhou nejvyšší kapacitu a to 60 tisíc diváků bude mít hlediště v Al Chúru, kde se uskuteční zahajovací duel.

Ostatní supermoderní stánky mají kapacitu od 40 do 45 tisíc diváků.

Každý den se odehrají čtyři zápasy v základních skupinách, časy výkopů jsou stanoveny na 11.00, 14.00, 17.00 a 20.00 středoevropského času, v Kataru v té době bude o dvě hodiny víc. Utkání posledního kola skupin budou začínat shodně od 16.00 a od 20.00 SEČ.

Mužstva budou hrát každý čtvrtý den, skupinová fáze tak potrvá celkem dvanáct dnů do 2. prosince. Hned další den začnou osmifinálovými duely vyřazovací boje.

Utkání v osmifinále až semifinále budou začínat v 16.00 a 20.00.

Zatímco poslední šampionát se odehrál v nejrozlehlejší zemi planety a týmy tak musely v Rusku mezi hostitelskými městy absolvovat dlouhé letecké přesuny, v Kataru to bude přesně naopak. Největší vzdálenost mezi stadiony je 68 kilometrů - mezi Al Chúrem na severu a Al Wakrah na jihu. Ostatní stadiony leží či se staví v metropolitní oblasti Dauhá.

Kvalifikační boje o postup na turnaj už začaly v Asii a v Africe. V srpnu a v září se začíná hrát o šampionát v Americe. Evropská část kvalifikace vypukne v březnu 2021, podzim totiž Evropa věnuje Lize národů.

Česko a ostatní evropské týmy budou bojovat v pěti pětičlenných a pěti šestičlenných skupinách.

Do Kataru postoupí přímo jen vítězové deseti skupin, týmy z druhých míst a dvě nejlíp postavená mužstva z Ligy národů, která si nezajistí postup ani neskončí druhá v kvalifikaci, vytvoří tři čtyřčlenné skupiny. V nich se bude hrát systémem play off a do Kataru postoupí tři vítězové.

Los evropské části kvalifikace termín zatím nemá.

Skupiny šampionátu se budou losovat v březnu 2022.