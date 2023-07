Fotbalistky do 19 let podlehly Islandu, na ME zůstávají bez bodu i gólu

České fotbalové reprezentantky do 19 let na mistrovství Evropy v Belgii prohrály s Islandem 0:2 a ani ve druhém utkání skupiny B nebodovaly. Svěřenkyně trenéra Jana Navrátila mají už pouze teoretickou naději na postup do semifinále, kam projdou nejlepší dva celky.