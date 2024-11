Jdeme si pro postup, hlásí před baráží jednadvacítka. Poradí si s Belgií?

Čeští fotbalisté před utkáním s Litvou v kvalifikaci ME hráčů do 21 let. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Odvetu pak odehrají v úterý v Hradci Králové.

„Až po zápase uvidíme, jestli to je výhoda hrát první zápas venku. V Hradci jsme každopádně silní a lidé nás tam chodí podpořit. Když si přivezeme dobrý výsledek, jsme si jistí, že to dotáhneme do úspěšného konce,“ doplnil Sejk.

Listopadový program české jednadvacítky: Belgie - Česko

pátek 15. listopadu od 20 hodin v Leuvenu Česko - Belgie

úterý 19. listopadu od 17.30 v Hradci Králové

Je přitom pikantní, že necelé dvě hodiny po závěrečném hvizdu v Malšovické Aréně nastoupí na 150 kilometrů vzdáleném Andrově stadionu v Olomouci reprezentační áčko k závěrečném duelu Ligy národů proti Gruzii.

Prožije český fotbal perfektní večer, nebo bude smutnit?

Mladíci měli namále už v průběhu kvalifikace. Po debaklu 0:5 v Dánsku museli vyhrát zbývající duely a doufat také v souhru ostatních výsledků.

Nakonec jim to vyšlo. Nejprve zvítězili ve Walesu 2:1 a následně doma porazili Litvu 3:0, díky čemuž právě Wales odsunuli na nepostupovou třetí příčku. Island, který je ještě mohl ohrozit, navíc oba své říjnové duely prohrál.

Teď je ovšem čeká náročný soupeř, který je favoritem. Belgie skončila druhá za suverénním Španělskem, které v celé kvalifikaci ztratilo pouhé dva body a po stoprocentním Nizozemsku mělo nejlepší bilanci.

„Zdobí je výborná individuální kvalita hráčů, nadstandardní technická vybavenost a rychlé přechody do útoku. Mají celkově dobrou organizaci hry a velmi nebezpečné hrotové útočníky. Zároveň jsou hodně variabilní, mění místa při kombinaci a v solidním počtu hráčů se zapojují do koncovky,“ pronesl na adresu soupeře trenér Jan Suchopárek.

„Mají i nebezpečné standardní situace, v poslední době se jejich mužstvo zkonsolidovalo a zejména obranná čtveřice odehrála poslední utkání velmi slušně,“ doplnil.

Že je však Belgie zvlášť doma zranitelná ukázaly třeba porážky se Skotskem (0:2) či s Maďarskem (0:1).

K tomu se belgického výběru ještě víc než toho českého dotkly přesuny některých mladých hráčů do reprezentačního áčka. Suchopárek takto přišel o Matěje Šína, už v říjnu kouč Ivan Hašek povolal třeba gólmana Antonína Kinského.

„Je to trochu zkreslující. Někteří hráči, věkově spadající do jednadvacítky, už byli s belgickým A-týmem na minulých srazech. Většina hráčů z říjnového srazu stále zůstala v belgické jednadvacítce, možná až na jednu absenci. Kvalita jejich týmu je stále špičková, zásadním způsobem oslabeni nejsou,“ zdůraznil Suchopárek.

EURO U21 2025 Pořadatel: Slovensko Jistá účast: Nizozemsko, Španělsko, Portugalsko, Německo, Dánsko, Ukrajina, Anglie, Rumunsko, Polsko, Slovinsko, Francie, Itálie Barážové dvojice:

Belgie – Česko

Gruzie – Chorvatsko

Finsko – Norsko Termín: 11.–28. června

Čeští mladíci usilují o třetí účast na závěrečném šampionátu v řadě. V roce 2021 se tam kvalifikovali přímo, před dvěma lety museli také zvládnout baráž.

„Motivace je určitě velká. Když ten pocit postupu jednou zažijete, chcete ho zažívat co nejvíckrát. Byla by škoda té šance nevyužít a nedostat se tam,“ přidal Adam Karabec, jeden z hráčů, na které bude reprezentace nejvíc spoléhat. „Cítím se dobře a cítím to i z ostatních, na srazu panuje dobrá nálada a nic nám nebrání podat ten nejlepší možný výkon.“

Baráž určí zbylé tři týmy z celkových šestnácti, které se na mistrovství Evropy příští rok v červnu objeví. Pořadatelské Slovensko mělo účast jistou, přes kvalifikaci se do ní pak přímo dostalo dalších dvanáct zemí – devět mužstev z prvních příček a tři nejlepší z těch druhých.

O místenku na závěrečném turnaji bojují kromě Česka a Belgie také Gruzie s Chorvatskem a Finsko s Norskem.