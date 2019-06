Když 0:0 stačí oběma. Jedenadvacítky Rumunska a Francie jsou v semifinále

Další 2 fotografie v galerii George Puscas (9) z Rumunska a Lucas Tousart z Francie v souboji o míč. | foto: AP

dnes 23:16

Fotbalisté Rumunska a Francie doplnili na mistrovství Evropy hráčů do 21 let semifinálovou čtveřici. K postupu ze skupiny C je po dvou předchozích výhrách nasměrovala bezbranková remíza ve vzájemném utkání.

Rumunsko po zápasu s minimem střel udrželo první místo, Francie prošla dál z druhé pozice a pro oba týmy to zároveň znamenalo účast na olympijském turnaji v Tokiu. Rumunská jedenadvacítka se ve čtvrtek utká v semifinále s německými obhájci titulu, Francouzi budou hrát se Španělskem. Už ve skupině tak skončila domácí Itálie, která je s pěti tituly rekordmanem šampionátů do 21 let; k postupu jí nestačilo ani šest bodů. Chorvatsko Chorvatsko : Anglie Anglie 3:3 (1:1) Góly:

39. Brekalo

62. Vlašić

82. Brekalo Góly:

11. Nelson

48. Maddison

70. Kenny Sestavy:

Grbić – Uremović, Kalaica, Katić, Čabraja (76. D. Bradarić) – Vlašić (66. Ivanušec), Šunjić (C), Moro – Majer, Kulenović, Brekalo. Sestavy:

Henderson – Kenny, Clarke-Salter (C) (49. Konsa), Tomori, Kelly – Foden, Dowell (56. Mount), Maddison (73. Gibbs-White) – D. Gray, T. Abraham, Nelson. Náhradníci:

Posavec, Šemper – Benković, Borevković, Bašić, Bistrović, D. Bradarić, Halilović, Ivanušec, Murić, Sosa. Náhradníci:

Gunn, Woodman – H. Barnes, Calvert-Lewin, Gibbs-White, Jay Dasilva, Konsa, Mount, Solanke, Wan-Bissaka. Žluté karty:

90+2. D. Bradarić Žluté karty:

38. Dowell, 52. Kenny Rozhodčí: Grinfeld – Yarkoni, Hassan (všichni Izrael) Francie Francie : Rumunsko Rumunsko 0:0 (0:0) Sestavy:

Bernardoni – Amian, Konaté, Upamecano, M. Sarr – Ntcham, Tousart (C), Guendouzi, Thuram (84. Del Castillo) – Mateta, Ikoné (85. Reine-Adélaïde). Sestavy:

Radu (C) – Manea, Nedelcearu, Rus, Boboc – Nedelcu, Cicaldau (59. T. Baluța) – Olaru (72. Dragomir), Hagi, Coman – Puşcaş (82. Petre). Náhradníci:

Larsonneur, Prévot – Ballo-Touré, Del Castillo, M. Dembélé, Aouar, Dagba, Niakhaté, Caci, Sissoko, Reine-Adélaïde. Náhradníci:

Căbuz, Vlad – Ștefan, Pașcanu, Man, Petre, Dragomir, Grigore, Ghiță, Ivan, Ciobanu, T. Baluța. Žluté karty:

58. Thuram Žluté karty:

14. Rus, 52. Manea, 69. Nedelcu Rozhodčí: Kabakov – Margaritov, Valkov (všichni Bulharsko) Konečná tabulka Tým Z V R P S B 1. Rumunsko 3 2 1 0 8:3 7 2. Francie 3 2 1 0 3:1 7 3. Anglie 3 0 1 2 6:9 1 4. Chorvatsko 3 0 1 2 4:8 1