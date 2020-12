Na Euru do 21 let se fotbalisté střetnou se Španěly, Italy a domácími Slovinci

Češi jsou ve skupině B, kterou hostí Maribor a Celje. Na šampionátu začnou proti Itálii, druhým soupeřem bude domácí Slovinsko a na závěr favorizované Španělsko.

Italové a Španělé jsou nejúspěšnější v historii šampionátů, každá ze zemí vyhrála pětkrát. Z toho Španělé třikrát za posledních šest turnajů.

„Jsem v první řadě rád, že tam vůbec jsme. A hrát se Španěly a Italy je velká odměna. Našemu mužstvu věřím. Když budeme v optimální složení, jsme konkurence schopní,“ řekl trenér české reprezentace do 21 let Karel Krejčí. „Uděláme všechno proto, abychom postoupili do čtvrtfinále.“

Los Eura do 21 let 24. až 31. března Skupina A (Budapešť, Székesverhérvár)

Maďarsko

Německo

Rumunsko

Nizozemsko Skupina B (Maribor, Celje)

Slovinsko

Španělsko

Česko

Itálie Skupina C (Szombathely, Györ)

Rusko

Francie

Island

Dánsko Skupina D (Koper, Ljublaň)

Portugalsko

Chorvatsko

Anglie

Švýcarsko Do play off postoupí první dva z každé skupiny, termín vyřazovací fáze je 31. května až 6. června.

V případě postupu do vyřazovací části by Češi narazili na první, nebo druhý celek ze skupiny D, ve které jsou Portugalsko, Chorvatsko, Anglie a Švýcarsko.

Závěrečný turnaj hostí Maďarsko společně se Slovinskem. Poprvé v historii se ho zúčastní šestnáct mužstev, mimochodem před pěti lety v Česku se hrálo jen s osmi týmy.

A v poprvé v historii se šampionát odehraje na dvě části, které budou dělit tři měsíce.

Od 24. do 31. března se uskuteční zápasy ve čtyřech skupinách, každý z účastníků odehraje tři duely. První dva z každé skupiny postoupí do čtvrtfinále, play off startuje od 31. května a finále je na programu 6. června.

Titul z roku 2019 obhajuje Španělsko, předtím vyhrálo Německo, v roce 2015 v Česku triumfovalo Švédsko, v letech 2013 a 2011 zvítězilo Španělsko.

Česko vyhrálo svou kvalifikační skupinu, v níž se o postup rvaly hned čtyři země. Druhé skončilo Chorvatsko, které se kvalifikovalo rovněž. Závěr se nepovedl Skotsku s Řeckem, které skončily v poli poražených jako Litva a San Marino.