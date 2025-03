Itálie, Anglie a Belgie. Fotbalisté do 17 let znají soupeře na mistrovství Evropy

Svěřenci Pavla Drska se na turnaj probojovali jako vítězové březnového turnaje druhé fáze kvalifikace v konkurenci domácího Švýcarska, Švédska a Turecka. Zároveň si tím zajistili postup na listopadové dorostenecké mistrovství světa v Kataru.

V minulém roce se ME do 17 let hrálo naposledy s 16 týmy a tehdejší český výběr trenéra Jiřího Žiláka na něm prohrál ve čtvrtfinále s Dánskem po penaltovém rozstřelu. Nyní se formát vrátil poprvé od roku 2014 k turnaji osmi týmů.

Šampionát se bude hrát v Albánii od 19. května do 1. června. Ze dvou základních skupin postoupí vždy dva týmy do semifinále. Před rokem na Kypru získali titul mladí Italové.