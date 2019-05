Mladí fotbalisté o medaile hrát nebudou, od Francie dostali šest gólů

Francie - ČR 6:1 (3:0) čtvrtfinále ME do 17 let Branky: 36., 45.+2, 75. a 88. z pen. Aouchiche, 30. Millot, 80. Nsona Wa Saka - 90.+5 Ritter.

Česko: Horníček - Koželuh (24. M. Šimek), Matys, Starý (46. Toula), Kurka - Hroník (84. S. Šimek), Hellebrand (67. Nováček), Hájek - Pech (46. Šilhart), Ritter, Šíp. Trenér: Kotal.