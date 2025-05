Všichni čtyři pořadatelé fotbalového Eura 2028 jdou do kvalifikace

„Dvě místa na závěrečném turnaji budou vyhrazena pro dvě nejlépe umístěné hostitelské země, které z kvalifikační skupinové fáze nepostoupí,“ uvedla UEFA v prohlášení.

O zbývající dvě, tři, či čtyři místa se bude bojovat v play off. Toho se zúčastní další celky z druhých míst a vítězové skupin Ligy národů 2026/27. Existují tři scénáře, v tom nejširším by play off hrálo dvanáct zemí.

Euro 2028 se bude v červnu a v červenci konat v Cardiffu, Dublinu, Glasgow a na šesti anglických stadionech.

S výjimkou ME před čtyřmi lety, které se hrálo v 11 zemích, měly pořadatelské země vždy automaticky zajištěný start. Anglie loni hrála finále, na šampionát se probojovalo i Skotsko, zatímco Wales a Irsko na turnaji v Německu chyběly.