Australští obhájci jsou v osmifinále fotbalového mistrovství Asie

Fotbal

Zvětšit fotografii Syrský brankář Ibrahim Almeh inkasuje jeden ze tří gólů v zápase s Austrálií. | foto: AP

led 15 2019

Australští obhájci titulu na fotbalovém šampionátu Asie zdolali gólem v nastavení Sýrii 3:2 a postoupili z druhého místa ve skupině B do osmifinále. Z prvního místa prošlo do play off neporažené Jordánsko, které už jistý postup potvrdilo remízou 0:0 s Palestinou.

Ta ve třech zápasech ještě neskórovala, přesto má po druhém bezbrankovém výsledku se dvěma body naději na postup ze třetího místa. Australané, kteří na úvod turnaje ve Spojených arabských emirátech nečekaně podlehli 0:1 Jordánsku, proti Sýrii dvakrát ztratili vedení. Výhru trefil až ve třetí nastavené minutě Tom Rogic. I remíza by nakonec Austrálii stačila, v osmifinále narazí na Japonsko, nebo Uzbekistán. Pro Syřany šampionát skončil. V posledním zápase je vedl staronový kouč národního týmu Fajr Ibrahim, který nahradil odvolaného Němce Bernda Stangeho. Mistrovství Asie ve fotbale v SAE Skupina B

Palestina - Jordánsko 0:0

Austrálie - Sýrie 3:2 (1:1) Konečná tabulka Tým Z V R P S B 1. Jordánsko 3 2 1 0 3:0 7 2. Austrálie 3 2 0 1 6:3 6 3. Palestina 3 0 2 1 0:3 2 4. Sýrie 3 0 1 2 2:5 1