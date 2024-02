Japonci stáhli z mistrovství Asie fotbalistu obviněného ze sexuálního napadení

Vedení svazu se rozhodlo hráče Remeše stáhnout, aby zajistilo mužstvu klid na klíčový zápas. Podle trenéra Hadžima Morijasa aféra přípravu jednoho z favoritů turnaje neovlivní.

Podle japonské agentury Kjódó fotbalistu obvinily dvě ženy, že je v červnu loňského roku v Ósace sexuálně napadl. Třicetiletý Ito prostřednictvím svého právního zástupce obvinění odmítl a sám se naopak obrátil na policii kvůli pomluvě.

„Bylo by nejlepší, kdyby s námi zůstal až do konce turnaje. Ale musíme poslouchat japonskou federaci, takže musel odjet,“ řekl Morijasu novinářům v Kataru. „Nepostavil jsem ale tým, který utrpí, když přijde o jednoho hráče. Věřím, že to tým neovlivní,“ dodal. Ito prý momentálně tak jako tak ale není ve stavu, aby mohl podat maximální výkon.