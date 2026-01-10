Nigérie je po výhře nad Alžírskem v semifinále fotbalového mistrovství Afriky

Nigerijští fotbalisté ve třetím čtvrtfinále afrického šampionátu porazili v Marrákeši Alžírsko 2:0 a ve středu se od 21:00 v Rabatu utkají o postup do finále s domácím Marokem. Druhou dvojici vytvoří Senegal a vítěz dnešního večerního zápasu mezi Egyptem a Pobřežím slonoviny.
Nigérie jako finalista minulého ročníku po selhání v kvalifikaci pro mistrovství světa vyhrála na kontinentálním šampionátu i pátý zápas. Alžířané, vítěz z roku 2019, zatím také procházeli turnajem bez zaváhání. Brankář Zidane, syn slavného francouzského fotbalisty, udržel třikrát čisté konto, ale tentokrát se mu to nepodařilo.

Hlavní zásluhu na tom měla největší hvězda Nigérie. Osimhen z Galatasaray vstřelil první gól, na turnaji už čtvrtý, a další připravil průnikovou přihrávkou pro Adamse ze Sevilly. Na kontě má už 35 reprezentačních branek a jen dvě ho dělí od rekordmana a hvězdy devadesátých let Yekiniho.

Vítězný tým měl ještě další šance, Adamsovu hlavičku zastavila tyč, zatímco soupeř nevyslal ani jednu střelu na branku. Oslavy postupu si užil i slávista Ogbu, který přišel na trávník až v nastavení.

Africký pohár národů
Čtvrtfinále 10. 1. 2026 17:00
zápas probíhá
Alžírsko Alžírsko : Nigérie Nigérie 0:2 (0:0)
Góly:
Góly:
47. Osimhen
57. Adams
Sestavy:
Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït Nouri – Mahrez (C), Zerrouki, Boudaoui, Chaïbi – Maza, Amoura
Sestavy:
Nwabali – Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi – Onyeka, Ndidi (C), Iwobi, Lookmann – Adams, Osimhen
Náhradníci:
Abdelli, Atal, Bakrar, Belaid, Benbot, Berkane, Boulbina, Bounedjah, Dorval, Hadj Moussa, Kebbal, Mandrea, Zorgane
Náhradníci:
Akinsanmiro, Awaziem, Chukwueze, Dele-Bashiru, Ejuke, Lawal, Mohammed, Nnadi,Obasogie, Ogbu, Onuachu, Onyedika, Simon, Uzoho, Zaidu
Žluté karty:
15. Zerrouki, 28. Amoura, 62. Nouri, 68. Moussa, 75. Boudaoui
Žluté karty:
67. Ndidi, 85. Nwabali, 90+6. Simon

Rozhodčí: Sy – Camara, Bangoura (SEN)

Africký pohár národů
Čtvrtfinále 10. 1. 2026 20:00
zápas probíhá
Egypt Egypt : Pobřeží slonoviny Pobřeží slonoviny 1:0 (-:-)
Góly:
4. Marmoush
Góly:
Sestavy:
M. El Shenawy – Hany, Ibrahim, Rabia, Aboul-Fetouh – Attia, Abdelmaguid, Fathi – Salah, Ashour, Marmoush
Sestavy:
Fofana – Doué, Kossounou, Ndicka, Konan – Inao Oulaï, Sangaré, Kessié – Diallo, Guessand, Diomande
Náhradníci:
A. El Shenawy, Shobeir – Adel, Eid, Faisal, Fathi, Ismail, Lasheen, Mohsen, Mostafa Mohamed, Saber, Shehata, Sobhi, Trezeguet, Zizo
Náhradníci:
Kone, Lafont – Agbadou, Bayo, Boly, Diakite, Diomande, Fofana, Gbamin, Krasso, Operi, Seri, Toure, Zaha, Zohouri

Rozhodčí: Mustapha Ghorbal

Nigérie je po výhře nad Alžírskem v semifinále fotbalového mistrovství Afriky

