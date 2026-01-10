Nigérie jako finalista minulého ročníku po selhání v kvalifikaci pro mistrovství světa vyhrála na kontinentálním šampionátu i pátý zápas. Alžířané, vítěz z roku 2019, zatím také procházeli turnajem bez zaváhání. Brankář Zidane, syn slavného francouzského fotbalisty, udržel třikrát čisté konto, ale tentokrát se mu to nepodařilo.
Hlavní zásluhu na tom měla největší hvězda Nigérie. Osimhen z Galatasaray vstřelil první gól, na turnaji už čtvrtý, a další připravil průnikovou přihrávkou pro Adamse ze Sevilly. Na kontě má už 35 reprezentačních branek a jen dvě ho dělí od rekordmana a hvězdy devadesátých let Yekiniho.
Vítězný tým měl ještě další šance, Adamsovu hlavičku zastavila tyč, zatímco soupeř nevyslal ani jednu střelu na branku. Oslavy postupu si užil i slávista Ogbu, který přišel na trávník až v nastavení.
47. Osimhen
57. Adams
Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït Nouri – Mahrez (C), Zerrouki, Boudaoui, Chaïbi – Maza, Amoura
Nwabali – Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi – Onyeka, Ndidi (C), Iwobi, Lookmann – Adams, Osimhen
Abdelli, Atal, Bakrar, Belaid, Benbot, Berkane, Boulbina, Bounedjah, Dorval, Hadj Moussa, Kebbal, Mandrea, Zorgane
Akinsanmiro, Awaziem, Chukwueze, Dele-Bashiru, Ejuke, Lawal, Mohammed, Nnadi,Obasogie, Ogbu, Onuachu, Onyedika, Simon, Uzoho, Zaidu
15. Zerrouki, 28. Amoura, 62. Nouri, 68. Moussa, 75. Boudaoui
67. Ndidi, 85. Nwabali, 90+6. Simon
Rozhodčí: Sy – Camara, Bangoura (SEN)
4. Marmoush
M. El Shenawy – Hany, Ibrahim, Rabia, Aboul-Fetouh – Attia, Abdelmaguid, Fathi – Salah, Ashour, Marmoush
Fofana – Doué, Kossounou, Ndicka, Konan – Inao Oulaï, Sangaré, Kessié – Diallo, Guessand, Diomande
A. El Shenawy, Shobeir – Adel, Eid, Faisal, Fathi, Ismail, Lasheen, Mohsen, Mostafa Mohamed, Saber, Shehata, Sobhi, Trezeguet, Zizo
Kone, Lafont – Agbadou, Bayo, Boly, Diakite, Diomande, Fofana, Gbamin, Krasso, Operi, Seri, Toure, Zaha, Zohouri
Rozhodčí: Mustapha Ghorbal