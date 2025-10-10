Fotbalové MS v březnu či říjnu? FIFA řeší, jak optimalizovat zápasový kalendář

Nejspíš si ještě pamatujete, jaké pozdvižení to tehdy způsobilo. Fotbalové mistrovství světa v Kataru? Navíc na přelomu listopadu a prosince? Navzdory očekáváním se však z celé akce však vyklubal skvělý šampionát. Jenže co kdyby podobné přesuny z letních měsíců nebyly výjimkou, ale pravidlem?
„Možná existují cesty, jak kalendář optimalizovat. Bavíme se o nich a musíme k nim přistupovat s otevřenou hlavou,“ pronesl šéf Mezinárodní fotbalové asociace (FIFA) Gianni Infantino na čtvrteční valné hromadě v Říme.

U Kataru se tehdy jednalo o logické řešení. V letních měsících by horka byla zkrátka nesnesitelná.

„Ale není to jen o jednom šampionátu, je to celkové zhodnocení situace. V červenci je velké vedro i v některých evropských zemích. Nejlepším měsícem z tohohle pohledu je červen, ale ten se příliš nevyužívá,“ pokračoval Infantino. „Musíme zohlednit všechny aspekty a najít nejlepší řešení pro všechny.“

Pauza přes dva týdny. FIFA modernizuje kalendář a slučuje reprezentační podzim

Stačí si vzpomenout třeba na letní mistrovství světa klubů, kde se dřívější zápasy hrály už v brzkých odpoledních hodinách a na hráčích jste poznali, jak s vedrem bojují. A dvě občerstvovací pauzy v průběhu utkání to opravdu nevyřeší.

Jaké tedy Infantino navrhuje řešení?

„Máme léto a zimu, ale někde zkrátka v prosinci hrát nemůžete, jinde zase nemůžete hrát v létě. Pokud chceme usilovat o jakousi globalizaci kalendáře, aby se šampionát pokaždé hrál ve stejném období, můžeme se bavit třeba o březnu či říjnu,“ přiblížil novinářům.

Tenhle nápad pak vztáhl i na klubový šampionát, jehož premiérový ročník si velmi pochvaloval zejména stran výdělků a hovořil o tom, jak ho FIFA plánuje v budoucnu rozšířit pro další účastníky.

Výhodou letních měsíců však je, že nijak nenaruší klubovou sezonu. Vezměte si třeba navrhovaný březen – hráči za sebou budou mít zhruba dvě třetiny sezony.

Pak si odskočí na mistrovství světa a následně budou dohrávat vyřazovací fázi Ligy mistrů i domácí soutěže? Uf.

Na druhou stranu – množí se kritika ohledně příliš nabitého kalendáře a rostoucího počtu zápasů. Pokud by pravidelný přesun mimo léto znamenal, že ho pak fotbalisté budou mít volné, mohl by návrh nabrat na popularitě.

Chraňte fotbal, nejsme cirkus! Fanoušci po Evropě se bouří proti zápasům v zahraničí

Jenže když by se šampionát konal například v říjnu, rozjezd klubové sezony by se kvůli tomu zpozdil a soutěže by se pravděpodobně dohrávaly později, což by ničemu nepomohlo.

To však předbíháme.

Příští dvě mistrovství světa se totiž ještě odehrají klasicky v letních měsících. Za tři čtvrtě roku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku, čtyři roky nato pak v Maroku, Portugalsku a Španělsku s tím, že tři zápasy se u příležitosti stého výročí uskuteční v Argentině, Uruguayi a Paraguayi (jeden v každé ze zemí).

Pak ovšem FIFA bude, ať chce nebo ne, řešit nutné přesuny.

Saúdové hledají termín pro fotbalové MS: v létě je horko, na podzim ramadán

V roce 2034 totiž bude mistrovství světa hostit Saúdská Arábie a byť ještě nic není oficiálně potvrzené, bují spekuluje, že by se mohl turnaj konat v lednu, tedy technicky až v roce 2035.

Letní měsíce podobně jako v případě Kataru nepřipadají v úvahu. Na rok 2034 nicméně vychází na období listopadu a prosince ramadán, pro muslimy svatý postní měsíc. I proto zní leden dost pravděpodobně.

Bude to další z výjimek, nebo se kalendář změní natrvalo?

