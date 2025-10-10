Fotbalové MS v březnu či říjnu? FIFA řeší, jak optimalizovat zápasový kalendář

„Možná existují cesty, jak kalendář optimalizovat. Bavíme se o nich a musíme k nim přistupovat s otevřenou hlavou,“ pronesl šéf Mezinárodní fotbalové asociace (FIFA) Gianni Infantino na čtvrteční valné hromadě v Říme.
U Kataru se tehdy jednalo o logické řešení. V letních měsících by horka byla zkrátka nesnesitelná.
„Ale není to jen o jednom šampionátu, je to celkové zhodnocení situace. V červenci je velké vedro i v některých evropských zemích. Nejlepším měsícem z tohohle pohledu je červen, ale ten se příliš nevyužívá,“ pokračoval Infantino. „Musíme zohlednit všechny aspekty a najít nejlepší řešení pro všechny.“
Stačí si vzpomenout třeba na letní mistrovství světa klubů, kde se dřívější zápasy hrály už v brzkých odpoledních hodinách a na hráčích jste poznali, jak s vedrem bojují. A dvě občerstvovací pauzy v průběhu utkání to opravdu nevyřeší.
Jaké tedy Infantino navrhuje řešení?
„Máme léto a zimu, ale někde zkrátka v prosinci hrát nemůžete, jinde zase nemůžete hrát v létě. Pokud chceme usilovat o jakousi globalizaci kalendáře, aby se šampionát pokaždé hrál ve stejném období, můžeme se bavit třeba o březnu či říjnu,“ přiblížil novinářům.
Tenhle nápad pak vztáhl i na klubový šampionát, jehož premiérový ročník si velmi pochvaloval zejména stran výdělků a hovořil o tom, jak ho FIFA plánuje v budoucnu rozšířit pro další účastníky.
Výhodou letních měsíců však je, že nijak nenaruší klubovou sezonu. Vezměte si třeba navrhovaný březen – hráči za sebou budou mít zhruba dvě třetiny sezony.
Pak si odskočí na mistrovství světa a následně budou dohrávat vyřazovací fázi Ligy mistrů i domácí soutěže? Uf.
Na druhou stranu – množí se kritika ohledně příliš nabitého kalendáře a rostoucího počtu zápasů. Pokud by pravidelný přesun mimo léto znamenal, že ho pak fotbalisté budou mít volné, mohl by návrh nabrat na popularitě.
Jenže když by se šampionát konal například v říjnu, rozjezd klubové sezony by se kvůli tomu zpozdil a soutěže by se pravděpodobně dohrávaly později, což by ničemu nepomohlo.
To však předbíháme.
Příští dvě mistrovství světa se totiž ještě odehrají klasicky v letních měsících. Za tři čtvrtě roku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku, čtyři roky nato pak v Maroku, Portugalsku a Španělsku s tím, že tři zápasy se u příležitosti stého výročí uskuteční v Argentině, Uruguayi a Paraguayi (jeden v každé ze zemí).
Pak ovšem FIFA bude, ať chce nebo ne, řešit nutné přesuny.
V roce 2034 totiž bude mistrovství světa hostit Saúdská Arábie a byť ještě nic není oficiálně potvrzené, bují spekuluje, že by se mohl turnaj konat v lednu, tedy technicky až v roce 2035.
Letní měsíce podobně jako v případě Kataru nepřipadají v úvahu. Na rok 2034 nicméně vychází na období listopadu a prosince ramadán, pro muslimy svatý postní měsíc. I proto zní leden dost pravděpodobně.
Bude to další z výjimek, nebo se kalendář změní natrvalo?