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Místo penalt field goaly? Kane zvažuje, že by zkusil americký fotbal. A myslí na NFL

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  9:33
Harry Kane kope penaltu proti Chorvatsku na mistrovství světa.

Harry Kane kope penaltu proti Chorvatsku na mistrovství světa. | foto: Reuters

Harry Kane z Anglie s bronzovou medailí po výhře 6:4 nad Francií.
Harry Kane z Anglie s bronzovou medailí po výhře 6:4 nad Francií.
Anglický útočník Harry Kane dostává bronzovou medaili po výhře 6:4 nad Francií.
Angličtí útočníci Ollie Watkins a Harry Kane pózují s bronzovými medailemi po...
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Fotbalový kanonýr Harry Kane zvažuje, že by se na sklonku kariéry zkusil prosadit do ligy amerického fotbalu NFL jako kicker. Kapitán anglické reprezentace míní, že by mu tento přechod mohlo usnadnit, kdyby si předtím ještě zahrál v zámořské fotbalové lize MLS. Třiatřicetiletý útočník Bayernu Mnichov to řekl novinářům během srazu národního týmu.

Případný přesun do Spojených států je podle Kanea otázkou až několika příštích let. „Vše závisí na tom, jak se bude vyvíjet moje kariéra v příštích pěti či šesti letech. Řekněme, že NFL je mnohem reálnější varianta než golf,“ uvedl Kane, jenž v minulosti mluvil i o možném přesunu mezi golfisty.

„Kopu penalty a tlak i technika jsou hodně podobné. Z hlediska tréninku bych měl k této roli blíž než k jakémukoli jinému sportu. Ale jako u každého vrcholového sportu - když to sledujete v televizi, vypadá to snadně. Myslíte si, že by to šlo, ale realita bývá jiná,“ řekl nejlepší střelec v historii anglické reprezentace, s kterou se utkají čeští fotbalisté v úterý v Lize národů v pražském Edenu.

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Někteří fotbalisté už takový přechod zkusili. A v 70. letech minulého století se na pozici kickera, tedy chlapíka, který kope field goaly (za proměněný field goal, tedy prokopnutí míče skrz branku získá tým tři body), prosadil do NFL jako dosud jediný Čech Miroslav Rödr, bývalý fotbalista pražské Dukly.

Kaneova nejbližší budoucnost však zůstává spojena s fotbalem a Bayernem, s nímž jedná o nové smlouvě. „Jde to dobře. Ještě musíme doladit pár věcí. Jsem tam spokojený. Myslím, že brzy něco oznámíme,“ uvedl bývalý hráč Tottenhamu, jenž působí v mnichovském klubu od roku 2023 a láme bundesligové střelecké rekordy.

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